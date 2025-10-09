गुरुवार, 9 अक्टूबर 2025
फरहान अख्तर की फिल्म '120 बहादुर' के पहले सीन को नैरेट करेंगे अमिताभ बच्चन

Amitabh Bachchan to do voiceover for 120 Bahadur
बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर और उनके पिता जावेद अख्तर 'कौन बनेगा करोड़पति' में अमिताभ बच्चन के जन्मदिन के खास एपिसोड में नजर आने वाले हैं। हाल ही में इसका प्रोमो मेकर्स ने रिलीज किया है। प्रोमो में जावेद और फरहान अख्तर अमिताभ बच्चन के साथ KBC के हॉट सीट पर नजर आ रहे हैं। 
 
प्रोमो में तीनों के बीच पुरानी यादों का सिलसिला दिख रहा है। तीनों अपने पुराने रिश्तों को याद करते हुए मजेदार बातें साझा कर रहे हैं। खास पल तब आता है जब अमिताभ बच्चन, फरहान अख्तर से उनकी आने वाली फिल्म 120 बहादुर के बारे में पूछते हैं। इसके बाद फरहान रिजांग ला की लड़ाई और वहां 3,000 चीनी सैनिकों के खिलाफ लड़े बहादुर सैनिकों की कहानी बताते हैं। 
 
आखिर में, फरहान अमिताभ बच्चन से एक खास रिक्वेस्ट करते हैं कि वे उनकी फिल्म की ओपनिंग सीन को नरेट करें। फरहान कहते हैं, हमारी फिल्म की शुरुआत एक नैरेटर की आवाज से होती है, जो रिजांग ला की घटना को समझाती है। अगर आप हमारी फिल्म की शुरुआत के लिए नैरेटर बनें, तो यह हमारे लिए सम्मान की बात होगी। 
 
इसपर मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने खुशी-खुशी हामी भर दी, जिससे यह एपिसोड का सबसे दिल छू लेने वाला पल बन गया। इस ईमानदार और इमोशनल बातचीत ने दर्शकों को 120 बहादुर का बेसब्री से इंतजार करने पर मजबूर कर दिया है। 
 
इस प्रोमो ने सोशल मीडिया पर पहले ही अपना जादू चला दिया है, जहां दर्शक अमिताभ बच्चन और अख़्तर परिवार की इस कभी न देखी गई ऑन-स्क्रीन मुलाकात की खूब तारीफ कर रहे हैं। वहीं, यह एपिसोड मेगास्टार की शानदार विरासत का सही जश्न साबित होने की उम्मीद है, क्योंकि इसमें यादें, भावनाएं और सिनेमा के जादू को सही मिश्रण है।  
 
रजनीश ‘रैज़ी’ घई द्वारा निर्देशित और रितेश सिधवानी, फरहान अख्तर (एक्सेल एंटरटेनमेंट) और अमित चंद्रा (ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज़) द्वारा निर्मित यह फिल्म एक एक्सेल एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन है और यह 21 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।
