बुधवार, 22 अक्टूबर 2025
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. govardhan asrani death wife fulfilled actor last wish
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 22 अक्टूबर 2025 (12:48 IST)

अंतिम संस्कार के बाद परिवार ने क्यों बताई असरानी के निधन की खबर, जानिए क्या थी एक्टर की आखिरी इच्छा?

Govardhan Asrani passes away
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता गोवर्धन असरानी का दिवाली के दिन 20 अक्टूबर को निधन हो गया। उन्होंने 84 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। असरानी काफी समय से बीमार चल रहे थे। उन्हें जुहू स्थित आरोग्य निधि अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। 
 
असरानी का अंतिम संस्कार सांताक्रूज के शमशान घाट पर किया गया। अंतिम संस्कार में परिवार वाले ही शामिल हुए। असरानी के निधन की खबर उनके अंतिम संस्कार के बाद सामने आई। वहीं अब अभिनेता की पत्नी मंजू असरानी ने उनकी आखिरी ख्वाहिश के बारे में बताया है। 
दरअसल, असरानी के निधन की खबर से ज्यादा लोगों के लिए शॉकिंग यह था कि उनका अंतिम संस्कार भी किया जा चुका है। इसके बाद परिवार ने उनके निधन की जानकारी दी। लेकिन अब असरानी ने खुलासा किया है कि यह अभिनेता की आखिरी इच्छा थी। 
 
गोवर्धन असरानी के मैनेजर बाबू भाई थीबा ने एनबीटी से बात करते हुए बताया कि असरानी ने अपनी पत्नी मंजू को अपनी आखिरी ख्वाहिश बताई थी। उन्होंने कहा था कि उनके जाने के बाद कोई शोर-शराबा या दिखावा नहीं करना है। सब कुछ शांति से समाप्त करना है, किसी को कुछ नहीं बताना है। यही वजह थी कि असरानी का अंतिम संस्कार भी बहुत जल्दी कर दिया गया।
 
कौन हैं असरानी की पत्नी 
गोवर्धन असरानी ने मंजू से शादी रचाई थी। मंजू भी फिल्म अभिनेत्री रह चुकी हैं। उन्होंने 70 और 80 के दौर में खूब काम किया था। असरानी और मंजू की मुलाकात 'आज की ताजा खबर' और नमक हराम' के सेट पर हुई थी। इस दौरान दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर कपल ने शादी कर ली। शादी के बाद मंजू ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। 
