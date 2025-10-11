पिंक ड्रेस में अवनीत कौर का सुपर बोल्ड लुक, सिजलिंग अंदाज में दिए पोज, देखिए तस्वीरें

23 साल की अवनीत कौर अपनी हॉट एंड ग्लैमरस लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। अवनीत का बोल्ड अंदाज फैंस को काफी पसंद आता है।

इस बार अवनीत ने पिंक कलर के आउटफिट में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है। इस डीपनेक ड्रेस में अवनीत बेहद खूबसूरत दिख रही हैं।

चेक्स प्रिंटेड ड्रेस में अवनीत अपना परफेक्ट फिगर और क्लीवेज फ्लॉन्ट कर रही हैं।

अवनीत ने मिनिमल मेकअप और बालों का स्टाइलिश बन बनाकर अपना लुक कम्प्लीट‍ किया है। साथ ही पैरों में व्हाइट कलर के हाई हिल्स कैरी किए हैं।

तस्वीरों में अवनीत एक से बढ़कर एक सिजलिंग अंदाज में पोज देती दिख रही हैं। फैंस को उनका यह अंदाज काफी पसंद आ रहा है।

अवनीत कौर की सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 31.5 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस अवनीत की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं।