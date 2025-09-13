शनिवार, 13 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. फिल्म समीक्षा
  4. Divya Khosla Performance & Story Analysis
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : शनिवार, 13 सितम्बर 2025 (17:23 IST)

एक चतुर नार मूवी रिव्यू: टाइटल जितनी दिलचस्प नहीं है फिल्म

Ek Chatur Naar movie review
अक्सर देखा जाता है कि आइडिया दिलचस्प रहा जाता है, लेकिन उस पर फिल्म की जो इमारत खड़ी की जाती है वो मजबूत नहीं रहती। एक चतुर नार के साथ भी यही वाकया दोहराया गया है। यह फिल्म साधारण से दिखने वाली एक महिला की असाधारण कहानी कहती है, जो हालात से जूझते हुए बड़े-बड़े नेताओं और उद्योगपतियों को अपनी चतुराई से मात देती है।
 
फिल्म की कहानी ममता (दिव्या खोसला) की ज़िंदगी से शुरू होती है। ममता एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ है, जो अपने छोटे बेटे और माँ (छाया कदम) के साथ रहती है। पति की आत्महत्या के बाद वह कर्ज और परेशानियों से घिरी रहती है। अचानक किस्मत उसे एक ऐसा मोबाइल फोन पकड़ा देती है, जिसमें भ्रष्ट राजनेता कुरैशी (जाकिर हुसैन) और उद्योगपति अभिषेक वर्मा (नील नितिन मुकेश) के गुनाहों के सबूत भरे होते हैं।
 
यहीं से फिल्म असली मोड़ पकड़ती है। ममता इस फोन को हथियार बनाकर ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू करती है। वह बार-बार इन ताकतवर लोगों के सामने ऐसी मांगें रखती है, जो उन्हें असहज कर देती हैं। एक आम और मासूम दिखने वाली महिला कैसे राजनीति और बिजनेस की बड़ी-बड़ी मछलियों को फंसा देती है, यही फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण है।
 
निर्देशक उमेश शुक्ला ने फिल्म में थ्रिल और कॉमेडी का मिश्रण करने की कोशिश की है। कई ट्विस्ट एंड टर्न्स अच्छे से काम करते हैं और दर्शकों को कहानी से जोड़े रखते हैं, लेकिन कॉमेडी में धार नहीं है। कई बार ऐसा भी लगता है कि ममता सब कुछ बड़ी आसानी से कर रही है जिससे फिल्म पर विश्वास कम होता है। 
 
फिल्म का दूसरा हिस्सा अपेक्षा से ज़्यादा लंबा और खिंचावदार लगता है। बैकस्टोरी पर जरूरत से अधिक समय देने के कारण फिल्म की गति धीमी हो जाती है। 
 
पटकथा की यह कमजोरी फिल्म की सबसे बड़ी कमी बन जाती है। दर्शक जब क्लाइमेक्स की ओर बढ़ते हैं, तब तक उनकी धैर्य की परीक्षा हो चुकी होती है।
 
दिव्या खोसला ने ममता के किरदार को मासूमियत और चतुराई के बीच बड़ी खूबसूरती से निभाया है। स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी दमदार लगती है। कई जगहों पर वह अपने अभिनय से दर्शकों को चौंकाती भी हैं।
 
नील नितिन मुकेश का रोल अहम है, लेकिन उनके किरदार में गहराई की कमी खलती है। वे जरूरी तो लगते हैं, मगर प्रभावशाली नहीं। छाया कदम, जो दिव्या की माँ बनी हैं, फिल्म का सबसे मज़बूत हिस्सा हैं। उनकी एक्टिंग में जो नैचुरल अंदाज़ है, वह दर्शकों को तुरंत कनेक्ट कर देता है। जाकिर हुसैन हमेशा की तरह अपनी मौजूदगी से रंग जमाते हैं, जबकि सुशांत सिंह का रोल सीमित होने के बावजूद असर छोड़ जाता है।
 
फिल्म का टाइटल ट्रैक कानों को अच्‍छा लगता है और कहानी के साथ फिट बैठता है। बैकग्राउंड स्कोर कसा हुआ है और थ्रिलर माहौल बनाने में मदद करता है। बाकी गाने औसत दर्जे के हैं और कहानी को आगे नहीं बढ़ाते।
 
सिनेमैटोग्राफी अच्छी है। कई लोकेशन्स को खूबसूरती से दिखाया गया है। कैमरा वर्क दर्शकों को बांधे रखता है, खासकर उन दृश्यों में जहां ममता ब्लैकमेलिंग के खेल में बड़ी चालें चलती है। एडिटिंग बेहतर हो सकती थी क्योंकि कई सीन ज़्यादा लंबे लगते हैं।
 
एक चतुर नार एक दिलचस्प आइडिया पर बनी फिल्म है, जिसमें एक साधारण महिला की असाधारण जंग दिखाई गई है। फिल्म कई जगहों पर मनोरंजन करती है, लेकिन कमजोर पटकथा इसकी सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। फिल्म अपने टाइटल से कम दिलचस्प है।  
  • निर्देशक: उमेश शुक्ला
  • गीत: वायु, शायरा अपूर्वा
  • संगीत: वायु-शरण रावत, अभिजीत 
  • कलाकार: दिव्या खोसला, नील नितिन मुकेश, छाया कदम, ज़ाकिर हुसैन, सुशांत सिंह 
  • रेटिंग : 2/5 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

द बैटल ऑफ शत्रुघाट का हुआ ऐलान, फिल्म में दिखेगी शौर्य, सम्मान और किस्मत की दास्तान

द बैटल ऑफ शत्रुघाट का हुआ ऐलान, फिल्म में दिखेगी शौर्य, सम्मान और किस्मत की दास्तानमहाकाव्य युद्ध ड्रामा 'द बैटल ऑफ शत्रुघाट' आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। इस फिल्म का निर्देशन शाहिद काज़मी कर रहे हैं और इसे सज्जाद खाकी व शाहिद काजमी ने लिखा है। फिल्म में गुरमीत चौधरी, आरुषि निशंक और सिद्धार्थ निगम मुख्य भूमिकाओं में नज़र आएंगे, जो दर्शकों को ड्रामा, वीरता और शानदार नज़ारे दिखाने का वादा करता है।

नानी स्टारर द पैराडाइज के लिए 5 महीने में तैयार हुआ विशाल स्लम सेट, दो और बड़े सेटअप पर चल रहा काम

नानी स्टारर द पैराडाइज के लिए 5 महीने में तैयार हुआ विशाल स्लम सेट, दो और बड़े सेटअप पर चल रहा कामसाउथ सिनेमा के नेचुरल स्टार नानी इन दिनों अपनी अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म 'द पैराडाइज' को लेकर सुर्खियों में हैं। फिल्म का निर्माण बड़े स्तर पर किया जा रहा है। इस फिल्म को टैलेंटेड श्रीकांत ओडेला डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में दसरा की जबरदस्त सफलता हासिल की है।

Bigg Boss 19 : अमाल मलिक पर आरोप लगाने पर नेहल चुडासमा की हुई खूब आलोचना, टीम को देना पड़ी सफाई

Bigg Boss 19 : अमाल मलिक पर आरोप लगाने पर नेहल चुडासमा की हुई खूब आलोचना, टीम को देना पड़ी सफाई'बिग बॉस 19' के घर में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है। शो में टास्क के दौरान किसी को चोट लग रही है, तो कोई गंभीर आरोप लगा रहा है। बीते दिनों एक टास्क के बात नेहल चुडासमा ने अमान मलिक पर गलत तरीके से छूने का आरोप लगा दिया। अब इस पूरे मामले पर नेहल की टीम ने सफाई दी है।

करियर के पीक पर महिमा चौधरी का हो गया था एक्सीडेंट, चेहरे से निकाले गए थे 67 कांच के टुकड़े

करियर के पीक पर महिमा चौधरी का हो गया था एक्सीडेंट, चेहरे से निकाले गए थे 67 कांच के टुकड़ेबॉलीवुड एक्ट्रेस महिमा चौधरी 13 सितंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। 1990 में महिमा ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दिया था। मॉ‍डलिंग के साथ ही महिमा एड में काम पाने की कोशिश में लग गईं और उनके हाथ पेप्सी का एक विज्ञापन लग गया।

'जो अजब है, वो गज़ब है' के साथ लौटा इंडियाज गॉट टैलेंट, नवजोत सिंह सिद्धू ने किया लॉन्च

'जो अजब है, वो गज़ब है' के साथ लौटा इंडियाज गॉट टैलेंट, नवजोत सिंह सिद्धू ने किया लॉन्चपॉपुलर रियलिटी शो 'इंडियाज गॉट टैलेंट' अपने नए सीजन के साथ लौट रहा है। 'इंडियाज गॉट टैलेंट' के पिछले सीजन में किरण खेर, बादशाह और शिल्पा शेट्टी शो को जज करते नजर आए थे। इस सीजन को नवजोत सिंह सिद्धू, नेहा कक्कड़ और अनुराग कश्यप जज करने वाले हैं।

और भी वीडियो देखें

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com