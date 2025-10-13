सोमवार, 13 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Kajol and Twinkle Khanna will celebrate 90s memories with Govinda and Chunky Pandey
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 13 अक्टूबर 2025 (16:18 IST)

टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल : गोविंदा और चंकी पांडे के साथ 90 के दशक की यादों का मनेगा जश्न

Two Much with Kajol and Twinkle
खिलाड़ी और नवाब की जबरदस्त मजेदार मुलाकात के बाद, प्राइम वीडियो का ‘टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल’ अब लेकर आ रहा है बॉलीवुड के दो पुराने शरारती सितारों जैसे गोविंदा और चंकी पांडे को एक साथ। तैयार हो जाइए जोरदार हंसी, यादगार पलों और बॉलीवुड के सुनहरे दौर के जादू के लिए।
 
ऐसी कहानियों को शेयर करते हुए जो किसी ने कभी नहीं सुनी हों, और अनोखे ह्यूमर और यादगार शरारतें दिखाते हुए, गोविंदा और चंकी इस एपिसोड को खुशियों का कार्निवल बनाने वाले हैं, और साथ ही अपनी खास दोस्ती की झलक भी पेश करने वाले हैं।
 
तैयार हो जाइए अनगिनत हंसी, हैरान कर देने वाली कहानियों और उस मज़े के लिए, जो सिर्फ ये दोनों लीजेंड्स ही दे सकते हैं! ‘टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल’ का नया एपिसोड इस गुरुवार प्राइम वीडियो पर एक्सक्लूसिव स्ट्रीमिंग के लिए देखें, जो 240 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में उपलब्ध होगा।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

विलेन बनकर फिर लौट रहे बॉबी देओल, अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट से एक्टर का खूंखार लुक आया सामने

विलेन बनकर फिर लौट रहे बॉबी देओल, अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट से एक्टर का खूंखार लुक आया सामने'एनिमल' में विलेन की परिभाषा को नए सिरे से गढ़ने के बाद, बॉबी देओल एक बार फिर पर्दे पर आग लगाने वाले हैं। हाल ही में उनकी आने वाली अनटाइटल्ड फिल्म का पहला पोस्टर सामने आया है। पोस्टर में बॉबी देओल का अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है।

छोटी सी उम्र में नेशनल अवॉर्ड जीतने वालीं त्रिशा थोसर संग वेबदुनिया की खास बातचीत, बताया राष्ट्रपति से मिलने का अनुभव

छोटी सी उम्र में नेशनल अवॉर्ड जीतने वालीं त्रिशा थोसर संग वेबदुनिया की खास बातचीत, बताया राष्ट्रपति से मिलने का अनुभव71वें राष्ट्रीय पुरस्कार की लिस्ट में एक नाम ने लोगों को ज्यादा चौंकाया वह था त्रिशा थोसर का। सिर्फ 6 साल की यह बच्ची जब स्टेज पर आई तो लोगों की आंखों में चमक आ गई। गोल गोल आंखें, छोटा सा मुंह और सफेद रंग की साड़ी पहने हुए त्रिशा ने जैसे ही कदम स्टेज पर रखा सभी के मुंह से वाहवाही निकल गई।

माशा अल्लाह क्या दूधिया बदन है, 69 के अन्नू कपूर ने तमन्ना भाटिया के लिए कही ऐसी बात

माशा अल्लाह क्या दूधिया बदन है, 69 के अन्नू कपूर ने तमन्ना भाटिया के लिए कही ऐसी बातबॉलीवुड एक्टर अन्नू कपूर अपने बेबाक बयानों की वजह से भी सुर्खियों में रहते हैं। अन्नू के मन में जो भी होता है वह उसे निसंकोच सभी के सामने कह देते हैं। हाल ही में अन्नू ने एक इंटरव्यू में तमन्ना भाटिया को लेकर कुछ ऐसा कह दिया, जिसके बाद वह सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं।

अरिजीत सिंह संग विवाद पर सलमान खान ने तोड़ी चुप्पी, बोले- वो गलतफहमी थी...

अरिजीत सिंह संग विवाद पर सलमान खान ने तोड़ी चुप्पी, बोले- वो गलतफहमी थी...बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और सिंगर अरिजीत सिंह के बीच हुआ झगड़ा काफी सुर्खियों में रहा था। खबरें थी कि सलमान ने अपनी फिल्म 'बजरंगी भाईजान' और 'सुल्तान' से अरिजीत सिंह के गाने हटा दिए थे। दोनों के बीच साल 2014 में एक अवॉर्ड शो के बीच विवाद शुरू हुआ था।

मुझे रूल्स बताने मत बैठो, KBC 17 की हॉट सीट पर बच्चे ने की अमिताभ बच्चन संग बदतमीजी, यूजर्स ने लगाई क्लास

मुझे रूल्स बताने मत बैठो, KBC 17 की हॉट सीट पर बच्चे ने की अमिताभ बच्चन संग बदतमीजी, यूजर्स ने लगाई क्लासबॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन सालों से 'कौन बनेगा करोड़पति' को होस्ट करते नजर आ रहे हैं। शो के 17वें सीजन को भी बिग बी होस्ट कर रहे हैं। शो में अमिताभ कंटेस्टेंट मस्ती-मजाक करते भी नजर आ आते हैं। वहीं कंटेस्टेंट भी बिग बी की काफी इज्जत करते हैं।

और भी वीडियो देखें

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाई

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाईएक्ट्रेस शमा सिकंदर 44 साल की उम्र में भी अपने हॉट एंड बोल्ड अवतार से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। शमा अपने शानदार लुक और बेबाक अंदाज से बढ़ती उम्र को मात दे रही हैं। शमा सिकंदर का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है।

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइट

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइटबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान जल्द ही अपने पिता के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं। सुहाना भले ही अभी तक सिर्फ एक फिल्म में नजर आई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। सुहाना अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लेती हैं।

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरस

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरसतमन्ना भाटिया अपनी फिटनेस को लेकर बेहद अनुशासित हैं। वे रोजाना योग, पिलेट्स और कार्डियो करती हैं और हेल्दी डाइट को प्राथमिकता देती हैं। ध्यान, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। उनकी फिटनेस यात्रा से हर कोई सीख सकता है कि अनुशासन और पॉजिटिव सोच से ग्लो और एनर्जी दोनों पाई जा सकती है।

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,यह आर्टिकल बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की फिटनेस और डाइट रूटीन पर है। इसमें बताया गया है कि कैसे उर्वशी अपने वर्कआउट रूटीन (जिसमें जिम, योग और डांस शामिल है) और संतुलित डाइट प्लान से खुद को फिट रखती हैं। यह लेख उनके सुबह के नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के बारे में भी विस्तार से बताता है। यह उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं।

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरें

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरेंश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह ही बेहद ग्लैमरस हैं। 24 साल की पलक अक्सर अपनी हॉट तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। इस बार पलक ने ब्लू बॉडीफिटेट लैंगिग के साथ ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट में अपनी बोल्ड अदाएं दिखाई हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com