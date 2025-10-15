बुधवार, 15 अक्टूबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 15 अक्टूबर 2025 (16:36 IST)

सैयारा की सफलता के बाद अली अब्बास जफर की फिल्म में दिखेंगे अहान पांडे, नया लुक किया रिवील

Ahan Panday Upcoming Movie
जनरेशन जी के उभरते स्टार अहान पांडे अब अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट के लिए तैयार हैं। इस फिल्म का निर्देशन ब्लॉकबस्टर निर्देशक अली अब्बास जफर करेंगे और इसका निर्माण यशराज फिल्म्स के प्रमुख आदित्य चोपड़ा करेंगे। 
 
सैयारा की ऐतिहासिक सफलता के बाद, जो भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली प्रेम कहानी बनी, अहान अपने करियर के नए अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं। यह फिल्म अली अब्बास जफर की यशराज फिल्म्स में वापसी को भी दर्शाती है, जिसे वे अपना 'आल्मा मेटर' मानते हैं। 
 
अहान ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपना नया लुक साझा किया — एक रफ और इंटेंस अवतार में, जो सैयारा के रोमांटिक लवर बॉय लुक से बिल्कुल अलग है।
सैयारा के जरिए यशराज फिल्म्स और निर्देशक मोहित सूरी ने रोमांस को नए युग में पुनर्जीवित किया और दर्शकों को एक नया सुपरस्टार दिया। अब यह नई एक्शन-रोमांस फिल्म आहान को एक बिल्कुल नए अंदाज में पेश करने का वादा करती है।
 
इस अनटाइटल्ड फिल्म की शूटिंग 2026 की शुरुआत में ही शुरू होगी और आदित्य चोपड़ा व अली अब्बास जफर की पांचवीं फिल्म होगी, जिनकी जोड़ी ने मेरे ब्रदर की दुल्हन, गुंडे, सुल्तान और टाइगर ज़िंदा है जैसी हिट फिल्में दी हैं।
 
