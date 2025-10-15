कर्ण नहीं इस रोल के लिए पंकज धीर को महाभारत में किया गया था कास्ट, मूंछ नहीं हटवाने की जिद से नाराज हो गए थे बीआर चोपड़ा

बीआर चोपड़ा की महाभारत में 'कर्ण' का किरदार निभाकर घर-घर लोकप्रिय होने वाले पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन हो गया है। वह लंबे समय से कैंसर से जंग लड़ रहे थे। पंकज धीर मनोरंजन जगत के टैलेंटेड एक्टर में से एक थे।

पंकज धीर ने अपनी करियर में कई शानदार किरदार निभाए। लेकिन उन्हें लोकप्रियता कर्ण के किरदार से मिली। वह इस रोल में इतने लोकप्रिय हुए की किताबों में कर्ण के चेहरे के रूप में पंकज का चेहरा छपता था। लेकिन क्या आप जानते हैं पंकज धीर ने 'महाभारत' में कर्ण नहीं बल्कि अर्जुन के रोल के लिए ऑडिशन दिया था।

बीआर चोपड़ा 'महाभारत' में पंकज धीर को अर्जुन की भूमिका में कास्ट करना चाहते थे। लेकिन उस किरदार के लिए पंकज ने अपनी मूंछें हटाने से मना कर दिया था। पंकज की जिद्द की वजह से उनसे अर्जुन का रोल छिन लिया गया। इतना ही नहीं पंकज को महाभारत से बाहर भी कर दिया गया था।

हालांकि कुछ समय बाद पंकज धीर को 'महाभारत' में कर्ण का रोल ऑफर किया गया। कर्ण के रोल के लिए उन्हें मूंछें भी नहीं मुंडवानी थी, इसलिए उन्होंने यह रोल खुशी से स्वीकार कर लिया।

एक इंटरव्यू में पंकज धीर ने कर्ण के रोल को लेकर बात की थी। उन्होंने कहा था, मेकर्स को लगता था कि वो अर्जुन के रोल के लिए अच्छे हैं। जब मैंने ऑडिशन दिया था तब डायलॉग राइटर राही मासूम रजा, भृंग तुपकरी साहब और पंडित नरेंद्र शर्मा जी के साथ एक पैनल था। उन सबकों लगा की मैं अर्जुन के रोल में बहुत अच्छा लगूंगा।

उन्होंने कहा था, हमने उसपर हाथ मिलाया और मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। फिर बीआर चोपड़ा का मुझे फोन आया। उन्होंने मुझसे कहा कि अपनी मूंछें काटनी होंगी। मैंने कहा मैं वो नहीं कर सकता। क्योंकि अगर मैंने मूंछ निकाल ली तो वो लुक मुझपर अच्छा नहीं लगेगा। इस पर बीआर चोपड़ा ने मुझसे कहा, तुम कैसे एक्टर हो। मूंछ के लिए इतना बड़ा रोल छोड़ रहे हो।

पंकज धीर ने आगे बताया था कि उनकी इस बात से बीआर चोपड़ा काफी निराश हुए थे और उन्होंने उन्हें अपने ऑफिस से बाहर निकाल दिया था। 6 महीने तक मैं घूमता रहा। डबिंग करता रहा। लेकिन फिर चोपड़ा साहब का फोन आया और उन्होंने कहा कर्ण का रोल करोगो? मैंने पूछा- मूंछ तो नहीं काटनी होगी? उन्होंने कहा नहीं। तो मुझे कर्ण का रोल मिल गया।

बता दें कि पंकज धीर ने अपने करियर की शुरुआत 1983 में फिल्म ‘सुख' से की थी। उन्होंने सौगंध, सनम बेवफा, सड़क, बादशाह जैसी कई फिल्मों में भी काम किया। इसके अलावा चंद्रकांता, कानून, हरिश्चंद्र, युग और ससुराल सिमर का जैसे सीरियल्स में भी एक्टिंग का हुनर दिखाया।