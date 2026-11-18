'पहले एंबेसडर कार में बैठकर बोतलों का इस्तेमाल करना पड़ता था', कास्टिंग काउच पर राम्या कृष्णन का बड़ा खुलासा

कास्टिंग काउच पर राम्या कृष्णन का बड़ा खुलासा

फिल्मों की चमक-दमक के पीछे कलाकारों को किन मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, इसकी एक अलग ही कहानी है। 'बाहुबली' में शिवगामी देवी का दमदार किरदार निभाने वाली अभिनेत्री राम्या कृष्णन ने फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच और महिलाओं के साथ होने वाले शोषण पर खुलकर अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि यह समस्या आज भी मौजूद है और इसे किसी एक जेंडर तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। इसके साथ ही उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के पुराने दौर की उन परिस्थितियों का भी जिक्र किया, जिनकी कल्पना करना आज के कलाकारों के लिए मुश्किल हो सकता है।

कास्टिंग काउच पर क्या बोलीं राम्या कृष्णन?

'रॉ टॉक्स विद वीके' (Raw Talks With VK) के साथ बातचीत में राम्या ने कहा कि कास्टिंग काउच जैसी घटनाएं पहले भी होती थीं, आज भी हो रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। उन्होंने इस बात का उदाहरण देते हुए एपस्टीन फाइल्स (Epstein Files) का जिक्र किया। उनका कहना था कि अमेरिका जैसे देश में भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, जहां महिलाओं को काफी आगे माना जाता है। ऐसे में यह कहना सही नहीं होगा कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री इससे अछूती है।

राम्या के मुताबिक, समय के साथ शोषण का तरीका और परिस्थितियां बदल सकती हैं। किसी व्यक्ति को जबरदस्ती किसी स्थिति में डाला गया या उसके पास हां और ना कहने का विकल्प था, इन दोनों बातों में फर्क है। उन्होंने यह भी कहा कि यह समस्या सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है। ग्लैमर की दुनिया होने के कारण यहां ऐसी घटनाओं की चर्चा ज्यादा होती है, जबकि दूसरे क्षेत्रों में भी महिलाएं इस तरह की परिस्थितियों का सामना करती हैं।

जब शूटिंग के दौरान नहीं मिलती थीं बुनियादी सुविधाएं

राम्या कृष्णन ने अपने करियर के शुरुआती दौर को याद करते हुए बताया कि उस समय फिल्म सेट पर महिला कलाकारों के लिए बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं होती थीं। आज की तरह वैनिटी वैन, वॉशरूम या कपड़े बदलने के लिए अलग निजी जगह का इंतजाम नहीं रहता था।

उन्होंने बताया कि कई बार महिला कलाकारों को एंबेसडर कार में बैठकर बोतलों का इस्तेमाल करना पड़ता था। शूटिंग के बीच समय बचाने के लिए वे अपना मेकअप भी खुद ही कर लिया करती थीं। काम के दौरान छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था।

आज के कलाकारों को बताया खुशकिस्मत

पुराने और मौजूदा दौर के फिल्म सेट की तुलना करते हुए राम्या ने कहा कि आज के कलाकार खुशकिस्मत हैं। उन्हें उन मुश्किलों का एक चौथाई हिस्सा भी नहीं झेलना पड़ता, जिनसे पहले की पीढ़ी के कलाकार गुजरते थे। अब शूटिंग के दौरान सुविधाएं बढ़ी हैं और कलाकारों को अपनी निजी जरूरतों के लिए पहले की तरह संघर्ष नहीं करना पड़ता।

'जेलर 2' में नजर आई थीं राम्या

वर्कफ्रंट की बात करें तो राम्या कृष्णन हाल ही में रजनीकांत के साथ 'जेलर 2' में नजर आई थीं। उनकी आने वाली फिल्मों में 'राका', 'श्री श्री', 'पॉकेट नॉवेल' और 'तेरा यार हूं मैं' समेत कई प्रोजेक्ट शामिल हैं। राम्या के इस बयान ने एक बार फिर फिल्म इंडस्ट्री में कलाकारों की सुरक्षा, कामकाजी परिस्थितियों और कास्टिंग काउच जैसे मुद्दों पर बहस छेड़ दी है।