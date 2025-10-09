गुरुवार, 9 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Harshvardhan Rane Sonam Bajwa starrer Ek Deewane Ki Deewaniyat Movie Trailer out
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 9 अक्टूबर 2025 (15:00 IST)

एक दीवाने की दीवानियत का ट्रेलर हुआ रिलीज, हर्षवर्धन राणे-सोनम बाजवा की जोड़ी ने लगाया पर्दे पर रोमांस का तड़का

Ek Deewane Ki Deewaniyat Movie Trailer
बॉलीवुड एक्टर हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की जोड़ी ने अपनी शानदार केमिस्ट्री, रोमांस, इमोशन और दमदार म्यूजिक से इंटरनेट पर धूम मचा दी है। 
 
ट्रेलर देखकर साफ है कि ये फिल्म इस दिवाली दर्शकों को एक बेहतरीन सिनेमाई अनुभव देने वाली है। ट्रेलर की शुरुआत में हर्षवर्धन कहते हैं, तुमसे मोहब्बत करना ऐ सनम... मेरी जरूरत है और ये तेरे बदनसीब दिवाने की दीवानियत है। ट्रेलर देखने पर पता चलता है कि हर्षवर्धन, सोनम के पीछे दीवाने होते हैं, लेकिन सोनम उन्हें अपनी जिंदगी का रावण कहती हैं।
 
निर्देशक मिलाप मिलन जवेरी ने ट्रेलर के बारे में बात करते हुए कहा, ट्रेलर में एक बार फिर हर्षवर्धन और सोनम के किरदारों के बीच मोहब्बत, नफरत और दर्द को दिखाया गया है, साथ ही फिल्म का म्यूज़िक भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
मिलाप ने आगे कहा, हमारी फिल्म एक इंटेंस रोमांटिक ड्रामा है। ट्रेलर में डायलॉग, म्यूज़िक और दोनों कलाकारों की परफॉर्मेंस की झलक साफ दिखती है। हमें उम्मीद है कि दर्शकों को ट्रेलर पसंद आएगा और वे फिल्म से और ज़्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे।
 
अंशुल गर्ग द्वारा निर्मित और राघव शर्मा के सह-निर्माण में बनी, मिलाप मिलन जवेरी के निर्देशन में तैयार एक दीवाने की दीवानियत इस दिवाली, 21 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

फरहान अख्तर की फिल्म '120 बहादुर' के पहले सीन को नैरेट करेंगे अमिताभ बच्चन

फरहान अख्तर की फिल्म '120 बहादुर' के पहले सीन को नैरेट करेंगे अमिताभ बच्चनबॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर और उनके पिता जावेद अख्तर 'कौन बनेगा करोड़पति' में अमिताभ बच्चन के जन्मदिन के खास एपिसोड में नजर आने वाले हैं। हाल ही में इसका प्रोमो मेकर्स ने रिलीज किया है। प्रोमो में जावेद और फरहान अख्तर अमिताभ बच्चन के साथ KBC के हॉट सीट पर नजर आ रहे हैं।

सैफ अली खान ने खुद पर हुए हमले को नकली बताने वालों को दिया जवाब, बताया क्यों पैदल चलकर आए थे अस्पताल से बाहर

सैफ अली खान ने खुद पर हुए हमले को नकली बताने वालों को दिया जवाब, बताया क्यों पैदल चलकर आए थे अस्पताल से बाहरसैफ अली खान हाल ही में 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' के लेटेस्ट एपिसोड में बतौर गेस्ट बनकर पहुंचे। सेट पर सबसे अप्रत्याशित पल वो नहीं था जब हंसी गूंज रही थी, बल्कि वो था जब सैफ़ की कहानी खत्म होने के बाद कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। सैफ ने कुछ समय पहले अपने घर में घुसे शख्स द्वारा चाकू से हमला किए जाने की घटना के बारे में बताया।

राम चरण की फिल्म ‘पेड्डी’ का अगला शेड्यूल पुणे में हो रहा शुरू, ब्लॉकबस्टर सॉन्ग की होगी शूटिंग

राम चरण की फिल्म ‘पेड्डी’ का अगला शेड्यूल पुणे में हो रहा शुरू, ब्लॉकबस्टर सॉन्ग की होगी शूटिंगग्लोबल सुपरस्टार राम चरण ने अपनी पिछली फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। अब वह मोस्ट अवेटेड फिल्म 'पेड्डी' के साथ बड़े पर्दे पर लौटने वाले हैं। इसकी घोषणा से ही फिल्म ने फैंस और इंडस्ट्री में जबरदस्त उत्साह पैदा कर दी है।

सयानी गुप्ता ने 5 साल की उम्र में शुरू कर दिया था अपना करियर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर करती थीं काम

सयानी गुप्ता ने 5 साल की उम्र में शुरू कर दिया था अपना करियर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर करती थीं कामबॉलीवुड एक्ट्रेस सयानी गुप्ता लीक से हटकर रोल निभाने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी अदाकारी से इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है। सयानी 9 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2012 में फिल्म 'सेकेंड मैरिज डॉट कॉम' से की थी।

दोनों किडनी फेल, अब तो भगवान के धाम जाना है... एल्विश यादव से बोले प्रेमानंद महाराज, दी राधा नाम जप की सलाह

दोनों किडनी फेल, अब तो भगवान के धाम जाना है... एल्विश यादव से बोले प्रेमानंद महाराज, दी राधा नाम जप की सलाह'बिग बॉस ओटीटी 2' विनर और फेमस यूट्यूबर हाल ही में प्रेमानंद जी महाराज से मिलने वृंदावन पहुंचे। प्रेमानंद महाराज का स्वास्थ्य बीते कुछ समय से खराब चल रहा है, ऐसे में एल्विश को उनकी चिंता सता रही थी। सोशल मीडिया पर प्रेमानंद महाराज और एल्विश यादव की मुलाकात का वीडियो वायरल हो रहा है।

और भी वीडियो देखें

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाई

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाईएक्ट्रेस शमा सिकंदर 44 साल की उम्र में भी अपने हॉट एंड बोल्ड अवतार से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। शमा अपने शानदार लुक और बेबाक अंदाज से बढ़ती उम्र को मात दे रही हैं। शमा सिकंदर का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है।

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइट

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइटबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान जल्द ही अपने पिता के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं। सुहाना भले ही अभी तक सिर्फ एक फिल्म में नजर आई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। सुहाना अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लेती हैं।

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरस

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरसतमन्ना भाटिया अपनी फिटनेस को लेकर बेहद अनुशासित हैं। वे रोजाना योग, पिलेट्स और कार्डियो करती हैं और हेल्दी डाइट को प्राथमिकता देती हैं। ध्यान, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। उनकी फिटनेस यात्रा से हर कोई सीख सकता है कि अनुशासन और पॉजिटिव सोच से ग्लो और एनर्जी दोनों पाई जा सकती है।

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,यह आर्टिकल बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की फिटनेस और डाइट रूटीन पर है। इसमें बताया गया है कि कैसे उर्वशी अपने वर्कआउट रूटीन (जिसमें जिम, योग और डांस शामिल है) और संतुलित डाइट प्लान से खुद को फिट रखती हैं। यह लेख उनके सुबह के नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के बारे में भी विस्तार से बताता है। यह उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं।

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरें

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरेंश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह ही बेहद ग्लैमरस हैं। 24 साल की पलक अक्सर अपनी हॉट तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। इस बार पलक ने ब्लू बॉडीफिटेट लैंगिग के साथ ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट में अपनी बोल्ड अदाएं दिखाई हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

करवा चौथ

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com