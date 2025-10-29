4000 करोड़ की 'रामायणम्' में विभीषण बनने जा रहे विवेक ओबेरॉय, फीस में मिली पूरी रकम करेंगे दान

नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायणम्' अपनी घोषणा के वक्त से ही सुर्खियों में हैं। इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम और साई पल्लवी माता सीता के किरदार में नजर आएंगे। वही साउथ स्टार यश रावण की भूमिका में नजर आएंगे। एक्टर विवेक ओबेरॉय रावण के छोटे भाई विभीषण की भूमिका में दिखेंगे।

विवेक ओबेरॉय इस फिल्म से मिलने वाली फीस को एक नेक काम में लगाने वाले हैं। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में विवेक ने बताया कि उन्होंने रामायणम् के निर्माता नमित मल्होत्रा ​​से कहा कि उन्हें कोई पैसा नहीं चाहिए और वे इसे किसी अच्छे काम के लिए दान करना चाहते हैं।

विवेक ने कहा, मैं अपनी पूरी फीस उन बच्चों के इलाक के लिए दान करना चाहता हूं जो कैंसर से जूझ रहे हैं। मेरा मानना है कि रामायण हमारी इंडस्ट्री के लिए एक ऐतिहासिक फिल्म साबित होगी। यह भारत का जवाब है हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों को। इसकी कहा, सीन और इसके पीछे की भावना इसे बेहद खास बनाती है।

बता दें कि 'रामायणम्' को अब तक की सबसे महंगी फिल्म बताया जा रहा है। इस फिल्म को दो भागों में बनाया जाएगा। फिल्म को नमित मल्होत्रा ने यश के साथ मिलकर प्रोड्यूस कया है। फिल्म का पहला पार्ट दिवाली 2026 को और दूसरा पार्ट दिवाली 2007 को रिलीज होगा।