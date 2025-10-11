शनिवार, 11 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Indian Idol 16 judges explain the magic of Shah Rukh Khan
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 11 अक्टूबर 2025 (16:55 IST)

इंडियन आइडल 16 के जजेस ने की शाहरुख खान की तारीफ, श्रेया घोषाल बोलीं- वह जादू हैं...

Indian Idol 16
भारत का सबसे प्रतिष्ठित सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल' सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पर एक नए सीज़न के साथ वापसी कर रहा है, जो दिल को छू लेने वाले थीम - यादों की प्लेलिस्ट के तहत पुरानी यादों और मधुर संगीत की एक लहर लेकर आ रहा है। 
 
शो में जब श्रेया और विशाल से #YaadonKiPlaylist का प्रतिनिधित्व करने वाले एक अभिनेता के बारे में पूछा गया, तो वह कोई और नहीं बल्कि शाहरुख खान थे।
श्रेया ने कहा, उनके सभी एल्बम वाकई बेहतरीन हैं। शाहरुख जादू हैं। असल ज़िंदगी में और पर्दे पर, वह अलग हैं, वह खास हैं। शाहरुख से प्यार है।
 
विशाल ने कहा, शाहरुख खान जैसे गाने कोई नहीं गा सकता। जब विशाल और शेखर शाहरुख के साथ कोई फिल्म करते हैं, तो हमें पता होता है कि वह पर्दे पर धमाल मचा देंगे, इसलिए गाने उनकी मौजूदगी और अभिनय से मेल खाने चाहिए।
 
आज की प्रतिभाओं को बीते ज़माने के गानों के साथ मिलाने का वादा करते हुए, यह सीज़न भावनाओं, यादों और असाधारण प्रतिभा के सफ़र के साथ भारतीय संगीत की आवाज़ों का एक संगीतमय उत्सव होगा।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

पिंक ड्रेस में अवनीत कौर का सुपर बोल्ड लुक, सिजलिंग अंदाज में दिए पोज, देखिए तस्वीरें

पिंक ड्रेस में अवनीत कौर का सुपर बोल्ड लुक, सिजलिंग अंदाज में दिए पोज, देखिए तस्वीरें23 साल की अवनीत कौर अपनी हॉट एंड ग्लैमरस लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। अवनीत का बोल्ड अंदाज फैंस को काफी पसंद आता है। इस बार अवनीत ने पिंक कलर के आउटफिट में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

लग्जरी घड़ियों के शौकिन है सैफ अली खान, एक्टर के कलेक्शन में मौजूद है ये महंगी वॉच

लग्जरी घड़ियों के शौकिन है सैफ अली खान, एक्टर के कलेक्शन में मौजूद है ये महंगी वॉचबॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान अपने रॉयल लाइफ स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। एक्टर की नेटवर्थ करीब 1200 करोड़ रुपए हैं। सैफ लग्जरी वॉच के भी शौकिन है। वह दिन मे कई बार अपनी कलाई पर बंधी घडी बदलते हैं। उनके कलेक्शन में कई महंगी वॉच है। सैफ के पास पाटेक फिलिप, पियाजे, लंगे एंड सोहने, रोलेक्स, और जैगर-लेकोल्ट्रे जैसी महंगी वॉच है।

रणवीर सिंह, बॉबी देओल और श्रीलीला ने अपनी नई फिल्म की शूटिंग की पूरी, जल्द होगा टाइटल का खुलासा!

रणवीर सिंह, बॉबी देओल और श्रीलीला ने अपनी नई फिल्म की शूटिंग की पूरी, जल्द होगा टाइटल का खुलासा!बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह, बॉबी देओल और श्रीलीला की आने वाली फिल्म काफी चर्चा में है। सेट से झलकियां और लीक हुई तस्वीरें सामने आने के बाद से ही यह प्रोजेक्ट सुर्खियों में है। हालांक अभी तक इस फिल्म का 'टाइटल' रिवील नहीं किया गया है।

31 साल की हसीना संग हार्दिक पांड्या ने ऑफिशियल किया रिश्ता, जानिए कौन हैं क्रिकेटर का नया प्यार

31 साल की हसीना संग हार्दिक पांड्या ने ऑफिशियल किया रिश्ता, जानिए कौन हैं क्रिकेटर का नया प्यारभारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहते है। एक्ट्रेस नताशा स्टैनकोविक से तलाक के एक महीने बाद ही हार्दिक की लाइफ में नएप्यार की एंट्री हो गई थी। वह ब्रिटिश सिंगर और टीवी पर्सनैलिटी जैस्मिन वालिया को डेट करने लगे थे।

हार्दिक पंड्या की लाइफ में लौटा प्यार, माहिका शर्मा के साथ क्या नया चैप्टर हुआ शुरू? देखें PHOTOS

हार्दिक पंड्या की लाइफ में लौटा प्यार, माहिका शर्मा के साथ क्या नया चैप्टर हुआ शुरू? देखें PHOTOSभारतीय क्रिकेटर हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) इन दिनों मैदान से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। नताशा स्टैनकोविच (Natasa Stankovic) से अलग होने के बाद, अब खबरें हैं कि उनका दिल फिर से किसी और पर आ गया है। और इस बार नाम जुड़ रहा है मॉडल-एक्ट्रेस माहिका शर्मा (Mahieka Sharma) से। हार्दिक ने हाल ही में अपने बर्थडे ट्रिप की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं, जिनमें माहिका भी नज़र आईं। एक फोटो में दोनों बीच किनारे रिलैक्स करते दिखे, तो दूसरी तस्वीर में कपल ब्लैक ड्रेस और ओवरसाइज़ शर्ट में पार्टी मूड में नज़र आया।

और भी वीडियो देखें

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाई

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाईएक्ट्रेस शमा सिकंदर 44 साल की उम्र में भी अपने हॉट एंड बोल्ड अवतार से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। शमा अपने शानदार लुक और बेबाक अंदाज से बढ़ती उम्र को मात दे रही हैं। शमा सिकंदर का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है।

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइट

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइटबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान जल्द ही अपने पिता के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं। सुहाना भले ही अभी तक सिर्फ एक फिल्म में नजर आई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। सुहाना अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लेती हैं।

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरस

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरसतमन्ना भाटिया अपनी फिटनेस को लेकर बेहद अनुशासित हैं। वे रोजाना योग, पिलेट्स और कार्डियो करती हैं और हेल्दी डाइट को प्राथमिकता देती हैं। ध्यान, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। उनकी फिटनेस यात्रा से हर कोई सीख सकता है कि अनुशासन और पॉजिटिव सोच से ग्लो और एनर्जी दोनों पाई जा सकती है।

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,यह आर्टिकल बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की फिटनेस और डाइट रूटीन पर है। इसमें बताया गया है कि कैसे उर्वशी अपने वर्कआउट रूटीन (जिसमें जिम, योग और डांस शामिल है) और संतुलित डाइट प्लान से खुद को फिट रखती हैं। यह लेख उनके सुबह के नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के बारे में भी विस्तार से बताता है। यह उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं।

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरें

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरेंश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह ही बेहद ग्लैमरस हैं। 24 साल की पलक अक्सर अपनी हॉट तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। इस बार पलक ने ब्लू बॉडीफिटेट लैंगिग के साथ ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट में अपनी बोल्ड अदाएं दिखाई हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

करवा चौथ

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com