शनिवार, 11 अक्टूबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 11 अक्टूबर 2025 (13:00 IST)

31 साल की हसीना संग हार्दिक पांड्या ने ऑफिशियल किया रिश्ता, जानिए कौन हैं क्रिकेटर का नया प्यार

Hardik Pandya new girlfriend
भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहते है। एक्ट्रेस नताशा स्टैनकोविक से तलाक के एक महीने बाद ही हार्दिक की लाइफ में नएप्यार की एंट्री हो गई थी। वह ब्रिटिश सिंगर और टीवी पर्सनैलिटी जैस्मिन वालिया को डेट करने लगे थे। 
 
जैस्मिन अक्सर क्रिकेट स्टेडियम में हार्दिक को चीयर करते दिखती थीं। लेकिन बाद में दोनों के ब्रेकअप की खबरें सामने आई। जैस्मिन से अलग होने के कुछ समय बाद ही हार्दिक की लाइफ में एक नई एक्ट्रेस की एंट्री हो गई। हार्दिक पांड्या का नाम एक्ट्रेस-मॉडल माहिका शर्मा संग जुड़ने लगा। 
 
अब हार्दिक ने माहिका शर्मा संग अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया है। हार्दिक ने 11 अक्टूबर को अपने जन्मदिन पर माहिका संग चल रही अफेयर की खबरों पर विराम लगाते हुए इसे इंस्टा ऑफिशियल कर दिया है। नताशा से अलग होने के 2 साल बाद हार्दिक ने माहिका को अपनी जिंदगी की नई साथी के रूप में पेश किया है। 
 
हार्दिक ने सोशल मीडिया पर माहिका संग एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में दोनों किनारे पर खड़े होकर समुंद्र को निहारते दिख रहे हैं। माहिका व्हाइट कलर की शर्ट में बेहद स्टाइलिश दिख रही हैं। वहीं हार्दिक ओवरसाइज जैकेट और शॉर्ट्स पहने नजर आ रहे हैं। 
 
इस तस्वीर को हार्दिक ने माहिका शर्मा को भी टैग किया है। साथ ही बैकग्राउंड में 'मसकली' गाने का म्यूजिक लगाया है। एक अन्य तस्वीर में दोनों साथ में खड़े होकर पोज देते दिख रहे हैं। 
 
कौन हैं माहिका शर्मा 
हार्दिक पांड्या की नई गर्लफ्रेंड की उम्र 31 साल हैं। वह दिल्ली की रहने वाली हैं। माहिका ने इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में ग्रेजुएशन किया है। पढ़ाई पूरी करने के बाद माहिका ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। वह कई नेशनल और इंटरनेशनल फैशन शो में अपनी मॉडलिंग का जलवा बिखेर चुकी हैं। 
 
मॉडिलिंग के साथ-साथ माहिका शर्मा ने एक्टिंग की दुनिया में भी हाथ अजमाया है। वह कई म्यूजिक वीडियो में काम कर चुकी हैं। माहिका कई फिल्मों में छोटे रोल भी कर चुकी हैं। वह कई बड़े ब्रांड्स के साथ भी काम कर चुकी हैं। 
