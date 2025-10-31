शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025
शाहरुख खान की 'किंग' का टाइटल जल्द होगा रिवील, सिद्धार्थ आनंद ने AskSRk सेशन में किया ऐलान

Ask SRK Session
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने अपने फैंस के लिए सोशल मीडिया पर 'ऑस्क एसआरके' सेशन रखा। इस दौरान शाहरुख ने कई सवालों के मजेदार अंदाज में जवाब दिए। वहीं उनके कई फैंस ने फिल्म 'किंग' को लेकर अपडेट जानना चाहा। इस दौरान निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने भी शाहरुख से सवाल पूछा। 
 
जब फिल्ममेकर सिद्धार्थ आनंद से सुपरस्टार शाहरुख खान ने उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म के टाइटल रिवील को लेकर सवाल किया, तो सिद्धार्थ ने मज़ेदार अंदाज़ में जवाब दिया, @iamsrk हाहा... सर, ‘Remember’ – अच्छी चीज़ों में वक़्त लगता है। ‘There is’ – टाइटल रिवील के लिए अभी काम चल रहा है हमारी फिल्म का। #KING”
 
इससे पहले SRK ने सिद्धार्थ आनंद को टैग करते हुए कहा था, सिद्धार्थ आनंद कुछ दिखाओ ना फाइनली! फैंस और मैं दोनों थक गए हैं ये गेसिंग गेम खेलते-खेलते… आप ‘Remember’…‘There is…’ बोल-बोलकर क्या टीज़ कर रहे हो?
 
यह मज़ेदार बातचीत SRK और सिद्धार्थ आनंद की आने वाली एक्शन एंटरटेनर फिल्म को लेकर उत्साह को और बढ़ा देती है। फिलहाल इसे “किंग” के नाम से जाना जा रहा है। यह फिल्म पठान (2023) के बाद दोनों की बड़ी वापसी मानी जा रही है।
 
मायसा: रश्मिका मंदाना ने सोलो लीड एक्शन फिल्म करने के बारे में की खुलकर बात

मायसा: रश्मिका मंदाना ने सोलो लीड एक्शन फिल्म करने के बारे में की खुलकर बातएक साल भर जबरदस्त एक्शन और रोमांच से भरी फिल्मों के बाद अब दर्शकों के लिए एक और सरप्राइज 'मायसा' आ रहा है, जिसमें लीड रोल में नजर आएंगी टैलेंटेड और खूबसूरत रश्मिका मंदाना। ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले ही यह फिल्म चर्चा में है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है रश्मिका का नया दमदार लुक और इसकी दिलचस्प कहानी।

इंडियाज गॉट टैलेंट: नवजोत सिंह सिद्धू ने कंटेस्टेंट के पिता के इलाज के लिए दिए इतने लाख रुपए

इंडियाज गॉट टैलेंट: नवजोत सिंह सिद्धू ने कंटेस्टेंट के पिता के इलाज के लिए दिए इतने लाख रुपएसोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन का मशहूर रियलिटी शो ‘इंडियाज गॉट टैलेंट’ अपने अजब गजब परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीत रहा है। आने वाले एपिसोड में एक ऐसा एक्ट दिखाया जाएगा जिसने जज नवजोत सिंह सिद्धू के दिल को गहराई से छू लिया।

'दाऊद इब्राहिम आतंकवादी नहीं' बयान पर मचा बवाल तो ममता कुलकर्णी ने लिया यू-टर्न, बोलीं- विक्की गोस्वामी की बात कर रही थीं

'दाऊद इब्राहिम आतंकवादी नहीं' बयान पर मचा बवाल तो ममता कुलकर्णी ने लिया यू-टर्न, बोलीं- विक्की गोस्वामी की बात कर रही थींबॉलीवुड एक्ट्रेस से साध्वी बनी ममता कुलकर्णी अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में ममता कुलकर्णी ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर ऐसा बयान दिया, जिसके बाद हंगामा मच गया। ममता ने कहा था, 'उसने कोई बम ब्लास्ट नहीं किया, वह आतंकी नहीं है।'

Bigg Boss 19 : मालती चाहर ने अमाल मलिक को बुलाया गटर, तान्या मित्तल ने लड़ाई में डाला घी

Bigg Boss 19 : मालती चाहर ने अमाल मलिक को बुलाया गटर, तान्या मित्तल ने लड़ाई में डाला घीरियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में हर दिन नए ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में घर में हुए कैप्टेंसी टास्क में घरवालों के बीच घमासान देखने को मिला। वहीं अब मेकर्स ने शो का नया प्रोमो रिलीज किया है, जिसमें दो दोस्तों मालती चाहर और अमाल मलिक के बीच लड़ाई देखने को मिली।

71 साल के टीकू तलसानिया ने बाइक पर किया स्टंट, मानसी पारेख ने भी दिए टाइटैनिक पोज, पुलिस ने दर्ज किया केस

71 साल के टीकू तलसानिया ने बाइक पर किया स्टंट, मानसी पारेख ने भी दिए टाइटैनिक पोज, पुलिस ने दर्ज किया केसबॉलीवुड एक्टर टीकू तलसानिया को बाइक पर स्टंट करना भारी पड़ गया है। 71 साल के टीकू तलसानिया का स्टंट करते हुए वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ एक्शन लिया है। टीकू और मानसी पारेख के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वायरल वीडियो में टीकू तलसानिया बाइक पर स्टंट कर रहे हैं।

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
