आर्यन खान की 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को शशि थरूर ने बताया मास्टरपीस, बोले- बिलकुल जीनियस और हिलेरियस

कांग्रेस सांसद और लेखक शशि थरूर अपने शब्दों और नायाब अंग्रेज़ी के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं। लेकिन इस बार वह एक दर्शक और समीक्षक के रूप में सुर्खियों में आए हैं। शशि थरूर ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की डेब्यू वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' देखकर अपनी खुशी सोशल मीडिया पर जाहिर की।

थरूर इन दिनों सर्दी-जुकाम से जूझ रहे थे और उन्होंने आराम करने के लिए अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए थे। इसी दौरान उन्होंने Netflix पर यह सीरीज देखने का फैसला किया। उन्होंने लिखा, 'मेरे स्टाफ और बहन स्मिता थरूर ने मुझे लैपटॉप से नज़र हटाकर Netflix देखने को कहा, और यह मेरे लिए एक शानदार अनुभव साबित हुआ। यह एकदम #OTT GOLD है!

I’ve been battling a cold & cough and cancelled engagements for two days. My staff and my sister, @smitatharoor, persuaded me to turn my eyes away from the computer part of the time towards a @NetflixIndia series, and it’s one of the best things I have ever treated myself to:… pic.twitter.com/xRUHv8ERTB — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) October 26, 2025

आर्यन खान की सीरीज की तारीफ की

थरूर ने आर्यन खान की इस सीरीज़ को देखकर कहा, अभी-अभी The Ba**ds of Bollywood देखी है और मैं शब्दों की कमी में हूं। यह धीरे-धीरे आपको अपनी तरफ खींचती है और फिर आप इसमें डूब जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस शो की राइटिंग शार्प है, डायरेक्शन फियरलेस है और यह सटायर बिल्कुल वही है जिसकी बॉलीवुड को जरूरत थी।

थरूर ने इसे 'जीनियस, हिलेरियस, कभी इमोशनल और हमेशा अनफ्लिंचिंग' बताया। उन्होंने कहा कि यह शो ग्लैमर के पीछे की हकीकत को बेहद चतुराई से उजागर करता है, और इसमें ऐसे इनसाइडर जोक्स हैं जो दर्शकों को इंडस्ट्री की अंदरूनी दुनिया में झांकने का मौका देते हैं।

आर्यन खान ने डिलीवर किया मास्टरपीस

थरूर ने सात एपिसोड वाली इस सीरीज़ को कम्पेलिंग और स्ट्रॉन्ग स्टोरीटेलिंग बताया। उन्होंने लिखा, आर्यन खान, तुम्हें सलाम! तुमने एक मास्टरपीस दिया है — The Ba**ds of Bollywood ब्रिलियंट है!

उन्होंने शाहरुख खान को संबोधित करते हुए कहा, एक पिता से दूसरे पिता के रूप में कहना चाहूंगा, तुम्हें बहुत गर्व होना चाहिए!” थरूर ने इस सीरीज़ को “मस्ट वॉच” बताया और दर्शकों से इसे देखने की अपील की।

कंटेंट क्रिएटर और टीवी पर्सनैलिटी सिद्धार्थ बासु ने भी शशि थरूर की राय से सहमति जताई। उन्होंने X पर लिखा, द बैड्स ऑफ बॉलीवुड एक स्मार्ट, सटायरिकल और एनर्जेटिक सीरीज़ है जो पूरी तरह मेटा और मसाला दोनों का संगम है। यह एक वर्ल्ड-क्लास डेब्यू है — बेहद एंटरटेनिंग और बिंज-वर्थी। आर्यन खान ने स्टाइल और स्वैग के साथ इंडस्ट्री में एंट्री ली है।

बता दें कि आर्यन खान द्वारा लिखित और निर्देशित सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' फिलहाल Netflix पर उपलब्ध है। इस सीरीज में बॉबी देओल, सहर बंबा और लक्ष्य ललवानी अहम किरदार में हैं। इसके अलावा कई स्टार्स इस सीरीज में नजर आए हैं।