शनिवार, 11 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Sohum Shah starrer Tumbbad completes 7 years of release film reinvented the genre of Indian folklore
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 11 अक्टूबर 2025 (17:32 IST)

सोहम शाह की तुम्बाड को रिलीज हुए 7 साल पूरे, फिल्म ने भारतीय लोककथाओं की शैली को दिया नया रूप

7 years of release of the film Tumbbad
सोहम शाह की तुम्बाड को पहली बार अपना जादू बिखेरे सात साल हो गए हैं - भारतीय सिनेमा का एक ऐसा अद्भुत, शैली-विरोधी नमूना जिसने मिथक, नैतिकता और पागलपन के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया। जैसे-जैसे तुम्बाड 2 को लेकर चर्चा शुरू होती है, हम उन बातों पर एक नज़र डालते हैं जिन्होंने मूल फिल्म को एक बेजोड़ अनुभव बनाया।
 
1) लालच और मिथक पर आधारित दुनिया
बहुत कम फ़िल्मों ने तुम्बाड जैसी विशिष्ट और मनमोहक दुनिया रची है। भारतीय लोककथाओं में रची-बसी यह फ़िल्म अनंत लालच की कहानी कहती है—देवताओं, सोने और मानवीय इच्छाओं की। बारिश से भीगा गाँव सिर्फ़ एक पृष्ठभूमि नहीं था; यह अंधेरे और क्षय में डूबा एक जीवंत, साँस लेता हुआ किरदार था।
 
2) सोहम शाह का विज़न और जुनून
सोहम शाह ने तुम्बाड में सिर्फ़ अभिनय ही नहीं किया—उन्होंने इसे जिया भी। इस फ़िल्म को बनाने में लगभग छह साल लगे, जिसमें कई शूटिंग, रचनात्मक बदलाव और अथक पूर्णतावाद शामिल था। कहानी में शाह का विश्वास और सब कुछ दांव पर लगाने की उनकी इच्छाशक्ति ही थी जिसने तुम्बाड को एक भुला दिए गए प्रयोग से एक कल्ट क्लासिक में बदल दिया।
 
3) दृश्य कथावाचन जिसने भारतीय सिनेमा को नया रूप दिया
तुम्बाड से पहले, भारतीय हॉरर फ़िल्में शायद ही कभी इतनी काव्यात्मक लगती थीं। हर फ़्रेम—अंतहीन बारिश से लेकर चमकते सोने तक—एक गतिमान पेंटिंग जैसा लगता था। पंकज कुमार की सिनेमैटोग्राफी ने उदासी को भव्यता में बदल दिया, जिससे तुम्बाड दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं के लिए एक दृश्य संदर्भ बिंदु बन गई।
 
4) खौफ की आवाज़
अजय-अतुल का दिल दहला देने वाला संगीत, और वातावरणीय ध्वनि डिज़ाइन ने मिलकर तुम्बाड को चौंका देने वाले डर से कहीं ऊपर उठा दिया। यह आवाज़ सिर्फ़ सुनी नहीं गई थी; इसे महसूस किया गया था - आपकी त्वचा के नीचे रेंगती हुई, हस्तर के गर्भ के अंतहीन गलियारों में गूँजती हुई।
 
5) अंतरराष्ट्रीय प्रशंसा अर्जित करने वाली पहली भारतीय लोककथा
वेनिस फिल्म फेस्टिवल के क्रिटिक्स वीक में प्रीमियर हुई, तुम्बाड सिर्फ़ एक और शैली की फिल्म नहीं थी। यह भारत की सबसे साहसी दृश्य मिथक थी - जिसे अपनी मौलिकता और शिल्प के लिए विश्व स्तर पर सराहा गया। इसने उस क्षण को चिह्नित किया जब भारतीय हॉरर ने विश्व मंच पर अपना सिर ऊँचा करके कदम रखा।
 
6) एक कहानी जो आज भी कालातीत लगती है
अपने मूल में, तुम्बाड राक्षसों के बारे में नहीं थी - यह हमारे बारे में थी। हमारी अंतहीन भूख, हमारी अंधी महत्वाकांक्षा, और अधिक की चाहत को रोकने में हमारी असमर्थता। सात साल बाद, वह आईना अभी भी अँधेरे में चमक रहा है—और शायद इसीलिए हम अभी भी प्रेतवाधित हैं।
 
और अब, तुम्बाड 2 शुरू हो रहा है
भारतीय लोककथाओं को नए सिरे से परिभाषित करने के सात साल बाद, निर्माता इस मिथक पर फिर से विचार करने के लिए तैयार हैं। अभिनेता-निर्माता सोहम शाह ने पुष्टि की है कि सोहम शाह फिल्म्स, तुम्बाड 2 के लिए जयंतीलाल गडा के नेतृत्व वाले पेन स्टूडियोज़ के साथ मिलकर काम कर रहा है।
 
यह सीक्वल ब्रह्मांड का और विस्तार करने का वादा करता है—उस किंवदंती में गहराई से उतरते हुए जिसने यह सब शुरू किया, साथ ही उन रचनात्मक और दृश्य सीमाओं को भी आगे बढ़ाते हुए जिन्होंने पहली फिल्म को एक आधुनिक क्लासिक बनाया। अगर तुम्बाड तूफान की शुरुआत थी, तो तुम्बाड 2 शायद बाढ़ ही साबित हो।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

होम्बले फिल्म्स की हैट ट्रिक, KGF 2 और सलार के बाद 'कांताराः चैप्टर 1' भी 500 करोड़ क्लब में शामिल

होम्बले फिल्म्स की हैट ट्रिक, KGF 2 और सलार के बाद 'कांताराः चैप्टर 1' भी 500 करोड़ क्लब में शामिलहोम्बले फिल्म्स ने ऋषभ शेट्टी द्वारा लिखी और निर्देशित फिल्म 'कांताराः चैप्टर 1' की सफलता के साथ एक शानदार मुकाम हासिल किया है। फिल्म ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है, और इसके साथ ही यह सफल फिल्म्स जैसे KGF: चैप्टर 2 और सलार के साथ शामिल हो गई है, जो दुनियाभर में ₹500 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी हैं।

इंडियन आइडल 16 के जजेस ने की शाहरुख खान की तारीफ, श्रेया घोषाल बोलीं- वह जादू हैं...

इंडियन आइडल 16 के जजेस ने की शाहरुख खान की तारीफ, श्रेया घोषाल बोलीं- वह जादू हैं...भारत का सबसे प्रतिष्ठित सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल' सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पर एक नए सीज़न के साथ वापसी कर रहा है, जो दिल को छू लेने वाले थीम - यादों की प्लेलिस्ट के तहत पुरानी यादों और मधुर संगीत की एक लहर लेकर आ रहा है।

पिंक ड्रेस में अवनीत कौर का सुपर बोल्ड लुक, सिजलिंग अंदाज में दिए पोज, देखिए तस्वीरें

पिंक ड्रेस में अवनीत कौर का सुपर बोल्ड लुक, सिजलिंग अंदाज में दिए पोज, देखिए तस्वीरें23 साल की अवनीत कौर अपनी हॉट एंड ग्लैमरस लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। अवनीत का बोल्ड अंदाज फैंस को काफी पसंद आता है। इस बार अवनीत ने पिंक कलर के आउटफिट में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

लग्जरी घड़ियों के शौकिन है सैफ अली खान, एक्टर के कलेक्शन में मौजूद है ये महंगी वॉच

लग्जरी घड़ियों के शौकिन है सैफ अली खान, एक्टर के कलेक्शन में मौजूद है ये महंगी वॉचबॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान अपने रॉयल लाइफ स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। एक्टर की नेटवर्थ करीब 1200 करोड़ रुपए हैं। सैफ लग्जरी वॉच के भी शौकिन है। वह दिन मे कई बार अपनी कलाई पर बंधी घडी बदलते हैं। उनके कलेक्शन में कई महंगी वॉच है। सैफ के पास पाटेक फिलिप, पियाजे, लंगे एंड सोहने, रोलेक्स, और जैगर-लेकोल्ट्रे जैसी महंगी वॉच है।

रणवीर सिंह, बॉबी देओल और श्रीलीला ने अपनी नई फिल्म की शूटिंग की पूरी, जल्द होगा टाइटल का खुलासा!

रणवीर सिंह, बॉबी देओल और श्रीलीला ने अपनी नई फिल्म की शूटिंग की पूरी, जल्द होगा टाइटल का खुलासा!बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह, बॉबी देओल और श्रीलीला की आने वाली फिल्म काफी चर्चा में है। सेट से झलकियां और लीक हुई तस्वीरें सामने आने के बाद से ही यह प्रोजेक्ट सुर्खियों में है। हालांक अभी तक इस फिल्म का 'टाइटल' रिवील नहीं किया गया है।

और भी वीडियो देखें

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाई

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाईएक्ट्रेस शमा सिकंदर 44 साल की उम्र में भी अपने हॉट एंड बोल्ड अवतार से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। शमा अपने शानदार लुक और बेबाक अंदाज से बढ़ती उम्र को मात दे रही हैं। शमा सिकंदर का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है।

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइट

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइटबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान जल्द ही अपने पिता के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं। सुहाना भले ही अभी तक सिर्फ एक फिल्म में नजर आई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। सुहाना अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लेती हैं।

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरस

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरसतमन्ना भाटिया अपनी फिटनेस को लेकर बेहद अनुशासित हैं। वे रोजाना योग, पिलेट्स और कार्डियो करती हैं और हेल्दी डाइट को प्राथमिकता देती हैं। ध्यान, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। उनकी फिटनेस यात्रा से हर कोई सीख सकता है कि अनुशासन और पॉजिटिव सोच से ग्लो और एनर्जी दोनों पाई जा सकती है।

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,यह आर्टिकल बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की फिटनेस और डाइट रूटीन पर है। इसमें बताया गया है कि कैसे उर्वशी अपने वर्कआउट रूटीन (जिसमें जिम, योग और डांस शामिल है) और संतुलित डाइट प्लान से खुद को फिट रखती हैं। यह लेख उनके सुबह के नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के बारे में भी विस्तार से बताता है। यह उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं।

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरें

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरेंश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह ही बेहद ग्लैमरस हैं। 24 साल की पलक अक्सर अपनी हॉट तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। इस बार पलक ने ब्लू बॉडीफिटेट लैंगिग के साथ ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट में अपनी बोल्ड अदाएं दिखाई हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

करवा चौथ

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com