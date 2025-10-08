बुधवार, 8 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Bharti Singh announces second pregnancy with Haarsh Limbachiyaa share baby bump photo
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 (11:09 IST)

भारती सिंह 41 साल की उम्र में बनने जा रहीं दूसरी बार मां, बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए शेयर की खुशखबरी

Bharti Singh pregnancy
फेमस कॉमेडियन भारती सिंह जल्द ही दूसरी बार मां बनने जा रही हैं। भारती ने पति हर्ष के साथ बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए एक तस्वीर शेयर करके यह गुड न्यूज दी है। भारती पहले बच्चे गोला के जन्म के 3 साल बाद 41 साल की उम्र में दूसरी बार मां बनेंगी। 
 
भारती और हर्ष पहाड़ों के बीच पोज देते दिखाई दे रहे हैं। हर्ष अपनी पत्नी भारती सिंह का बेबी बंप पकड़े दिखरहे हैं। तस्वीरों में दोनों बेहद खुश नजर आ रहे हैं। तस्वीर के साथ कपल ने कैप्शन में लिखा, 'हम फिर से प्रेगनेंट हैं!' 
 
फैंस और सेलेब्स कमेंट करके कपल को बधाई दे रहा है। विनीत कुमार ने लिखा, 'बधाई हो।' परिणीत चोपड़ा ने लिखा, 'मुबारक हो लड़की।' दृष्टि धामी, नीति टेलर और रानी चटर्जी ने भी भारती और हर्ष को बधाई दी है। 
 
बता दें कि भारती सिंह साल 2017 में हर्ष लिंबाचिया संग शादी के बंधन में बंधी थीं। शादी के 5 साल बाद 2022 में कपल ने अपने पहले बच्चे बाद गोला यानी लक्ष्य का स्वागत किया था। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

राजकुमार के 3 किस्से जिन्होंने हिला दिया था बॉलीवुड, गोविंदा, बप्पी दा और जीनत भी रह गए निशब्द

राजकुमार के 3 किस्से जिन्होंने हिला दिया था बॉलीवुड, गोविंदा, बप्पी दा और जीनत भी रह गए निशब्दबॉलीवुड के लीजेंड अभिनेता राजकुमार अपनी बातों से जितने लोगों को हंसाते थे, उतने ही लोगों को हैरान भी कर देते थे। उनका मुंहफट अंदाज़ आज भी मशहूर है। गोविंदा की शर्ट का रुमाल बनाना, बप्पी लाहिरी को ‘मंगलसूत्र’ कह देना और जीनत अमान को कंफ्यूज़ कर देना — ये किस्से आज भी उतने ही फनी और लाजवाब हैं जितने राजकुमार खुद थे।

दिवाली से पहले सिनेमाघरों में सूखा: ये 5 फिल्में करेंगी दर्शकों का मनोरंजन इस शुक्रवार

दिवाली से पहले सिनेमाघरों में सूखा: ये 5 फिल्में करेंगी दर्शकों का मनोरंजन इस शुक्रवारदिवाली से पहले के हफ्ते को बॉलीवुड का "साइलेंट ज़ोन" कहा जाता है, जब बड़ी फिल्में रिलीज़ नहीं होतीं। लोग खरीदारी और साफ-सफाई में व्यस्त रहते हैं, इसलिए सिनेमाघरों में छोटे बजट की फिल्में जगह बनाती हैं। इस शुक्रवार, 10 अक्टूबर को कंट्रोल, लॉर्ड कर्जन की हवेली, सायरा खान केस, खेल पासपोर्ट का और हॉलीवुड डब फिल्म ट्रॉन: एरेस रिलीज़ हो रही हैं। आइए जानते हैं इन फिल्मों की खास बातें।

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी क्यों फ्लॉप हुई: 5 बड़ी गलतियाँ जिनसे डूबा वरुण-जान्हवी का जहाज

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी क्यों फ्लॉप हुई: 5 बड़ी गलतियाँ जिनसे डूबा वरुण-जान्हवी का जहाजवरुण धवन और जान्हवी कपूर की फिल्म ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ दशहरे पर रिलीज हुई, लेकिन 5 दिनों में सिर्फ 35.37 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर पाई। शशांक खेतान के निर्देशन में बनी यह रोमांटिक-कॉमेडी दर्शकों को हंसा या जोड़ नहीं पाई। कमजोर कहानी, फीकी एक्टिंग और बेमजा स्क्रीनप्ले ने इसे फ्लॉप बना दिया। आइए जानते हैं वे 5 कारण जिनसे दर्शक फिल्म से दूर भागे।

Rise & Fall में कीकू शारदा और बेटे का इमोशनल मिलन: पूरे घर में गूंजी हंसी और खुशी की लहर

Rise & Fall में कीकू शारदा और बेटे का इमोशनल मिलन: पूरे घर में गूंजी हंसी और खुशी की लहररियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ के ताज़ा एपिसोड में किकू शारदा का अपने बेटे शौर्य से मिलन सबके लिए भावनात्मक पल बन गया। बेटे के मासूम सवाल, “पापा, आप शो में क्यों रो रहे थे?” ने पूरे घर में हंसी और प्यार दोनों भर दिए। इस इमोशनल मुलाकात में किकू ने कहा, “हंसते हुए रोना और रोते हुए हंसना ही ज़िंदगी की खूबसूरती है।” फैंस ने इस पिता-पुत्र के रिश्ते को खूब सराहा।

100 ऑफर रिजेक्ट कर चुकीं तब्बू बोलीं- दिल कहे हां तो ही करती हूं फिल्म

100 ऑफर रिजेक्ट कर चुकीं तब्बू बोलीं- दिल कहे हां तो ही करती हूं फिल्मतब्बू ने फेमिना की अक्टूबर कवर स्टोरी में अपने करियर, फिल्मों के चुनाव और अपनी सोच पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि वे अब भी हर प्रोजेक्ट को सोच-समझकर चुनती हैं और कई बार सैकड़ों ऑफर ठुकरा देती हैं। उनके मुताबिक, किसी फिल्म को हां कहने का असली कारण सिर्फ एक होता है – दिल से यकीन। तब्बू ने बताया कि निर्देशक पर भरोसा और कहानी की आत्मा ही उनके फैसलों को दिशा देती है।

और भी वीडियो देखें

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाई

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाईएक्ट्रेस शमा सिकंदर 44 साल की उम्र में भी अपने हॉट एंड बोल्ड अवतार से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। शमा अपने शानदार लुक और बेबाक अंदाज से बढ़ती उम्र को मात दे रही हैं। शमा सिकंदर का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है।

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइट

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइटबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान जल्द ही अपने पिता के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं। सुहाना भले ही अभी तक सिर्फ एक फिल्म में नजर आई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। सुहाना अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लेती हैं।

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरस

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरसतमन्ना भाटिया अपनी फिटनेस को लेकर बेहद अनुशासित हैं। वे रोजाना योग, पिलेट्स और कार्डियो करती हैं और हेल्दी डाइट को प्राथमिकता देती हैं। ध्यान, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। उनकी फिटनेस यात्रा से हर कोई सीख सकता है कि अनुशासन और पॉजिटिव सोच से ग्लो और एनर्जी दोनों पाई जा सकती है।

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,यह आर्टिकल बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की फिटनेस और डाइट रूटीन पर है। इसमें बताया गया है कि कैसे उर्वशी अपने वर्कआउट रूटीन (जिसमें जिम, योग और डांस शामिल है) और संतुलित डाइट प्लान से खुद को फिट रखती हैं। यह लेख उनके सुबह के नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के बारे में भी विस्तार से बताता है। यह उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं।

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरें

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरेंश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह ही बेहद ग्लैमरस हैं। 24 साल की पलक अक्सर अपनी हॉट तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। इस बार पलक ने ब्लू बॉडीफिटेट लैंगिग के साथ ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट में अपनी बोल्ड अदाएं दिखाई हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com