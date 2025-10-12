ऑस्कर विनर एक्ट्रेस डाएन कीटन का निधन, 79 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

हॉलीवुड इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। ऑस्कर विनर एक्ट्रेस डाएन कीटन का 79 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें 'एनी हॉल' और 'द गॉडफादर' जैसी फिल्मों में अपने शानदार अभिनय के लिए जाना जाता है। पीपल मैगजीन ने डाएन के निधन की जानकारी दी है।

खबरों के अनुसर डाएन कीटन का निधन कैलिफोर्निया में हुआ। उनके परिवार ने दुख की इस घड़ी में निजता बनाए रखने की अपील की है। डाएन कीटन का निधन किस वजह से हुआ, इसके बारे में पब्लिकेशन ने नहीं बताया है।

पीपल मैग्जीन को डाएन की एक दोस्त ने बताया कि एक्ट्रेस की तबीयत बीते महीनों से खराब थी। अंतिम दिनों में सिर्फ अपने परिवारवालों के साथ रही थीं। दोस्तों से उन्होंने एकदम दूरी बना ली थी।

डाएन कीटन का जन्म 1946 में लॉस एंजेलिस में हुआ था। वह चार भाई-बहनों में सबसे बड़ी थीं। हाई स्कूल के बाद, डाएन ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। शुरुआती करियर में उन्होंने ब्रॉडवे के हेयर और प्ले इट अगेज, सेम में काम किया था। डाएन को बड़ा ब्रेक 1972 में फिल्म 'द गॉडफादर' में एडम्स की भूमिका निभाकर मिला।

डाएम कीटन को 1977 में वुडी ऐलन की फिल्म 'एनी हॉल' में अपनी शानदार भूमिका के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर अवॉर्ड मिला। उनकी अन्य फिल्मों में 'द फर्स्ट वाइव्स क्लब' और 'बुक क्लब फ्रेंचाइजी' के लिए नैन्सी मायर्स के साथ कई बार कोलैब किया था।