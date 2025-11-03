वर्ल्ड कप जीतते ही स्मृति मंधाना संग रोमांटिक फोटो वायरल, पलाश बोले- क्या मैं सपना देख रहा हूं?

Photo: Instagram

भारत की महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार वनडे वर्ल्ड कप जीतकर देश को गर्व से भर दिया। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में हुए इस रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को मात देकर क्रिकेट इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कर दिया। स्टेडियम में मौजूद फैंस खुशी से झूम उठे और पूरा देश इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मना रहा है।

इसी बीच टीम की स्टार बल्लेबाज़ स्मृति मंधाना ने टूर्नामेंट अपनी शानदार बल्लेबाजी से सबका दिल जीत लिया। और अब इस शानदार जीत पर उनके बॉयफ्रेंड और फिल्ममेकर-म्यूजिक डायरेक्टर पलाश मुछाल का प्यार भी सोशल मीडिया पर झलक उठा।

स्टेडियम में रोमांच, मैदान में भावनाओं का सागर

फाइनल मैच के बाद जैसे ही भारत ने जीत दर्ज की, स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। स्मृति मंधाना भारतीय तिरंगा ओढ़े और हाथ में वर्ल्ड कप ट्रॉफी लिए बेहद भावुक और गर्व से भरी नजर आईं। इसी पल को कैद करते हुए पलाश मुछाल ने स्मृति के साथ एक खूबसूरत तस्वीर शेयर सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें दोनों की मुस्कुराहट में जीत की खुशी साफ झलकती है।

पलाश ने कैप्शन में लिखा, “क्या मैं अभी भी सपना देख रहा हूं?” इस पोस्ट को फैंस बेहद पसंद कर रहे हैं और कपल को बधाइयों की बाढ़ आ गई है।

कुछ दिन पहले भी पलाश ने भारत की ऑस्ट्रेलिया पर रोमांचक जीत के बाद एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें स्मृति और पूरी टीम खुशी से उछलती दिखाई दी थी। उस पोस्ट में उन्होंने लिखा था—“मेरी जिंदगी का यह हिस्सा… खुशियों से भरा हुआ है।”

जल्द होने वाली है शादी? पलाश ने दिया बड़ा संकेत

हाल ही में प्रेस क्लब इवेंट में जब पलाश से स्मृति के साथ उनके रिश्ते के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, “वह जल्द ही इंदौर की बहू बनने वाली हैं… बस यही हेडलाइन है!”

बस फिर क्या था, इस बात ने फैंस के बीच उत्साह और भी बढ़ा दिया। खबरों की मानें तो दोनों नवंबर 2024 में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं और शादी महाराष्ट्र के सांगली में होगी। दोनों 2019 से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं और पिछले साल उन्होंने अपना रिश्ता इंस्टाग्राम पर पब्लिक किया था।

कौन हैं पलाश मुछाल?

पलाश सिर्फ एक म्यूजिक डायरेक्टर ही नहीं बल्कि बॉलीवुड और डिजिटल वर्ल्ड का जाना-माना नाम हैं। उन्होंने अपनी बहन, सिंगर पलक मुछाल के साथ कई फिल्मी गानों पर काम किया है। इस वक्त वे अपनी फिल्म ‘राजू बाजेवाला’ की शूटिंग में बिजी हैं, जिसमें ‘बालिका वधू’ फेम अविका गोर और ‘पंचायत’ के चंदन रॉय मुख्य भूमिका में हैं। इसकी शूटिंग पलाश के शहर इंदौर में चल रही है। इंदौर में जब स्मृति वर्ल्डकप मैच खेलने आई थीं तब पूरी मुछाल फैमिली उनको सपोर्ट करने आई थी।

भारत की इस ऐतिहासिक जीत ने हर भारतीय के दिल में गर्व भर दिया है, और स्मृति तथा पलाश की तस्वीरों ने इस खुशी को और भी खास बना दिया है। फैंस अब न सिर्फ भारत की जीत मना रहे हैं, बल्कि इस प्यारे कपल की शादी का भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।