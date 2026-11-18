दो साल से नहाए नहीं थे और बिस्तर से भी बाहर नहीं निकले थे शरद कपूर, दोस्त का चौंकाने वाला खुलासा

मुंबई की फिल्मी दुनिया में काम और पहचान के लिए संघर्ष कोई नई बात नहीं है, लेकिन अभिनेता शरद कपूर की मौजूदा हालत से जुड़ा खुलासा बेहद परेशान करने वाला है। अभिनेता की करीबी दोस्त और पशु कल्याण संगठन चलाने वाली हेमा चौधरी ने दावा किया है कि शरद कपूर करीब दो साल तक बिस्तर से नहीं उठे। उन्होंने न नहाया था और न ही कोई उनकी सुध लेने वाला था। हेमा के मुताबिक, अभिनेता की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उनके बचने की उम्मीद भी बेहद कम थी।

हेमा चौधरी ने 'बॉलीवुड कट अनकट' पॉडकास्ट में शरद कपूर से मुलाकात का पूरा किस्सा साझा किया। उन्होंने बताया कि वह मुंबई स्थित अभिनेता की बिल्डिंग में कुत्तों को बचाने के अभियान के सिलसिले में गई थीं। इसी दौरान उनकी मुलाकात शरद कपूर से हुई। हेमा के मुताबिक, अगर उस दिन वह कुत्तों को बचाने वहां नहीं पहुंचतीं तो शायद अभिनेता की हालत के बारे में उन्हें पता ही नहीं चलता।

हेमा ने बताया कि उस समय शरद कपूर की हालत बेहद खराब थी। वह करीब दो साल से नहाए नहीं थे और बिस्तर से भी बाहर नहीं निकले थे। उनकी सुध लेने या यह पूछने वाला भी कोई नहीं था कि उन्होंने खाना खाया है या नहीं। धीरे-धीरे उनकी हालत बिगड़ती चली गई।

उन्होंने अभिनेता के परिवार से संपर्क करने की कोशिश भी की थी। हेमा के अनुसार, जब उन्होंने शरद के भाई से बात की तो पता चला कि अभिनेता अपने छोटे भाई से मिलने वहां आए थे। इसके बाद उन्होंने दोबारा संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। हेमा ने कहा कि उन्होंने साफ तौर पर बताया था कि शरद को परिवार की जरूरत है, लेकिन उनकी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

हेमा ने इस मामले में संपत्ति विवाद की आशंका भी जताई। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि परिवार की ओर से मदद क्यों नहीं मिली। उन्होंने यह भी दावा किया कि कुछ लोग ऐसे थे जो शरद को मरते हुए देखने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि, उनके इस बयान के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं है।

न्यूरोलॉजिकल परेशानी और पैर टूटने का भी दावा

यह पहली बार नहीं है जब हेमा चौधरी ने शरद कपूर की सेहत को लेकर चिंता जताई है। इससे पहले भी उन्होंने बताया था कि अभिनेता पिछले करीब दो वर्षों से शारीरिक और मानसिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। उनके मुताबिक, शरद को न्यूरोलॉजिकल समस्या थी और उनका पैर भी टूट गया था।

हेमा ने मीडिया से भी अपील की थी कि वह फिलहाल अभिनेता से संपर्क न करे। उनका कहना था कि बार-बार सवाल पूछने से पहले से मुश्किल दौर से गुजर रहे शख्स को और परेशानी हो सकती है।

उन्होंने भरोसा दिलाया कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोग जल्द ही शरद की मदद के लिए आगे आएंगे। उन्होंने लोगों से भी इस मुश्किल समय में अभिनेता का साथ देने की अपील की।

काम और आर्थिक मदद के लिए लगा चुके हैं गुहार

गौरतलब है कि शरद कपूर खुद भी फिल्म इंडस्ट्री के अपने वरिष्ठ साथियों से मदद मांग चुके हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा कर अपने संघर्ष के बारे में बताया था। अभिनेता ने काम और आर्थिक सहायता की अपील करते हुए कहा था कि जिन लोगों के साथ उन्होंने वर्षों तक काम किया है, वे इस मुश्किल वक्त में उनकी मदद कर सकते हैं।

हेमा चौधरी के खुलासे और शरद कपूर की मदद की अपील ने एक बार फिर फिल्म इंडस्ट्री में कलाकारों की मुश्किलों और उनके अकेलेपन पर सवाल खड़े कर दिए हैं।