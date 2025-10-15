बुधवार, 15 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Mouni Roy Begins Shooting for New OTT Project After a Blockbuster 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 15 अक्टूबर 2025 (12:12 IST)

मिलान फैशन वीक से लेकर टॉलीवुड डेब्यू तक, अब मौनी रॉय ने की अपने अगले OTT वेंचर की शुरुआत

Mouni Roy
2025 के शानदार सफर के बाद, मौनी रॉय ने कोई समय जाया नहीं किया है। हाल ही में मिलान फैशन वीक में अपने लुक्स से दुनिया को दीवाना बनाने के बाद, एक्ट्रेस ने अब अपने अगले प्रोजेक्ट एक OTT वेंचर की शूटिंग शुरू कर दी है, जिसकी शूटिंग मुंबई और पंजाब में होगी। 
 
मौनी रॉय ने सोशल मीडिया पर अपने स्क्रिप्ट की एक धुंधली तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'और अगले प्रोजेक्ट की ओर... प्यार और आशीर्वाद, प्लीज़ एक्स।' और यह देख कर प्रशंसक बेहद उत्साहित हैं।
 
पिछले साल मौनी ने कई प्लेटफॉर्म्स और फॉर्मैट्स में अपनी शानदार परफॉर्मेंस से साबित किया कि वे किसी भी रोल में जान डाल सकती हैं। अब वे बिना किसी ब्रेक के एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट पर तेज़ी से कदम रख रही हैं। उनकी एनर्जी और समर्पण ने उन्हें इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली प्रतिभाओं में से एक बना दिया है।
 
2025 मौनी रॉय के लिए बेहद शानदार साल रहा है। उन्होंने ‘द भूतनी’ और ‘सलाकार’ जैसी फिल्मों में दमदार अभिनय कर दर्शकों का मन मोह लिया और एक बार फिर एक अभिनेत्री के रूप में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया। स्क्रीन के अलावा, उन्होंने मिलान फ़ैशन वीक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और एक ग्लोबल फ़ैशन आईटी गर्ल के रूप में अपनी पहचान बनाई।
 
मौनी की आने वाली फ़िल्मों का लाइनअप भी उतनी ही प्रभावशाली हैं। वह जल्द ही कॉन्टिलो पिक्चर्स की फ़िल्म ‘महायोद्धा राम 3D’ में मां सीता को अपनी आवाज़ देंगी, मधुर भंडारकर के साथ ‘द वाइव्स’ में फिर से नज़र आएंगी और वरुण धवन के साथ ‘है जवानी तो इश्क होना है’ में स्क्रीन स्पेस साझा करेंगी। 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

कच्चा बादाम गर्ल अंजलि अरोड़ा को माता सीता के रूप में देख भड़के यूजर्स, बोले- घोर कलयुग की शुरुआत...

कच्चा बादाम गर्ल अंजलि अरोड़ा को माता सीता के रूप में देख भड़के यूजर्स, बोले- घोर कलयुग की शुरुआत...सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर अंजलि अरोड़ा अक्सर विवादों में घिरी रहती हैं। अंजलि को 'कच्चा बादाम' गाने पर वीडियो बनाकर मिली थी। इस गाने के बाद अंजलि को 'कच्चा बादाम' गर्ल कहा जाने लगा। अंजलि को कंगना रनौट के रियलिटी शो 'लॉकअप' में जाने का भी मौका मिला।

अनारकली सूट में बेबी बंप छुपाती नजर आईं सोनाक्षी सिन्हा, लगने लगे प्रेग्नेंसी के कयास

अनारकली सूट में बेबी बंप छुपाती नजर आईं सोनाक्षी सिन्हा, लगने लगे प्रेग्नेंसी के कयासबॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल मोस्ट लवली कपल में से एक हैं। दोनों की बॉन्डिंग को फैंस काफी पसंद करते हैं। हाल ही में सोनाक्षी अपने पति के साथ एक इवेंट में पहुंचीं। इसके बाद एक्ट्रेस की प्रेग्नेंसी की खबरें वायरल होने लगी है।

सारा अली खान ने ट्रेडिशनल लुक से लूटी महफिल, इस दिवाली आप भी कर सकते हैं ट्राई

सारा अली खान ने ट्रेडिशनल लुक से लूटी महफिल, इस दिवाली आप भी कर सकते हैं ट्राईबॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान अपने ग्लैमरस अंदाज से फैंस का दिल जीत लेती हैं। हाल ही मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में सारा का ट्रेडिशनल लुक देखने को मिला। एक्ट्रेस ने अपनी कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की है।

Search The Naina Murder Case Review: मर्डर मिस्ट्री का अधूरा सफर

Search The Naina Murder Case Review: मर्डर मिस्ट्री का अधूरा सफरजियो हॉटस्टार की नई वेबसीरिज सर्च: द नैना मर्डर केस एक दिलचस्प मर्डर मिस्ट्री बनने की कोशिश करती है, लेकिन बीच में ही दम तोड़ देती है। रोहन सिप्पी के निर्देशन में बनी यह सीरिज धीमी, लंबी और अपने अंत से दर्शकों को ठगा हुआ महसूस कराती है। सिर्फ कोंकणा सेन शर्मा का अभिनय ही इसे संभाल पाता है।

जब आकाशवाणी और दूरदर्शन ने लगा दिया किशोर कुमार के गानों पर प्रतिबंध

जब आकाशवाणी और दूरदर्शन ने लगा दिया किशोर कुमार के गानों पर प्रतिबंधबॉलीवुड में किशोर कुमार को ऐसी शख्सियत के तौर पर याद किया जाता हैं जिन्होंने ने सिर्फ अपनी आवाज के जादू से बल्कि फिल्म निर्माण और निर्देशन से भी सिने प्रेमियो का भरपूर मनोरंजन किया। 4 अगस्त 1929 को मध्यवर्गीय बंगाली परिवार में अधिवक्ता कुंजी लाल गांगुली के घर जब सबसे छोटे बालक ने जन्म लिया तो कौन जानता था कि आगे चलकर यह बालक अपने देश और परिवार का नाम रोशन करेगा।

और भी वीडियो देखें

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाई

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाईएक्ट्रेस शमा सिकंदर 44 साल की उम्र में भी अपने हॉट एंड बोल्ड अवतार से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। शमा अपने शानदार लुक और बेबाक अंदाज से बढ़ती उम्र को मात दे रही हैं। शमा सिकंदर का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है।

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइट

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइटबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान जल्द ही अपने पिता के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं। सुहाना भले ही अभी तक सिर्फ एक फिल्म में नजर आई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। सुहाना अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लेती हैं।

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरस

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरसतमन्ना भाटिया अपनी फिटनेस को लेकर बेहद अनुशासित हैं। वे रोजाना योग, पिलेट्स और कार्डियो करती हैं और हेल्दी डाइट को प्राथमिकता देती हैं। ध्यान, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। उनकी फिटनेस यात्रा से हर कोई सीख सकता है कि अनुशासन और पॉजिटिव सोच से ग्लो और एनर्जी दोनों पाई जा सकती है।

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,यह आर्टिकल बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की फिटनेस और डाइट रूटीन पर है। इसमें बताया गया है कि कैसे उर्वशी अपने वर्कआउट रूटीन (जिसमें जिम, योग और डांस शामिल है) और संतुलित डाइट प्लान से खुद को फिट रखती हैं। यह लेख उनके सुबह के नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के बारे में भी विस्तार से बताता है। यह उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं।

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरें

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरेंश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह ही बेहद ग्लैमरस हैं। 24 साल की पलक अक्सर अपनी हॉट तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। इस बार पलक ने ब्लू बॉडीफिटेट लैंगिग के साथ ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट में अपनी बोल्ड अदाएं दिखाई हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com