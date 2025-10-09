एक दीवाने की दीवानियत का ट्रेलर हुआ रिलीज, हर्षवर्धन राणे-सोनम बाजवा की जोड़ी ने लगाया पर्दे पर रोमांस का तड़का

बॉलीवुड एक्टर हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की जोड़ी ने अपनी शानदार केमिस्ट्री, रोमांस, इमोशन और दमदार म्यूजिक से इंटरनेट पर धूम मचा दी है।

ट्रेलर देखकर साफ है कि ये फिल्म इस दिवाली दर्शकों को एक बेहतरीन सिनेमाई अनुभव देने वाली है। ट्रेलर की शुरुआत में हर्षवर्धन कहते हैं, तुमसे मोहब्बत करना ऐ सनम... मेरी जरूरत है और ये तेरे बदनसीब दिवाने की दीवानियत है। ट्रेलर देखने पर पता चलता है कि हर्षवर्धन, सोनम के पीछे दीवाने होते हैं, लेकिन सोनम उन्हें अपनी जिंदगी का रावण कहती हैं।

निर्देशक मिलाप मिलन जवेरी ने ट्रेलर के बारे में बात करते हुए कहा, ट्रेलर में एक बार फिर हर्षवर्धन और सोनम के किरदारों के बीच मोहब्बत, नफरत और दर्द को दिखाया गया है, साथ ही फिल्म का म्यूज़िक भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है।

मिलाप ने आगे कहा, हमारी फिल्म एक इंटेंस रोमांटिक ड्रामा है। ट्रेलर में डायलॉग, म्यूज़िक और दोनों कलाकारों की परफॉर्मेंस की झलक साफ दिखती है। हमें उम्मीद है कि दर्शकों को ट्रेलर पसंद आएगा और वे फिल्म से और ज़्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे।

अंशुल गर्ग द्वारा निर्मित और राघव शर्मा के सह-निर्माण में बनी, मिलाप मिलन जवेरी के निर्देशन में तैयार एक दीवाने की दीवानियत इस दिवाली, 21 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।