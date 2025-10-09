गुरुवार, 9 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Ismail Darbar talks about Salman Khan and Aishwarya Rais past fights says they were so close
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 9 अक्टूबर 2025 (11:13 IST)

सलमान खान और ऐश्वर्या राय के झगड़ों पर इस्माइल दरबार ने तोड़ी चुप्पी, बोले- दोनों इतने करीब थे...

Salman Khan
बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और ऐश्वर्या राय की लव स्टोरी एक समय काफी सुर्खियों में रही थी। दोनों का रोमांस संजय लीला भंसाली की फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' के सेट पर शुरू हुआ था। सलमान और ऐश्वर्या की ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री को फैंस काफी पसंद करते थे। 
 
लेकिन कुछ समय बाद सलमान और ऐश्वर्या के बीच झगड़े शुरू हो गए। और आखिरकार 2002 में दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। दोनों के ब्रेकअप से फैंस काफी शॉक्ड थे। वहीं अब एक इंटरव्यू में म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार ने सलमान खान और ऐश्वर्या राय की लड़ाई पर बात की है। 
 
इस्माइल दरबार ने भंसाली की कई फिल्मों में उनके साथ काम किया था। उन्होंने सलमान और ऐश्वर्या की फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' का म्यूजिक भी कंपोज किया था। 
 
विक्की ललवानी को दिए इंटरव्यू में इस्माइल दरबार ने कहा, सलमान और ऐश्वर्या के झगड़ों की खबरें मीडिया में छाई रहती थीं। हमें बहुत बुरा लगता था। वो (सलमान और ऐश्वर्या) इतने करीब थे कि उन्हें लड़ना ही नहीं चाहिए था। लेकिन ये सब बीती बातें हो चुकी हैं। सलमान भी इतने समझदार हैं कि इस बारे में कभी बात नहीं करते।
इस्माइल दरबार ने सलमान और भंसाली के टूटे रिश्ते के बारे में बात करते हुए कहा, जब मुझे काम की जरूरत थी, तो भंसाली ने मुझे 'हम दिल दे चुके सनम' दी, और जब उन्हें मेरी जरूरत थी, तो मैंने उनके लिए अपना सारा काम छोड़ दिया। आखिरकार, इंडस्ट्री में वो मेरे गॉडफादर थे। 
 
उन्होंने कहा, मेरा दिल कहता है कि सलमान के साथ उनके रिश्ते इसलिए बिगड़ गए क्योंकि उन्होंने 'देवदास' में शाहरुख को लिया था। सलमान ने 'खामोशी' के फ्लॉप होने पर भी उनका साथ दिया। क्या ये जाहिर सी बात नहीं है? अगर मैं दो बार तुम्हारी मदद करूं और तीसरी बार तुम मेरे प्रतिद्वंदी को फिल्म में ले लो तो मैं परेशान नहीं होऊंगा?
 
बता दें कि सलमान खान और ऐश्वर्या राय की लव स्टोरी 1999 में शुरू हुई थी। बीते दिनों ऐश्वर्या के पड़ोसी रहे निर्देशक प्रह्लाद कक्कड़ ने बताया था कि सलमान, ऐश्वर्या के साथ बहुत ही फिजिकल होते थे और बहुत ही ऑबसेसिव थे। वह फोयर में तमाशा करता था और कसकर सिर दीवार पर मारताथा। उनका रिश्ता ऑफिशियल एंड होने से पहले ही खत्म हो चुका था। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

सलमान खान को कैसे मिली थी अपनी पहली फिल्म 'बीवी हो तो ऐसी', सालों बाद निर्देशक ने किया खुलासा

सलमान खान को कैसे मिली थी अपनी पहली फिल्म 'बीवी हो तो ऐसी', सालों बाद निर्देशक ने किया खुलासासलमान खान एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्होंने एंटरटेनमेंट की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। सलमान के पास एक बहुत बड़ा फैन बेस है जो उनसे बेहद प्यार करता है। ऐसे में, सलमान जो काफी लंबे समय से इंडस्ट्री और फैंस के दिलों पर राज कर रहे हैं।

इंडियन आइडल 16 : विशाल ददलानी ने साझा की प्रेरक कहानी, बताया किस से मिली उन्हें म्यूजिक के लिए प्रेरणा

इंडियन आइडल 16 : विशाल ददलानी ने साझा की प्रेरक कहानी, बताया किस से मिली उन्हें म्यूजिक के लिए प्रेरणा'इंडियन आइडल' फिर से सबकी यादों और धुन को ताज़ा करने आ रहा है। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर इंडियन आइडल का नया सीज़न लौट रहा है, और यह वाकई बहुत खास होने वाला है। इस बार का थीम है: यादों की प्लेलिस्ट: जहाँ आवाज़ें आज वाली और गाने आप वाले होंगे।

द बैटल ऑफ शत्रुघाट का मोशन पोस्टर हुआ रिलीज, गुरमीत चौधरी-आरुषि निशांक रचेंगे शाही प्रेम की जादुई कहानी

द बैटल ऑफ शत्रुघाट का मोशन पोस्टर हुआ रिलीज, गुरमीत चौधरी-आरुषि निशांक रचेंगे शाही प्रेम की जादुई कहानीएपिक वॉर ड्रामा 'द बैटल ऑफ शत्रुघाट' के निर्माताओं ने फिल्म का मोशन पोस्टर जारी कर दिया है। शाहिद काजमी के निर्देशन और सज्जाद खाकी व शाहिद काज़मी की खूबसूरत लेखनी में बनी इस फिल्म में गुरमीत चौधरी, आरुषि निशांक और सिद्धार्थ निगम मुख्य भूमिकाओं में नज़र आएंगे।

दिलबर की आंखों का' गाने में नोरा फतेही ने लगाई स्क्रीन पर आग, थाम्मा के पार्टी एंथम में बिखेरा जलवा

दिलबर की आंखों का' गाने में नोरा फतेही ने लगाई स्क्रीन पर आग, थाम्मा के पार्टी एंथम में बिखेरा जलवाजब ग्लोबल स्टार नोरा फतेही स्क्रीन पर आती हैं, तो हर फ्रेम में धमाका होता है। आने वाली फिल्म 'थाम्मा' के गाने 'दिलबर की आंखों का' के साथ, नोरा एक बार फिर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रही हैं, एक ऐसा प्रदर्शन जो प्योर सिनेमाई आकर्षण है।

व्हाइट साड़ी में मौनी रॉय का दिलकश अंदाज, ट्रेडिशन लुक से जीत लिया फैंस का दिल

व्हाइट साड़ी में मौनी रॉय का दिलकश अंदाज, ट्रेडिशन लुक से जीत लिया फैंस का दिलबॉलीवुड एक्ट्रेस मौनी रॉय अपनी हॉट एंड ग्लैमरस अदाओं से फैंस का दिल जीत लेती हैं। मौनी का इंस्टा अकाउंट उनकी खूबसूरत तस्वीरों से भरा हुआ है। चाहे वेस्टर्न हो या ट्रेडिशनल मौनी अपनी दिलकश अदाओं से छा जाती हैं।

और भी वीडियो देखें

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाई

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाईएक्ट्रेस शमा सिकंदर 44 साल की उम्र में भी अपने हॉट एंड बोल्ड अवतार से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। शमा अपने शानदार लुक और बेबाक अंदाज से बढ़ती उम्र को मात दे रही हैं। शमा सिकंदर का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है।

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइट

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइटबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान जल्द ही अपने पिता के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं। सुहाना भले ही अभी तक सिर्फ एक फिल्म में नजर आई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। सुहाना अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लेती हैं।

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरस

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरसतमन्ना भाटिया अपनी फिटनेस को लेकर बेहद अनुशासित हैं। वे रोजाना योग, पिलेट्स और कार्डियो करती हैं और हेल्दी डाइट को प्राथमिकता देती हैं। ध्यान, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। उनकी फिटनेस यात्रा से हर कोई सीख सकता है कि अनुशासन और पॉजिटिव सोच से ग्लो और एनर्जी दोनों पाई जा सकती है।

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,यह आर्टिकल बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की फिटनेस और डाइट रूटीन पर है। इसमें बताया गया है कि कैसे उर्वशी अपने वर्कआउट रूटीन (जिसमें जिम, योग और डांस शामिल है) और संतुलित डाइट प्लान से खुद को फिट रखती हैं। यह लेख उनके सुबह के नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के बारे में भी विस्तार से बताता है। यह उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं।

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरें

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरेंश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह ही बेहद ग्लैमरस हैं। 24 साल की पलक अक्सर अपनी हॉट तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। इस बार पलक ने ब्लू बॉडीफिटेट लैंगिग के साथ ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट में अपनी बोल्ड अदाएं दिखाई हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

करवा चौथ

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com