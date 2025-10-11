शनिवार, 11 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Ranveer Singh Bobby Deol and Sreeleela wrap up shooting for their new film
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 11 अक्टूबर 2025 (14:28 IST)

रणवीर सिंह, बॉबी देओल और श्रीलीला ने अपनी नई फिल्म की शूटिंग की पूरी, जल्द होगा टाइटल का खुलासा!

Ranveer Singh
बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह, बॉबी देओल और श्रीलीला की आने वाली फिल्म काफी चर्चा में है। सेट से झलकियां और लीक हुई तस्वीरें सामने आने के बाद से ही यह प्रोजेक्ट सुर्खियों में है। हालांक अभी तक इस फिल्म का 'टाइटल' रिवील नहीं किया गया है। 
 
हाल ही में जब रणवीर, बॉबी और श्रीलीला को साथ में शूटिंग करते देखा गया, उसके बाद फैन्स के बीच इसे लेकर उत्सुकता बढ़ गई यह जानने के लिए कि आखिर यह टीम किस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है।
 
अब सूत्र के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट की शूटिंग आधिकारिक तौर पर पूरी हो गई है। टीम ने हाल ही में आखिरी शेड्यूल खत्म किया है, जिससे इस साल के सबसे बड़े और रोमांचक प्रोजेक्ट्स में से एक की शूटिंग पूरी हो गई है। 
फिल्म से जुड़े एक करीबी सूत्र ने कहा, शूटिंग आराम से पूरी हो गई है और मेकर्स जल्द ही कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं। इस प्रोजेक्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर अगले हफ्ते आ सकती है। रणवीर और श्रीलीला की जोड़ी बहुत अच्छी लगी है, जो नई, जोश से भरी हुई और दर्शकों को जरूर पसंद आएगी।
 
फिलहाल फिल्म से जुड़ी जानकारी गुप्त रखी गई है, लेकिन फैंस का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में एक बड़ी घोषणा होने की उम्मीद है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

31 साल की हसीना संग हार्दिक पांड्या ने ऑफिशियल किया रिश्ता, जानिए कौन हैं क्रिकेटर का नया प्यार

31 साल की हसीना संग हार्दिक पांड्या ने ऑफिशियल किया रिश्ता, जानिए कौन हैं क्रिकेटर का नया प्यारभारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहते है। एक्ट्रेस नताशा स्टैनकोविक से तलाक के एक महीने बाद ही हार्दिक की लाइफ में नएप्यार की एंट्री हो गई थी। वह ब्रिटिश सिंगर और टीवी पर्सनैलिटी जैस्मिन वालिया को डेट करने लगे थे।

हार्दिक पंड्या की लाइफ में लौटा प्यार, माहिका शर्मा के साथ क्या नया चैप्टर हुआ शुरू? देखें PHOTOS

हार्दिक पंड्या की लाइफ में लौटा प्यार, माहिका शर्मा के साथ क्या नया चैप्टर हुआ शुरू? देखें PHOTOSभारतीय क्रिकेटर हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) इन दिनों मैदान से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। नताशा स्टैनकोविच (Natasa Stankovic) से अलग होने के बाद, अब खबरें हैं कि उनका दिल फिर से किसी और पर आ गया है। और इस बार नाम जुड़ रहा है मॉडल-एक्ट्रेस माहिका शर्मा (Mahieka Sharma) से। हार्दिक ने हाल ही में अपने बर्थडे ट्रिप की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं, जिनमें माहिका भी नज़र आईं। एक फोटो में दोनों बीच किनारे रिलैक्स करते दिखे, तो दूसरी तस्वीर में कपल ब्लैक ड्रेस और ओवरसाइज़ शर्ट में पार्टी मूड में नज़र आया।

सहायक सचिव से बाजेवाला बने चंदन रॉय, अविका गोर संग 'राजू बाजेवाला' में आएंगे नजर

सहायक सचिव से बाजेवाला बने चंदन रॉय, अविका गोर संग 'राजू बाजेवाला' में आएंगे नजरपॉपुलर वेब सीरीज 'पंचायत' में सहायक सचिव विकास का किरदार निभाकर जबरदस्त लोकप्रियता हासिल करने वाले एक्टर चंदन रॉय जल्द ही एक फिल्म में लीड़ रोल में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में उनके अपोजिट 'बालिका वधू' फेम अविका गोर होंगी।

इलाज शुरू करवा दिया है..., एक बार फिर जरूरतमंद परिवार की मदद के लिए आगे आए सोनू सूद

इलाज शुरू करवा दिया है..., एक बार फिर जरूरतमंद परिवार की मदद के लिए आगे आए सोनू सूदबॉलीवुड एक्टर सोनू सूद अपने नेक कामों के लिए पहचाने जाते हैं। वह अक्सर जरूरतमंदों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते रहते हैं। सोनू सूद को रियल लाइफ हीरो भी कहा जाता है। अपनी अटूट करुणा और संवेदनशीलता की एक और दिल छू लेने वाली मिसाल पेश करते हुए अभिनेता और समाजसेवी सोनू सूद एक बार फिर एक जरूरतमंद परिवार की मदद के लिए आगे आए।

इन एक्ट्रेसेस ने शानदार सीक्विन वाली साड़ियों में फ्लॉन्ट किया अपना कर्वी फिगर, देखिए तस्वीरें

इन एक्ट्रेसेस ने शानदार सीक्विन वाली साड़ियों में फ्लॉन्ट किया अपना कर्वी फिगर, देखिए तस्वीरेंफ़ैशन की दुनिया में अक्सर 'बेहद आकर्षक' और 'बेहद चमकदार' के बीच एक महीन रेखा होती है। लेकिन इन बॉलीवुड हसीनाओं ने साबित कर दिया है कि जब बात शिमरी साड़ियों की आती है, तो ज़्यादा ही बेहतर होता है। सीक्विन, मेटैलिक फैब्रिक और ओवरऑल ब्लिंग अब रेड कार्पेट और स्पेशल मौकों पर एक पावर स्टेटमेंट बन चुके हैं।

और भी वीडियो देखें

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाई

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाईएक्ट्रेस शमा सिकंदर 44 साल की उम्र में भी अपने हॉट एंड बोल्ड अवतार से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। शमा अपने शानदार लुक और बेबाक अंदाज से बढ़ती उम्र को मात दे रही हैं। शमा सिकंदर का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है।

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइट

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइटबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान जल्द ही अपने पिता के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं। सुहाना भले ही अभी तक सिर्फ एक फिल्म में नजर आई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। सुहाना अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लेती हैं।

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरस

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरसतमन्ना भाटिया अपनी फिटनेस को लेकर बेहद अनुशासित हैं। वे रोजाना योग, पिलेट्स और कार्डियो करती हैं और हेल्दी डाइट को प्राथमिकता देती हैं। ध्यान, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। उनकी फिटनेस यात्रा से हर कोई सीख सकता है कि अनुशासन और पॉजिटिव सोच से ग्लो और एनर्जी दोनों पाई जा सकती है।

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,यह आर्टिकल बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की फिटनेस और डाइट रूटीन पर है। इसमें बताया गया है कि कैसे उर्वशी अपने वर्कआउट रूटीन (जिसमें जिम, योग और डांस शामिल है) और संतुलित डाइट प्लान से खुद को फिट रखती हैं। यह लेख उनके सुबह के नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के बारे में भी विस्तार से बताता है। यह उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं।

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरें

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरेंश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह ही बेहद ग्लैमरस हैं। 24 साल की पलक अक्सर अपनी हॉट तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। इस बार पलक ने ब्लू बॉडीफिटेट लैंगिग के साथ ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट में अपनी बोल्ड अदाएं दिखाई हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

करवा चौथ

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com