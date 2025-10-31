प्रेग्नेंट कैटरीना कैफ की तस्वीर लीक करने पर मीडिया पोर्टल पर भड़कीं सोनाक्षी सिन्हा, बोलीं- किसी क्रिमनल से कम नहीं...

बॉलीवुड एक्टर कैटरीना कैफ और विक्की कौशल के घर जल्द ही किलकारियां गूंजने वाली है। एक्ट्रेस जल्द ही अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली हैं। कैटरीना इन दिनों काम से ब्रेक लेकर अपना प्रेग्नेंसी पीरियड एंजॉय कर रही हैं। वह लाइमलाइट से दूर परिवार के साथ मुंबई स्थित अपने घर में शांति से दिन बिता रही हैं।

इसी बीच एक मीडिया पोर्टल ने कैटरीना कैफ की एक प्राइवेट लीक कर दी। इस तस्वीर में वह बालकनी में बैठी आराम करती दिख रही थीं। तस्वीर में एक्ट्रेस का बेबी बंप भी नजर आ रहा था। एक्ट्रेस की यह तस्वीर सामने आने के बाद कई फैंस भड़क गए।

इतना ही नहीं कैटरीना कैफ की प्राइवेसी में दखलअंदाजी करने पर सोनाक्षी सिन्हा भी भड़क गई हैं। उन्होंने मीडिया पोर्टल को जमकर फटकार लगाई है। उन्होंने पोर्टल की इस शर्मनाक हरकत की आलोचना की और उन्हें ऐसा न करने के लिए कहा है।

सोनाक्षी ने सोशल मीडिया पर कहा, 'तुम्हारे साथ क्या गलत है? एक महिला की बिना सहमति के उसके ही घर में तस्वीरें खींचना और उसे सार्वजनिक मंच पर शेयर करना? तुम किसी अपराधी से कम नहीं हो। शर्मनाक।'

बता दें कि कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने दिसंबर 2021 में शादी की थी। दोनों ने राजस्थान में शाही अंदाज में सात फेरे लिए थे। अब शादी के लगभग तीन साल बाद, इस कपल की जिंदगी में एक नया और सबसे खास चैप्टर जुड़ने जा रहा है।