गुरुवार, 1 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. this reason vidya balan do not work in husbands siddharth roy kapur films
Written By WD Entertainment Desk

इस वजह से अपने पति की फिल्मों में काम नहीं करतीं विद्या बालन

Vidya Balan
बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस विद्या बालन 1 जनवरी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। विद्या ने साल 2005 में रिलीज हुई फिल्म 'परिणीता' से बॉलीवुड में कदम रखा था। उन्होंने अपने दमदार अभिनय से खास पहचान बनाई हैं।
 
विद्या बालन ने अपने अब तक के फिल्मी करियर में कई सारी हिट फिल्में दी हैं लेकिन उन्होंने अभी तक अपने प्रोड्यूसर पति सिद्धार्थ रॉय कपूर की किसी फिल्म में काम नहीं किया है।
 
विद्या बालन के फैंस हमेशा यह जानने के लिए बेकरार रहते हैं कि वह अपने पति के साथ काम क्यों नहीं करती हैं? एक इंटरव्यू के दौरान विद्या ने इसकी वजह बताई थी कि वह पति के साथ काम क्यों नहीं करती हैं।
 
विद्या ने कहा था कि क्योंकि यह बहुत ज्यादा हो जाएगा। मुझे अपने निर्देशक और निर्माता के साथ कोई समस्या हो सकती है और हम बहस कर सकते हैं, लेकिन रियल में मैं लड़ाई नहीं करती, लेकिन मैं सिद्धार्थ के साथ ऐसा नहीं कर सकती। ये मेरी पर्सनल लाइफ है मैं उनसे बहस भी नहीं करना चाहती। मुझे भी लगता कि ये सेफ हैं हमे काम नहीं करना चाहिए। इससे हमारे रिश्ते काफी सही और टेंशन फ्री होंगे।
 
उन्होंने यह भी बताया था कि ऐसा कई बार हुआ है कि जबकि सिद्धार्थ और उन्हें कोई स्क्रिप्ट पसंद आ गई थी लेकिन दोनों में से किसी एक ने उसे छोड़ दिया। विद्या ने यह भी कहा था कि वह अपने पति से अपने मेहनताने को लेकर मोलभाव नहीं कर सकती हैं।
 
बता दें कि विद्या बालन ने 14 दिसंबर 2012 को विद्या बालन में फिल्म प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर से शादी रचाई थी। सिद्धार्थ की ये तीसरी शादी थी जबकि विद्या बालन की पहली शादी हैं।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

दमदार अभिनय और संवाद अदायगी से नाना पाटेकर ने बनाई खास पहचान

दमदार अभिनय और संवाद अदायगी से नाना पाटेकर ने बनाई खास पहचानबॉलीवुड में नाना पाटेकर को ऐसे कलाकार के तौर पर जाना जाता है, जिन्होंने दमदार अभिनय और विशिष्ठ संवाद अदायगी से दर्शकों के दिलों में खास पहचान बनाई। नाना पाटेकर उर्फ विश्वनाथ पाटेकर का जन्म मुंबई में 1 जनवरी 1951 को एक मध्यम वर्गीय मराठी परिवार में हुआ। उनके पिता दनकर पाटेकर चित्रकार थे।

विद्या बालन ने की थी टीवी इंडस्ट्री से एक्टिंग करियर की शुरुआत, सिल्क स्मिता बनकर पर्दे पर मचा दिया था तहलका

विद्या बालन ने की थी टीवी इंडस्ट्री से एक्टिंग करियर की शुरुआत, सिल्क स्मिता बनकर पर्दे पर मचा दिया था तहलकाबॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री विद्या बालन 46 वर्ष की हो गई हैं। 1 जनवरी 1979 को जन्मीं विद्या बालन बचपन के दिनों से ही अभिनेत्री बनने का ख्वाब देखा करती थीं। साल 1995 में विद्या बालन को जीटीवी पर प्रसारित धारावाहिक 'हम पांच' में काम करने का अवसर मिला। विद्या बालन ने फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत साल 2003 में रिलीज बांग्ला फिल्म भालो थेको से की।

रेड शॉर्ट ड्रेस में यामिनी मल्होत्रा का सुपर सिजलिंग लुक, बोल्ड अदाओं से मचाया तहलका

रेड शॉर्ट ड्रेस में यामिनी मल्होत्रा का सुपर सिजलिंग लुक, बोल्ड अदाओं से मचाया तहलकाटीवी एक्ट्रेस यामिनी मल्होत्रा को 'बिग बॉस 18' से जबरदस्त लोकप्रियता मिली है। बिग बॉस के घर में यामिनी ने अपनी हॉटनेस से गर्दा उड़ा दिया था। यामिनी उन अभिनेत्रियों में से हैं, जो सिर्फ पर्दे पर हीं नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी बराबर चर्चा में रहती हैं।

सिंपल लुक में श्वेता तिवारी ने लूटी महफिल, देखिए एक्ट्रेस का दिलकश अंदाज

सिंपल लुक में श्वेता तिवारी ने लूटी महफिल, देखिए एक्ट्रेस का दिलकश अंदाजएक्ट्रेस श्वेता तिवारी अपने स्टाइलिश लुक्स से फैंस का दिल जीत लेती हैं। वह अपने बेटे संग नए साल का जश्न मनाने विदेश रवाना हो चुकी हैं। इसी बीच श्वेता ने अपने वेकेशन से कुछ तस्वीरें शेयर की है। इन तस्वीरों में श्वेता का बेहद सिंपल लुक नजर आ रहा है। लेकिन इस लुक में भी श्वेता बेहद खूबसूरत दिख रही हैं। वह ग्रे कलर का स्वेटर और ब्लक पैंट्स पहने दिख रही हैं।

नुसरत भरूचा ने नए साल की शुरुआत से पहले बाबा महाकाल का लिया आशीर्वाद, भड़के मौलाना, बोले- ये गुनाह है...

नुसरत भरूचा ने नए साल की शुरुआत से पहले बाबा महाकाल का लिया आशीर्वाद, भड़के मौलाना, बोले- ये गुनाह है...बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत नरूचा न्यू ईयर के वेलकम से पहले उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने पहुंचीं। नुसरत ने मंदिर में पूजा-अर्चना करके बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस ने फोटो और वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। नुसरत भरूचा का मंदिर जाना बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी को पसंद नहीं आया है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com