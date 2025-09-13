शनिवार, 13 सितम्बर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 13 सितम्बर 2025 (12:09 IST)

Mirai Review: तेजा सज्जा की 'मिराई' में दमदार विजुअल्स और एक्शन, लेकिन लंबी कहानी बनी कमजोरी

Mirai Movie review
पौराणिक तत्वों और आधुनिक फैंटेसी को जोड़ कर भारतीय फिल्में एक नई लकीर पर चल पड़ी हैं। कार्तिकेय 2, ब्रह्मास्त्र, कल्कि 2898 ईस्वी और हनुमान इसके उदाहरण है। इस लाइन को लंबी करती है फिल्म 'मिराई' जिसे तेलुगु से डब कर हिंदी में प्रदर्शित किया गया है। 
 
फिल्म शुरुआत से ही अपने कॉन्सेप्ट से ध्यान खींचती है। मां के त्याग से शुरू होकर बेटे के मसीहा बनने की यह गाथा दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इसका प्रस्तुतिकरण कई जगह बोझिल और लंबा तो लगता ही है, कन्फ्यूज भी करता है। इससे फिल्म का इम्पैक्ट बहुत कम हो जाता है। 
 
कहानी वेद (तेजा सज्जा) की है, जिसे उसकी मां (श्रेया सरन) जन्म के तुरंत बाद छोड़ देती है, ताकि वह भविष्य में मानवता को बचा सके। 24 साल बाद वेद अपने मिशन के लिए खड़ा होता है और खलनायक महाभीर लामा (मनोज मांचू) से टकराता है। इस दौरान कुछ दृश्य फिल्म को सिनेमाई ऊंचाई देते हैं। लेकिन पटकथा लंबी है, कहीं-कहीं उलझी हुई भी और पौराणिकता व आधुनिक डायलॉग्स का मेल दर्शकों को असहज कर देता है।
 
तेजा सज्जा का काम अच्छा है, वे अपने किरदार में सहज हैं। मनोज मांचू खलनायक के रूप में असरदार दिखते हैं। श्रेया सरन भावनाओं को स्क्रीन पर बखूबी उतारती हैं। ऋतिका नायक समेत बाकी कलाकार भी ठीक-ठाक हैं। राणा दग्गुबाती का कैमियो फिल्म को स्टार पावर देता है और दूसरे भाग की उम्मीद जगाता है। 
 
निर्देशक कार्तिक गट्टाम्नेई बात कहने में उलझ गए हैं और यह फिल्म की कमजोरी बन जाती है। सिनेमैटोग्राफी और विज़ुअल इफेक्ट्स फिल्म की सबसे बड़ी ताकत हैं। कई एक्शन सीन इंटरनेशनल स्तर का अनुभव देते हैं। बैकग्राउंड स्कोर रोमांचक है, लेकिन गाने कमजोर और बेस्वाद हैं। एडिटिंग ढीली है। फिल्म की लंबाई खटकती है और धैर्य की परीक्षा लेती है।
 
मिराई में ऐक्शन और विजुअल्स का दम है, मां-बेटे का भावनात्मक पहलू भी प्रभावित करता है, लेकिन भारी-भरकम नैरेटिव, खींची हुई कहानी और कमजोर गानों के कारण फिल्म का असर अधूरा रह जाता है। 
  • निर्देशक: कार्तिक गट्टाम्नेई
  • गीत: रितुराज त्रिपाठी
  • संगीत: गौराहरी
  • कलाकार: तेजा सज्जा, मनोज मंचू, जगपति बाबू, श्रिया सरन, राणा दग्गूबाती (विशेष भूमिका में)
  • रेटिंग: 2/5 
 
करियर के पीक पर महिमा चौधरी का हो गया था एक्सीडेंट, चेहरे से निकाले गए थे 67 कांच के टुकड़े

करियर के पीक पर महिमा चौधरी का हो गया था एक्सीडेंट, चेहरे से निकाले गए थे 67 कांच के टुकड़ेबॉलीवुड एक्ट्रेस महिमा चौधरी 13 सितंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। 1990 में महिमा ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दिया था। मॉ‍डलिंग के साथ ही महिमा एड में काम पाने की कोशिश में लग गईं और उनके हाथ पेप्सी का एक विज्ञापन लग गया।

'जो अजब है, वो गज़ब है' के साथ लौटा इंडियाज गॉट टैलेंट, नवजोत सिंह सिद्धू ने किया लॉन्च

'जो अजब है, वो गज़ब है' के साथ लौटा इंडियाज गॉट टैलेंट, नवजोत सिंह सिद्धू ने किया लॉन्चपॉपुलर रियलिटी शो 'इंडियाज गॉट टैलेंट' अपने नए सीजन के साथ लौट रहा है। 'इंडियाज गॉट टैलेंट' के पिछले सीजन में किरण खेर, बादशाह और शिल्पा शेट्टी शो को जज करते नजर आए थे। इस सीजन को नवजोत सिंह सिद्धू, नेहा कक्कड़ और अनुराग कश्यप जज करने वाले हैं।

अंकिता लोखंडे के पति विक्की जैन अस्पताल में भर्ती, हाथ पर चढ़ा प्लास्टर

अंकिता लोखंडे के पति विक्की जैन अस्पताल में भर्ती, हाथ पर चढ़ा प्लास्टरएक्ट्रेस अंकिता लोखंडे और उनके पति विक्की जैन हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। दोनों की रोमांटिक बॉन्डिंग फैंस काफी पसंद करते हैं। विक्की जैन भी बिजनेसमैन से एक्टर बन चुके है। वहीं अब विक्की जैन को लेकर एक शॉकिंग खबर सामने आई है। विक्की जैन अस्पताल में भर्ती है।

Bigg Boss 19 में हुआ डबल एविक्शन, शो से कटा इन दो कंटेस्टेंट का पत्ता

Bigg Boss 19 में हुआ डबल एविक्शन, शो से कटा इन दो कंटेस्टेंट का पत्तारियलिटी शो 'बिग बॉस 19' को लेकर काफी बज बना हुआ है। इस शो को लेकर कई अपडेट सामने आ रहे हैं। इस हफ्ते वीकेंड का वार को सलमान खान की जगह फराह खान होस्ट करने वाली हैं। इतना ही नहीं इस हफ्ते 'बिग बॉस 19' से एक की जगह दो कंटेस्टेंट के बेघर होने की खबर आ रही है।

Bigg Bogg 19 कंटेस्टेंट तान्या मित्तल के कथित एक्स बॉयफ्रेंड को पुलिस ने किया गिरफ्तार, शो में आने की थी चर्चा

Bigg Bogg 19 कंटेस्टेंट तान्या मित्तल के कथित एक्स बॉयफ्रेंड को पुलिस ने किया गिरफ्तार, शो में आने की थी चर्चारियलिटी शो 'बिग बॉस 19' के घर में सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर तान्या मित्तल अपनी लैविश लाइफ का खूब बखान कर रही हैं। वहीं खुद को तान्या का एक्स बॉयफ्रेंड बताने वाले यूट्यूबर बलराज सिंह उन्हें झूठा बता रहे हैं। बलराज सिंह उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और राजनेता हैं।

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
