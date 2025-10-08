जिंदगी की जंग हारे राजवीर जवंदा, एक्सीडेंट के बाद 11 दिन से वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे पंजाबी सिंगर

पंजाबी इंडस्ट्री से बेहद दुखद खबर सामने आई है। फेमस पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा आखिरकार जिंदगी की जंग हर गए हैं। 27 सितंबर को मोटरसाइकिल दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद राजवीर का 11 दिन बाद निधन हो गया है। राजवीर मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे।

राजवीर की बीएमडब्ल्यू बाइक का पंचकूला के पिंजौर में सड़क पर लड़ रहे सांडों की वजह से हादसे का शिकार हो गई थी। इस हादसे में उनके सिर और रिढ़ की हड्डी पर गंभीर चोट आई थी। राजवीर की न्यूरोलॉजिकल स्थिति काफी गंभीर थी, जिसमें मस्तिष्क लगभग काम नहीं कर रहा था।

राजवीर जवंदा के के पैतृग गांव पोना के सरपंद हरप्रीत सिंह ने पुष्टि करते हुए बताया कि डॉक्टरों ने उनकी डेथ डिक्लेयर कर दी है। सिंगर के निधन की खबर मिलते ही मोहाली पुलिस ने फोर्टिस अस्पताल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। फैस की भीड़ अस्पताल के बाहर जुटना शुरू हो गई है।

35 वर्षीय राजवीर जवंदा शादीशुदा थे और उनके दो छोटे बच्चे हैं। पंजाब में जन्मे राजवीर जवंदा को तू दिस पैंदा, खुश रेहा कर, सरदारी, सरनेम, आफरीन, लैंडलॉर्ड, डाउन टू अर्थ और कंगनी जैसे गानों के लिए फेमस थे। उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया था।