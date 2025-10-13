मुझे रूल्स बताने मत बैठो, KBC 17 की हॉट सीट पर बच्चे ने की अमिताभ बच्चन संग बदतमीजी, यूजर्स ने लगाई क्लास

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन सालों से 'कौन बनेगा करोड़पति' को होस्ट करते नजर आ रहे हैं। शो के 17वें सीजन को भी बिग बी होस्ट कर रहे हैं। शो में अमिताभ कंटेस्टेंट मस्ती-मजाक करते भी नजर आ आते हैं। वहीं कंटेस्टेंट भी बिग बी की काफी इज्जत करते हैं।

लेकिन हाल ही में 'कौन बनेगा करोड़पति' में हॉट सीट पर पहुंचे एक बच्चे की हरकतों से सोशल मीडिया यूजर्स काफी नाराज हो गए हैं। 'केबीसी 17' में गुजरात के छठी क्लास के छात्र इशित पहुंचे थे। हॉट सीट पर पहुंचने के बाद इशित काफी एक्साइटेड दिखे।

Very satisfying ending!



Not saying this about the kid, but the parents. If you can't teach your kids humility, patience, and manners, they turn out to be such rude overconfident lot. Not winning a single rupee will surely pinch them for a long time.

pic.twitter.com/LB8VRbqxIC — THE SKIN DOCTOR (@theskindoctor13) October 12, 2025

बच्चे की एक्साइटमेट देख लोगों को लगा कि वह काफी टैलेंटेड हैं। इसके बाद अमिताभ बच्चन, इशित से पूछते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है? इस पर वह कहता है, मैं बहुत एक्साइटेड हूं। लेकिन हम सीधे पॉइंट पर आते हैं। आप मुझे गेम के नियम बताने मत बैठ जाना, क्योंकि मुझे इसके सारे रूल्स के बारे में पता है।

इस पर अमिताभ मुस्कुराते हुए गेम शुरू करते हैं। जब बिग बी उससे पहला सवाल पूछते हैं तो वह बिना पूरा सुने ही जवाब दे देता है। एक-दो बार खुद बिग बी इस को नज़रअंदाज़ कर देते हैं। जब पांचवा सवाल आता है तो बच्चे का ओवरकॉन्फिडेंस उसे ले डूबता है।

You should be a CONFIDENT person in life BUT not ARROGANT & DISRESPECTFUL..



Shame on this BOY #KBC#KaunBanegaCrorepatipic.twitter.com/3AiIJ8s3LX — ShingChana (@BaanwraDil) October 12, 2025

अमिताभ पूछते हैं, 'रामायण का पहला अध्याय कौन सा था?' इस पर बच्चा खुद अमिताभ से कहता है पहले ऑप्शन तो दे दिजिए? ऑप्शन मिलने के बाद वह जवाब देता है, 'अयोध्याकांड'। वह कहता है, 'सर, क्या... उसमें चार लॉक लगा दो लेकिन लॉक करो।'

लेकिन इशित का जवाब गलत हो जाता है। वह कोई भी धनराशि नहीं जीतता है। जबकि इस सवाल का सही जवाब था 'बालकांड'। हालांकि इस पूरे वाक्या के दौरान जब-जब अमिताभ ने बच्चे से सवाल किया तो उसके रवैये से काफी हैरान थे, लेकिन उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा। शांतिपूर्ण और धैर्य के साथ वो बच्चे से बातचीत करते रहे।

सोशल मीडिया पर इशित का वीडियो वायरल होने के बाद उसे अपने रवैये की वजह से काफी ट्रोल किया जा रहा है। यूजर्स बच्चे के संस्कार को लेकर बात करने लगे। एक यूजर ने लिखा, 'बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ लेकिन साथ में संस्कार भी सिखाओ।'