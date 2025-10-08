बुधवार, 8 अक्टूबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 (17:34 IST)

सलमान खान को कैसे मिली थी अपनी पहली फिल्म 'बीवी हो तो ऐसी', सालों बाद निर्देशक ने किया खुलासा

Salman Khan Debut Movie
सलमान खान एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्होंने एंटरटेनमेंट की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। सलमान के पास एक बहुत बड़ा फैन बेस है जो उनसे बेहद प्यार करता है। ऐसे में, सलमान जो काफी लंबे समय से इंडस्ट्री और फैंस के दिलों पर राज कर रहे हैं।
 
सलमान खान के पास उनकी पहली फिल्म 'बीवी हो तो ऐसी' (1988), जिसे जे.के. बिहारी ने डायरेक्ट किया था, कैसे आई से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी सामने आई है।
 
डायरेक्टर जे.के. बिहारी ने एक हालिया पॉडकास्ट के दौरान सलमान खान को पहली बार देखने के बारे में बात की। उन्होंने कहा, मैं अपने गैरेज में बैठा था और मैंने देखा कि एक लड़का हाथ में एक फाइल लेकर सड़क पर मेरी ओर चला आ रहा है। मैंने उसके चलने के तरीके से ही अंदाज़ा लगा लिया था कि मैं उसे साइन करने जा रहा हूं।
 
सलमान खान जब एक यंग एक्टर थे और फिल्मों में अपनी जगह बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे, तब उनकी मौजूदगी और अंदाज ने जे.के. बिहारी को इंप्रेस किया, जो उनका स्क्रीन टेस्ट लेना चाहते थे।
 
बिहारी ने बताया, वह आए और उन्होंने मेरे साथ चीज़ों पर चर्चा की और मैं मान गया। वह हैरान थे। उन्होंने अपने पिता का नाम नहीं बताया। अगर उन्होंने ऐसा किया होता, तो शायद मैं उन्हें कास्ट नहीं करता।
मशहूर लेखक सलीम खान के बेटे होने के बावजूद सलमान ने कभी उस पहचान का फायदा नहीं उठाया। उनकी सादगी और नीचे से शुरुआत करने की इच्छा ने डायरेक्टर जे.के. बिहारी पर गहरा असर छोड़ा। जब डायरेक्टर को बाद में पता चला कि सलमान सलीम खान के बेटे हैं, तो उन्हें लगा कि सलमान शायद इतनी छोटी भूमिका छोड़ देंगे। लेकिन सलीम खान ने बेटे को समझाया, 'तुम नए एक्टर हो, वो भी नया है।'
 
लेकिन सलमान खान का सपना एक्टर बनने का था, इसलिए उन्होंने बहुत कम रकम में एक प्रोड्यूसर के साथ तीन फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। जे.के. बिहारी ने बताया, सलमान को बस एक मौका चाहिए था, इसलिए उन्होंने बिना सोचे-समझे साइन कर लिया।
 
यह सच में प्रेरणादायक है कि कैसे सलमान खान, एक गैरेज से गुजरते हुए, इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े स्टार्स में से एक बन गए हैं। इसके अलावा, सलमान खान की फिल्मों की लाइनअप भी जबरदस्त है, जिसमें उनकी आने वाली और काफी चर्चित वॉर ड्रामा फिल्म, बैटल ऑफ़ गालवान शामिल है। 
 
