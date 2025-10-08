बुधवार, 8 अक्टूबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 (17:15 IST)

द बैटल ऑफ शत्रुघाट का मोशन पोस्टर हुआ रिलीज, गुरमीत चौधरी-आरुषि निशांक रचेंगे शाही प्रेम की जादुई कहानी

The Battle of Shatrughat Movie Motion Poster
एपिक वॉर ड्रामा 'द बैटल ऑफ शत्रुघाट' के निर्माताओं ने फिल्म का मोशन पोस्टर जारी कर दिया है। शाहिद काजमी के निर्देशन और सज्जाद खाकी व शाहिद काज़मी की खूबसूरत लेखनी में बनी इस फिल्म में गुरमीत चौधरी, आरुषि निशांक और सिद्धार्थ निगम मुख्य भूमिकाओं में नज़र आएंगे। 
 
यह फिल्म प्रेम, युद्ध, वीरता और नाटकीयता का शानदार संगम पेश करने का वादा करती है। मोशन पोस्टर में गुरमीत चौधरी और आरुषि निशांक को एक भावनात्मक पल में हाथ थामे हुए दिखाया गया है, जहां पृष्ठभूमि में खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। 
 
आरुषि शाही परिधान में सजी दिखती हैं, जबकि गुरमीत योद्धा के परिधान में हैं — जो फिल्म के मूड और टोन को पूरी तरह परिभाषित करता है। भावनाओं से भरा बैकग्राउंड म्यूज़िक इस दृश्य को और प्रभावशाली बना देता है, और दर्शक अब इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की अगली झलक देखने को उत्सुक हैं।
 
'द बैटल ऑफ शत्रुघाट' में महेश मांजरेकर, रजा मुराद और जरीना वहाब जैसे अनुभवी कलाकार भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देंगे। शाहिद काज़मी के निर्देशन में, और PY मीडिया, हिल क्रेस्ट मोशंस तथा शाहिद काज़मी फिल्म्स के बैनर तले बन रही यह फिल्म इतिहास के एक महान युद्ध को जीवंत करने जा रही है। 
 
फिल्म की भव्यता को और निखारने के लिए दर्शन भगवानदास कमवाल ने कॉस्ट्यूम और स्टाइलिंग की कमान संभाली है, ताकि हर फ्रेम में उस युग की प्रामाणिक झलक मिल सके। 'द बैटल ऑफ शत्रुघाट' की शूटिंग इन दिनों ज़ोरों पर चल रही है, और मोशन पोस्टर ने फिल्म की बहुप्रतीक्षित रिलीज़ के लिए माहौल तैयार कर दिया है।
