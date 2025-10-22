परिवार संग दिवाली सेलिब्रेट करने दिल्ली गए एक्टर-सिंगर ऋभष टंडन का निधन, हार्ट अटैक से गई जान

मनोरंजन जगत से एक दुखद खबर सामने आई है। एक्टर और सिंगर ऋषभ टंडन का निधन हो गया है। उन्होंने 22 अक्टूबर को दिल्ली में आखिरी सांस ली। 'फकीर' के नाम से मशहूर ऋषभ टंडन के निधन की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। एक्टर की अचानक मौत से हर कोई शॉक्ड है।

ऋषभ टंडन मुंबई में अपनी पत्नी के साथ रहते थे। वह परिवार संग दिवाली सेलिब्रेट करने दिल्ली आए हुए थे। ऋषभ के परिवार ने इस मुश्किल समय में प्राइवेसी की मांग की है। फैंस और सेलेब्स नम आंखों से उन्हें सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

ऋषभ शेट्टी सिंगर, कंपोजर और एक्टर थे। उन्होंने 2008 में टी-सीरीज के एल्बम 'फिर से वही' से अपने करियर की शुरुआत की थी। ऋषभ टंडन अपने गानों के अलावा 'फकीर - लिविंग लिमिटलेस' और 'रशना: द रे ऑफ लाइट' जैसी फिल्मों में अभिनय भी किया है।

ऋषभ को जानवरों से भी बेहद प्यार था। उनके मुंबई वाले घर में कई बिल्लियां, कुत्ते और चिड़ियां थीं। ऋषभ के कई गाने अभी रिलीज नहीं हुए हैं।