शाहरुख के फोन का सीक्रेट आउट: 17 मोबाइल नंबर, फिर भी कॉल नहीं उठाते किंग खान

जरा सोचिए… हम जैसे लोगों के पास एक फोन, उसमें दो सिम, और कॉल आती है तो लगता है कोई बहुत जरूरी काम होगा। लेकिन भाई, शाहरुख खान का मामला तो कुछ और ही लेवल पर है! किंग खान के पास एक-दो नहीं… पूरे 17 मोबाइल नंबर हैं! हाँ, पूरे सत्रह! अब कोई पूछे कि इतने फोन कौन रखता है? जवाब — वो रखते हैं जिनकी फैन फॉलोइंग में पूरा देश और आधी दुनिया शामिल हो।

किस्सा शुरू हुआ शाहरुख के दोस्त विवेक वासवानी से। उन्होंने हाल ही में खुलासा किया कि शाहरुख इतने फोन नंबर चलाते हैं। और मज़े की बात ये कि उनके पास शाहरुख का सिर्फ एक ही नंबर है। बाकी 16 नंबर? अरे भाई, वो तो किसी गुप्त एजेंट की फाइल में होंगे शायद!

अब सोचने वाली बात ये है कि इतने नंबरों की जरूरत क्या? लगता है

एक परिवार के लिए,

एक फिल्मों वालों के लिए,

एक दोस्तों के लिए,

एक खास दोस्तों के लिए,

एक बिजनेस के लिए,

एक सिर्फ मन्नत के डिलीवरी बॉय के लिए…

और बाकी? शायद इनकमिंग कॉल से बचने के लिए

वैसे विवेक ने बताया कि उन्होंने खुशी-खुशी शाहरुख को फोन किया था उनकी हालिया फिल्मों की सफलता पर बधाई देने। लेकिन कुरुप हकीकत — फोन नहीं उठा! बाद में शाहरुख ने कॉल किया, पर इस बार विवेक नहा रहे थे। मतलब दोनों का फोन-भाग्य ऐसा कि कभी एक साथ लाइन पर मिलने नहीं दिए किस्मत ने।

सच कहें तो, शाहरुख पर ये फोन ना उठाने वाली बात जचती भी है। उनके यारों ने बरसों से शिकायत की है कि भाई साहब कॉल उठाते ही नहीं! फराह खान ने तो पहले ही क्लियर कर दिया था- “शाहरुख कॉल बैक नहीं करते।” तो अगर आप सोच रहे हैं सालों से शाहरुख आपको घोस्ट कर रहे हैं… चिंता मत करो, लिस्ट में आप अकेले नहीं हो।