अमिताभ बच्चन के को-एक्टर प्रियांशु छेत्री की बेरहमी से हत्या, नशे में दोस्त ने ही ली जान

अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म 'झुंड' में नजर आए एक्टर प्रियांशु उर्फ बाबु छेत्री की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। यह वारदात नागपुर के जरीपटका थाना क्षेत्र के नारा इलाके में हुई। बताया जा रहा है कि प्रियांशु की हत्या बुधवार तड़के शराब के नशे में हुए विवाद के बाद दोस्त ने ही कर दी।

घटना की सुचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने बताया कि बुधवार तड़के प्रियांशु को वायर से बंधी हुई अवस्था में गंभीर रूप से घायल पाया गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सुचना दी।

एक्टर को मेयो अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस की जांच में सामने आया कि प्रियांशु छेत्री पर पहले भी चोरी समेत कुछ अन्य आपराधिक मामले दर्ज थे। प्रियांशु की बहन की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। आरोपी की पहचान ध्रुव लाल बहादुर साहू के रूप में हुई है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

शुरुआती जांच में प्रियांशु की हत्या की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। साहू और छेत्री करीबी दोस्त थे और अक्सर साथ में शराब पीते थे। 21 वर्षीय प्रियांशु छेत्री ने 2022 में रिलीज हुई फिल्म 'झुंड' में अपनी भूमिका के लिए लोकप्रियता हासिल की थी।