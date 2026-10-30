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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Friday, 30 October 2026 (16:33 IST)

ऋषभ शेट्टी निभाएंगे शिवाजी महाराज का किरदार, भूषण कुमार ने किया मेगा प्रोजेक्ट 'द प्राइड ऑफ भारत' का ऐलान

Rishab Shetty
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Fri, 30 Oct 2026 (16:35 IST)
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भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक बेहद भव्य और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ने जा रहा है। 'कांतारा' फेम नेशनल अवॉर्ड विनिंग एक्टर-डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी और दिग्गज म्यूजिक व फिल्म प्रोडक्शन कंपनी टी-सीरीज के प्रमुख भूषण कुमार ने एक बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए हाथ मिलाया है। इस ऐतिहासिक पीरियड ड्रामा का नाम 'द प्राइड ऑफ भारत – छत्रपति शिवाजी महाराज' रखा गया है। 
 
फिल्म में ऋषभ शेट्टी मराठा साम्राज्य के संस्थापक और महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज का मुख्य किरदार निभाते नजर आएंगे। यह फिल्म भारतीय इतिहास के सबसे महान नायकों में से एक छत्रपति शिवाजी महाराज के अदम्य साहस, असाधारण जीवन यात्रा और उनके दूरदर्शी सिद्धांतों को बड़े पर्दे पर पेश करने का एक भव्य प्रयास है।   
दो भागों में बनेगी महागाथा
फिल्म निर्माताओं ने स्पष्ट किया है कि यह ऐतिहासिक कहानी किसी एक फिल्म में नहीं सिमट सकती, इसलिए इसे दो भागों में निर्मित किया जाएगा। फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज की सैन्य रणनीतियों, उनके अभूतपूर्व बलिदानों, ऐतिहासिक विजयों और उनके जीवन के उन पन्नों को भी दिखाया जाएगा जिनके बारे में आम जनता कम जानती है।   
 
इस मेगा प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य केवल एक ऐतिहासिक युद्ध की कहानी दिखाना नहीं, बल्कि शिवाजी महाराज के 'स्वराज्य' के दृष्टिकोण को आज की युवा पीढ़ी तक पहुंचाना है। उनके कुशल नेतृत्व, प्रशासनिक दूरदर्शिता और निडरता को सिनेमाई कैनवास पर उतारने की पूरी तैयारी कर ली गई है।   
 
100 साल पुरानी पेंटिंग भेंट कर जताई अपार श्रद्धा
इस ऐतिहासिक साझेदारी और आधिकारिक घोषणा के अवसर पर निर्माता भूषण कुमार ने ऋषभ शेट्टी को छत्रपति शिवाजी महाराज की 100 साल पुरानी एक दुर्लभ पेंटिंग भेंट की। यह उपहार केवल एक औपचारिकता नहीं था, बल्कि उस गहरे आदर, भक्ति और जिम्मेदारी का प्रतीक था जिसके साथ पूरी टीम इस प्रोजेक्ट पर काम करने जा रही है।  
 
प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए भूषण कुमार ने कहा, महाराष्ट्र और छत्रपति शिवाजी महाराज ने देश को एक ऐसा गौरवशाली इतिहास दिया है जिस पर हर भारतीय को गर्व है। सिनेमा के माध्यम से उनके इस गौरव को पूरी दुनिया के सामने लाना हमारी जिम्मेदारी है। जब संदीप सिंह ने मुझे यह कहानी सुनाई, तो मुझे तुरंत महसूस हुआ कि इसे बड़े पर्दे पर लाना कितना जरूरी है। 
 
स्टार कास्ट, क्रू और कब शुरू होगी शूटिंग?
'द प्राइड ऑफ भारत – छत्रपति शिवाजी महाराज' में भारत के साथ-साथ विदेशों के बेहतरीन तकनीशियनों और कलाकारों को शामिल किया जा रहा है। फिल्म की स्टार कास्ट में बड़े नामों के जुड़ने की खबरें हैं, जो इस फिल्म को एक ऑल-इंडिया पैन-वर्ल्ड अनुभव बनाएंगे। फिल्म का निर्देशन संदीप सिंह करेंगे। फिल्म का प्री-प्रोडक्शन काम फिलहाल जोरों पर चल रहा है। फिल्म की शूटिंग 2027 की शुरुआत में शुरू होगी। 
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