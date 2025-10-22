बुधवार, 22 अक्टूबर 2025
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  Singer Actor Rishabh Tandon dies in Delhi due to heart attack
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 22 अक्टूबर 2025 (11:24 IST)

परिवार संग दिवाली सेलिब्रेट करने दिल्ली गए एक्टर-सिंगर ऋभष टंडन का निधन, हार्ट अटैक से गई जान

Famous singer passes away
मनोरंजन जगत से एक दुखद खबर सामने आई है। एक्टर और सिंगर ऋषभ टंडन का निधन हो गया है। उन्होंने 22 अक्टूबर को दिल्ली में आखिरी सांस ली। 'फकीर' के नाम से मशहूर ऋषभ टंडन के निधन की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। एक्टर की अचानक मौत से हर कोई शॉक्ड है। 
 
ऋषभ टंडन मुंबई में अपनी पत्नी के साथ रहते थे। वह परिवार संग दिवाली सेलिब्रेट करने दिल्ली आए हुए थे। ऋषभ के परिवार ने इस मुश्किल समय में प्राइवेसी की मांग की है। फैंस और सेलेब्स नम आंखों से उन्हें सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। 
 
ऋषभ शेट्टी सिंगर, कंपोजर और एक्टर थे। उन्होंने 2008 में टी-सीरीज के एल्बम 'फिर से वही' से अपने करियर की शुरुआत की थी। ऋषभ टंडन अपने गानों के अलावा 'फकीर - लिविंग लिमिटलेस' और 'रशना: द रे ऑफ लाइट' जैसी फिल्मों में अभिनय भी किया है। 
 
ऋषभ को जानवरों से भी बेहद प्यार था। उनके मुंबई वाले घर में कई बिल्लियां, कुत्ते और चिड़ियां थीं। ऋषभ के कई गाने अभी रिलीज नहीं हुए हैं। 
ब्रेकअप के बाद ऐसी हो गई थी परिणीति चोपड़ा की हालत

ब्रेकअप के बाद ऐसी हो गई थी परिणीति चोपड़ा की हालतबॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा मां बनने के बाद अपना पहला बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। परिणीति ने साल 2011 में फिल्म 'लेडीज वर्सेस रिकी बहल' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। फिल्म का निर्देशन मनीष शर्मा ने किया था। इसके बाद उन्होंने फिल्म 'शुद्ध देसी रोमांस' में काम किया। इसका निर्देशन भी मनीष शर्मा ने किया था।

बॉलीवुड एक्टर असरानी का 84 वर्ष की आयु में निधन

बॉलीवुड एक्टर असरानी का 84 वर्ष की आयु में निधनबॉलीवुड के लोकप्रिय एक्टर और कॉमेडियन गोवर्धन असरानी का सोमवार को 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। असरानी ने 350 से अधिक फिल्मों में काम किया था। एक्टर लंबे समय से बीमार थे और उन्हें इलाज के लिए चार दिन पहले ही हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था।

निर्देशक नहीं इंजीनियर बनना चाहते थे यश चोपड़ा, स्विट्जरलैंड सरकार ने लगवाई है 250 किलो की कांस्य प्रतिमा

निर्देशक नहीं इंजीनियर बनना चाहते थे यश चोपड़ा, स्विट्जरलैंड सरकार ने लगवाई है 250 किलो की कांस्य प्रतिमाबॉलीवुड के किंग ऑफ रोमांस कहे जाने वाले फिल्मकार यश चोपड़ा को स्विट्जरलैंड से बहुत प्यार था और उन्होंने अपनी ज्यादातर फिल्मों में यहां की खूबसूरती को बखूबी दिखाया था। यश चोपड़ा ने अपनी कई फिल्मों में स्विटजरलैंड की खूबसूरत वादियों में शूटिंग की थी। अपनी फिल्मों के जरिए यश चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड के टूरिजम को बढ़ाने में काफी मदद की थी, जिसके लिए वहां की सरकार ने यश चोपड़ा को ऐसा सम्मान दिया, जो इतिहास में दर्ज हो गया।

कभी दिन के 120 रुपए कमाती थीं मोनालिसा, कड़े संघर्ष के बाद बनाई इंडस्ट्री में पहचान

कभी दिन के 120 रुपए कमाती थीं मोनालिसा, कड़े संघर्ष के बाद बनाई इंडस्ट्री में पहचानभोजपुरी से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक अपनी एक अलग पहचान बना चुकी मोनालिसा 21 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। मोनालिसा कई भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। उन्होंने कई हिंदी टीवी शोज में भी काम किया है। हालांकि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मोनासिला को काफी मेहनत करना पड़ी है।

बॉलीवुड के रिबेल स्टार थे शम्मी कपूर, अभिनय की नई शैली की थी विकसित

बॉलीवुड के रिबेल स्टार थे शम्मी कपूर, अभिनय की नई शैली की थी विकसितबॉलीवुड में शम्मी कपूर का नाम ऐसे अभिनेता के तौर पर याद किया जाता है, जिन्होंने उमंग और उत्साह के भाव को सिल्वर स्क्रीन पर बेहद रोमांटिक अंदाज में पेश किया। शम्मी कपूर को रिबेल स्टार, विद्रोही कलाकार, की उपाधि इसलिए दी गई क्योंकि उदासी, मायूसी और देवदास नुमा अभिनय की परम्परागत शैली को बिल्कुल नकार करके अपने अभिनय की नई शैली विकसित की।

Webdunia
