बुधवार, 8 अक्टूबर 2025
Last Modified: बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 (14:11 IST)

बाहुबली: द एपिक के मेकर्स ने किया कमाल, पुष्पा 2: रीलोडेड से भी होगा फिल्म का रनटाइम

movie Bahubali The Epic
एसएस राजामौली की बड़ी फिल्म फ्रैंचाइजी 'बाहुबली' इंडियन सिनेमा में एक बड़ा बदलाव लेकर आई। दोनों हिस्सों, 'बाहुबली: द बिगिनिंग' और 'बाहुबली: द कंक्लूजन' ने भारत में फिल्म बनाने के तरीके ही बदल दिए और भारतीय सिनेमा को दुनिया भर में पहचान दिलाई। 
 
दोनों फिल्मों ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए, नए स्टैंडर्ड सेट किए थे और हर उम्र के दर्शकों से भरपूर प्यार पाया। अब इस विरासत को सेलिब्रेट करने के लिए, मेकर दोनों हिस्सों को मिलाकर बाहुबली: द एपिक पेश कर रहे हैं, जो इस टाइमलेस कहानी का री-एडिटेड और रीमास्टर वर्ज़न है, और यह इस महीने सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रहा है।
जैसे-जैसे 'बाहुबली: द एपिक' की रिलीज की तारीख करीब आ रही है, खबर है कि इस एपिक का रनटाइम, जो दोनों फिल्मों को जोड़ता है, लगभग 3 घंटे 40 मिनट का होगा। दिलचस्प बात यह है कि यह रनटाइम पुष्पा: द रूल – रीलोडेड वर्ज़न से भी कम है। 
 
यह वाकई में एक बड़ा कारनामा है, क्योंकि दो भव्य कहानियों को एक सुगठित सिनेमाई अनुभव में पिरोया गया है और कहानी की रफ्तार भी बनाए रखी गई है। इस नए अंदाज वाली पेशकश के साथ, फैंस बाहुबली की भव्यता, भावनाओं और शानदार विज़ुअल्स को फिर से जी सकेंगे, जिसने भारतीय सिनेमा में इसे ऐतिहासिक मुकाम दिलाया।
 
'बाहुबली: द एपिक' को बाहुबली कहानी के सिंगल-फिल्म वर्जन के रूप में बताया गया है, जिसमें दोनों फ़िल्मों के फुटेज को नए टेक्निकल सुधारों, पहले से मौजूद या अब तक न देखे गए सींस और कुछ चुनिंदा बदलाव शामिल हैं। यह फिल्म 31 अक्टूबर 2025 को आईमैक्स, 4डीएक्स, डी-बॉक्स, डॉल्बी सिनेमा, और ईपीआईक्यू सहित कई प्रीमियम फॉर्मेट में सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है। 
 
