रविवार, 2 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. shah rukh khan uses 17 mobile numbers funny bollywood story
Written By WD Entertainment Desk

शाहरुख के फोन का सीक्रेट आउट: 17 मोबाइल नंबर, फिर भी कॉल नहीं उठाते किंग खान

Shah Rukh Khan
जरा सोचिए… हम जैसे लोगों के पास एक फोन, उसमें दो सिम, और कॉल आती है तो लगता है कोई बहुत जरूरी काम होगा। लेकिन भाई, शाहरुख खान का मामला तो कुछ और ही लेवल पर है! किंग खान के पास एक-दो नहीं… पूरे 17 मोबाइल नंबर हैं! हाँ, पूरे सत्रह! अब कोई पूछे कि इतने फोन कौन रखता है? जवाब — वो रखते हैं जिनकी फैन फॉलोइंग में पूरा देश और आधी दुनिया शामिल हो।
 
किस्सा शुरू हुआ शाहरुख के दोस्त विवेक वासवानी से। उन्होंने हाल ही में खुलासा किया कि शाहरुख इतने फोन नंबर चलाते हैं। और मज़े की बात ये कि उनके पास शाहरुख का सिर्फ एक ही नंबर है। बाकी 16 नंबर? अरे भाई, वो तो किसी गुप्त एजेंट की फाइल में होंगे शायद!
 
अब सोचने वाली बात ये है कि इतने नंबरों की जरूरत क्या? लगता है
  • एक परिवार के लिए,
  • एक फिल्मों वालों के लिए,
  • एक दोस्तों के लिए,
  • एक खास दोस्तों के लिए,
  • एक बिजनेस के लिए,
  • एक सिर्फ मन्नत के डिलीवरी बॉय के लिए…
  • और बाकी? शायद इनकमिंग कॉल से बचने के लिए
वैसे विवेक ने बताया कि उन्होंने खुशी-खुशी शाहरुख को फोन किया था उनकी हालिया फिल्मों की सफलता पर बधाई देने। लेकिन कुरुप हकीकत — फोन नहीं उठा! बाद में शाहरुख ने कॉल किया, पर इस बार विवेक नहा रहे थे। मतलब दोनों का फोन-भाग्य ऐसा कि कभी एक साथ लाइन पर मिलने नहीं दिए किस्मत ने।
 
सच कहें तो, शाहरुख पर ये फोन ना उठाने वाली बात जचती भी है। उनके यारों ने बरसों से शिकायत की है कि भाई साहब कॉल उठाते ही नहीं! फराह खान ने तो पहले ही क्लियर कर दिया था- “शाहरुख कॉल बैक नहीं करते।” तो अगर आप सोच रहे हैं सालों से शाहरुख आपको घोस्ट कर रहे हैं… चिंता मत करो, लिस्ट में आप अकेले नहीं हो। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
शाहरुख खान कैसे 60 साल के होने के बावजूद दिखते हैं जवान, जानें उनकी फिटनेस का राज

ऐश्वर्या राय को मायके में बुलाते हैं इस क्यूट नाम से

ऐश्वर्या राय को मायके में बुलाते हैं इस क्यूट नाम सेबॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन 1 नवंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। ऐश्वर्या बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं, जिन्होंने सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में भी अपनी खूबसूरती और शानदार अभिनय के दम पर खूब नाम कमाया है। दुनिया के हर कोने में उनके फैन हैं।

ऐश्वर्या राय की लव स्टोरी: सलमान-विवेक को पीछे छोड़ अभिषेक ने जीता दिल, जानिए पूरी कहानी

ऐश्वर्या राय की लव स्टोरी: सलमान-विवेक को पीछे छोड़ अभिषेक ने जीता दिल, जानिए पूरी कहानीऐश्वर्या राय बच्चन को आज मिस वर्ल्ड, सुपरस्टार और आदर्श परिवारिक महिला के रूप में जाना जाता है। लेकिन शादी से पहले उनकी जिंदगी में कुछ ऐसे रिश्ते भी आए जिन्होंने काफी सुर्खियां बटोरीं। मॉडलिंग के दिनों के पहले प्यार से लेकर सलमान खान के विवादित रिश्ते और विवेक ओबेरॉय की दोस्ती तक, ऐश्वर्या की जिंदगी में कई उतार-चढ़ाव आए। अंत में अभिषेक बच्चन ने उनका दिल जीता और आज वह खुशहाल जीवन जी रही हैं।

120 बहादुर में स्पर्श वालिया और अतुल सिंह ने दिखाया असली जज़्बा, निभाए सबेदार राम चंदर यादव और हवलदार निहाल सिंह के किरदार

120 बहादुर में स्पर्श वालिया और अतुल सिंह ने दिखाया असली जज़्बा, निभाए सबेदार राम चंदर यादव और हवलदार निहाल सिंह के किरदारएक्सेल एंटरटेनमेंट और ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज की आने वाली वॉर ड्रामा फिल्म '120 बहादुर' साल की सबसे ज्यादा इंतज़ार की जाने वाली फिल्मों में से एक है। इसका टीज़र और पोस्टर पहले ही भारतीय सैनिकों की बहादुरी और अटूट जज़्बे से प्रेरित इस शानदार कहानी की झलक दिखा चुके हैं।

SRK ने किया 'शाहरुख खान फिल्म फेस्टिवल' का आगाज, बोले- मैं कौन हूं, कौन नहीं… मायने नहीं रखता

SRK ने किया 'शाहरुख खान फिल्म फेस्टिवल' का आगाज, बोले- मैं कौन हूं, कौन नहीं… मायने नहीं रखताशाहरुख ख़ान दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं। अपने चार्म, मज़ाकिया अंदाज़, स्टाइल और शानदार एक्टिंग से उन्होंने करोड़ों दिलों पर राज किया है। उनकी प्यारी और ज़मीन से जुड़ी शख्सियत ही उन्हें बाकी सब से अलग बनाती है। वो ऐसे सुपरस्टार हैं जिनके चाहने वाले पूरी दुनिया में फैले हैं।

प्रेग्नेंट कैटरीना कैफ की तस्वीर लीक करने पर मीडिया पोर्टल पर भड़कीं सोनाक्षी सिन्हा, बोलीं- किसी क्रिमनल से कम नहीं...

प्रेग्नेंट कैटरीना कैफ की तस्वीर लीक करने पर मीडिया पोर्टल पर भड़कीं सोनाक्षी सिन्हा, बोलीं- किसी क्रिमनल से कम नहीं...बॉलीवुड एक्टर कैटरीना कैफ और विक्की कौशल के घर जल्द ही किलकारियां गूंजने वाली है। एक्ट्रेस जल्द ही अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली हैं। कैटरीना इन दिनों काम से ब्रेक लेकर अपना प्रेग्नेंसी पीरियड एंजॉय कर रही हैं। वह लाइमलाइट से दूर परिवार के साथ मुंबई स्थित अपने घर में शांति से दिन बिता रही हैं।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com