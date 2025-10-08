बुधवार, 8 अक्टूबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 (12:44 IST)

बिग बॉस कन्नड़ का सेट हुआ सील, घर से बाहर निकाले जाएंगे सभी कंटेस्टेंट्स, जानिए वजह

Bigg Boss Kannada 12 set
रियलिटी शो 'बिग बॉस कन्नड़ 12' के फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। कर्नाटक पॉलूशन कंट्रोल बोर्ड ने 'बिग बॉस कन्नड़' की मेजबानी करने वाले स्टूडियो परिसर को तत्काल बंद करने का आदेश जारी किया है। स्टूडियो में 'बिग बॉस कन्नड़ 12' की शूटिंग चल रही थी, लेकिन शटडाउन के आदेश के बाद स्टूडियो को तुरंत बंद करना पड़ेगा। 
 
शो का सेट सील कर दिया गया है और शो में मौजूद 16 कंटेस्टेंट्स को सेट से बाहर निकाल दिया गया है। 'बिग बॉस कन्नड़ 12' को किच्चा सुदीप होस्ट कर रहे थे। 'बिग बॉस कन्नड़ 12' की शूटिंग बिदादी के जॉली वुड स्टूडियो एंड एडवेंचर्स में चल रही थी।
 
कर्नाटक पॉलूशन कंट्रोल बोर्ड (केएसपीसीबी) की यह कार्रवाई जल (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33(ए) के तहत की गई है। केएसपीसीबी ने ये निर्णय स्टूडियो के कई नियमों का उल्लंघन करने के बाद लिया। इसमें मुख्य रूप से बिना वैध अनुमति संचालन करना, बिना उपचार के अपशिष्ट जल का निपटान करना और असंगत कचरा प्रबंधन जैसी समस्याएं शामिल हैं। 
 
केएसपीसीबी के एक अधिकारी ने कहा, ये फैसला प्रदूषण और नियमों का उल्लंघन करने को रोकने के लिए जरूरी था। उन्होंने बताया कि स्टूडियो ने बोर्ड ने तय किए गए इनवायरमेंटल गाइडलाइन्स को फॉलो नहीं किया और लगातार गैर-कानूनी तरीके से शो को चलाते रहे।
 
स्टूडियो के सील होने के बाद कलर्स कन्नड़ ने पोस्ट कर लिखा, 'अप्रत्याशित कारणों से आज के बिग बॉस एपिसोड के प्रसारण समय में व्यवधान हुआ। इसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। आज का एपिसोड अब जियो हॉटस्टार पर देखने के लिए उपलब्ध है। 
