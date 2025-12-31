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Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 1 जनवरी 2026 (07:02 IST)

विद्या बालन ने की थी टीवी इंडस्ट्री से एक्टिंग करियर की शुरुआत, सिल्क स्मिता बनकर पर्दे पर मचा दिया था तहलका

Vidya Balan birthday
बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री विद्या बालन 46 वर्ष की हो गई हैं। 1 जनवरी 1979 को जन्मीं विद्या बालन बचपन के दिनों से ही अभिनेत्री बनने का ख्वाब देखा करती थीं। साल 1995 में विद्या बालन को जीटीवी पर प्रसारित धारावाहिक 'हम पांच' में काम करने का अवसर मिला। विद्या बालन ने फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत साल 2003 में रिलीज बांग्ला फिल्म भालो थेको से की।
 
विद्या बालन ने बालीवुड में अपने करियर की शुरुआत साल 2005 में रिलीज विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म 'परिणीता' से की। इस फिल्म में अपने दमदार अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार दिया गया। फिल्म में विद्या बालन के अपोजिट संजय दत्त थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई।
 
साल 2006 में विद्या बालन को एक बार फिर से विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म ‘लगे रहो मुन्ना भाई’ में संजय दत्त के साथ काम करने का अवसर मिला। साल 2007 में विद्या बालन को मणिरत्नम की फिल्म गुरू में काम करने का अवसर मिला। फिल्म में विद्या की भूमिका छोटी थी बावजूद इसके उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया। 
 
इसके बाद विद्या बालन की हे बेबी और भुल भुलैया जैसी सुपरहिट फिल्में रिलीज हुई। भुल भुलैया के लिये विद्या सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिये नामांकित भी हुई। वर्ष 2009 में रिलीज फिल्म पा में विद्या बालन ने अमिताभ बच्चन की मां का किरदार निभाया। इस फिल्म के लिये उन्हे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया।
 
साल 2010 में रिलीज फिल्म इश्किया विद्या बालन के करियर की महत्वपूर्ण फिल्मों में शुमार की जाती है। इस फिल्म में विद्या के अभिनय का नया रूप दर्शकों को देखने को मिला। फिल्म में अपने दमदार अभिनय के लिए वह फिल्मफेयर द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के क्रिटिक्स पुरस्कार से सम्मानित की गईं। साल 2011 में रिलीज फिल्म ‘द डर्टी पिक्चर’ विद्या बालन के करियर की सबसे कामयाब फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में विद्या बालन में दक्षिण भारतीय अभिनेत्री सिल्क स्मिता के किरदार को रूपहर्ले पर्दे पर जीवंत कर दिया। 
 
साल 2012 में रिलीज फिल्म कहानी भी विद्या बालन के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म के जरिए विद्या बालन ने अपने सधे हुए अभिनय से दिखा दिया कि ग्लैमर का सहारा लिए बगैर फिल्म को सुपरहिट बनाया जा सकता है। इस फिल्म के लिए भी विद्या को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। इसी साल विद्या ने यूटीवी के सीइओ सिद्धार्थ रॉय कपूर से शादी कर ली। 
 
साल 2014 में विद्या बालन पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित की गईं। इसके बाद विद्या ने शादी के साइड इफेक्टस, बॉबी जासूस, तीन कहानी 2, बेगम जान, तुम्हारी सुलु, मिशन मंगल, शकुंतला देवी, शेरनी ,जलसा और नीतय जैसी फिल्मों में काम किया है।
 
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