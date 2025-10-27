सोमवार, 27 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Shashi Tharoor reviews Aryan Khans directorial debut The Bads of Bollywood called masterpiece
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 27 अक्टूबर 2025 (17:44 IST)

आर्यन खान की 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को शशि थरूर ने बताया मास्टरपीस, बोले- बिलकुल जीनियस और हिलेरियस

The Bads of Bollywood
कांग्रेस सांसद और लेखक शशि थरूर अपने शब्दों और नायाब अंग्रेज़ी के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं। लेकिन इस बार वह एक दर्शक और समीक्षक के रूप में सुर्खियों में आए हैं। शशि थरूर ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की डेब्यू वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' देखकर अपनी खुशी सोशल मीडिया पर जाहिर की।
 
थरूर इन दिनों सर्दी-जुकाम से जूझ रहे थे और उन्होंने आराम करने के लिए अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए थे। इसी दौरान उन्होंने Netflix पर यह सीरीज देखने का फैसला किया। उन्होंने लिखा, 'मेरे स्टाफ और बहन स्मिता थरूर ने मुझे लैपटॉप से नज़र हटाकर Netflix देखने को कहा, और यह मेरे लिए एक शानदार अनुभव साबित हुआ। यह एकदम #OTT GOLD है!
 
आर्यन खान की सीरीज की तारीफ की 
थरूर ने आर्यन खान की इस सीरीज़ को देखकर कहा, अभी-अभी The Ba**ds of Bollywood देखी है और मैं शब्दों की कमी में हूं। यह धीरे-धीरे आपको अपनी तरफ खींचती है और फिर आप इसमें डूब जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस शो की राइटिंग शार्प है, डायरेक्शन फियरलेस है और यह सटायर बिल्कुल वही है जिसकी बॉलीवुड को जरूरत थी।
 
थरूर ने इसे 'जीनियस, हिलेरियस, कभी इमोशनल और हमेशा अनफ्लिंचिंग' बताया। उन्होंने कहा कि यह शो ग्लैमर के पीछे की हकीकत को बेहद चतुराई से उजागर करता है, और इसमें ऐसे इनसाइडर जोक्स हैं जो दर्शकों को इंडस्ट्री की अंदरूनी दुनिया में झांकने का मौका देते हैं।
 
Bads of Bollywood
आर्यन खान ने डिलीवर किया मास्टरपीस
थरूर ने सात एपिसोड वाली इस सीरीज़ को कम्पेलिंग और स्ट्रॉन्ग स्टोरीटेलिंग बताया। उन्होंने लिखा, आर्यन खान, तुम्हें सलाम! तुमने एक मास्टरपीस दिया है — The Ba**ds of Bollywood ब्रिलियंट है!
 
उन्होंने शाहरुख खान को संबोधित करते हुए कहा, एक पिता से दूसरे पिता के रूप में कहना चाहूंगा, तुम्हें बहुत गर्व होना चाहिए!” थरूर ने इस सीरीज़ को “मस्ट वॉच” बताया और दर्शकों से इसे देखने की अपील की।
 
कंटेंट क्रिएटर और टीवी पर्सनैलिटी सिद्धार्थ बासु ने भी शशि थरूर की राय से सहमति जताई। उन्होंने X पर लिखा, द बैड्स ऑफ बॉलीवुड एक स्मार्ट, सटायरिकल और एनर्जेटिक सीरीज़ है जो पूरी तरह मेटा और मसाला दोनों का संगम है। यह एक वर्ल्ड-क्लास डेब्यू है — बेहद एंटरटेनिंग और बिंज-वर्थी। आर्यन खान ने स्टाइल और स्वैग के साथ इंडस्ट्री में एंट्री ली है।
 
बता दें कि आर्यन खान द्वारा लिखित और निर्देशित सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' फिलहाल Netflix पर उपलब्ध है। इस सीरीज में बॉबी देओल, सहर बंबा और लक्ष्य ललवानी अहम किरदार में हैं। इसके अलावा कई स्टार्स इस सीरीज में नजर आए हैं। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

जब 18 साल की उम्र में प्रियंका चोपड़ा बनी थीं मिस वर्ल्‍ड, मां ने गले लगाकर पूछ लिया था ये अजीब सा सवाल

जब 18 साल की उम्र में प्रियंका चोपड़ा बनी थीं मिस वर्ल्‍ड, मां ने गले लगाकर पूछ लिया था ये अजीब सा सवालबॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने साल 2000 में ‘मिस वर्ल्ड’ का खिताब जीता था। उस वक्त वह महज 18 साल की थीं। प्रियंका ने बीते दिनों एक वीडियो शेयर कर अपने उन खास पलों को याद किया था। एक्ट्रेस ने बताया था कि कैसे मिस वर्ल्ड बनने के बाद उनकी मां ने एक टिपिकल इंडियन मां की तरह उनसे एक बात कही थी।

हंसी के साथ डर का तड़का लगाने आए आशीष चंचलानी, एकाकी का ट्रेलर हुआ रिलीज

हंसी के साथ डर का तड़का लगाने आए आशीष चंचलानी, एकाकी का ट्रेलर हुआ रिलीजआशीष चंचलानी अपने मजेदार और दिलचस्प कंटेंट से दर्शकों के दिलों पर राज करते हैं। अपने ह्यूमर और यूनिक वीडियोज़ से उन्होंने लाखों लोगों को एंटरटेन किया है। अब आशीष एक नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं। वह अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म 'एकाकी' के साथ चर्चा में है। इस फिल्म के पोस्टर और पहली झलक के बाद अब इसका बहुत इंतज़ार किया जा रहा ट्रेलर आखिरकार रिलीज कर दिया गया है।

'जामताड़ा 2' एक्टर सचिन चंदवाडे का निधन, 25 साल की उम्र में की आत्महत्या

'जामताड़ा 2' एक्टर सचिन चंदवाडे का निधन, 25 साल की उम्र में की आत्महत्यामनोरंजन जगत से एक दुखद खबर सामने आई है। पॉपुलर वेब सीरीज 'जामताड़ा सीजन 2' में काम कर चुके एक्टर सचिन चंदवाडे का निधन हो गया है। सचिन ने महज 25 साल की उम्र में फांसी लगकर अपनी जान दे दी। यह घटना 23 अक्टूबर की बताई जा रही है। इसका खुलासा अब हुआ है।

'मिर्जापुर: द फिल्म' में हुई जन्नत गर्ल सोनल चौहान की एंट्री, एक्ट्रेस ने खुद किया ऐलान

'मिर्जापुर: द फिल्म' में हुई जन्नत गर्ल सोनल चौहान की एंट्री, एक्ट्रेस ने खुद किया ऐलान‘जन्नत’ फेम एक्ट्रेस सोनल चौहान इन दिनों लगातार सुर्खियों में हैं! उन्होंने अब अमेजन प्राइम वीडियो की लोकप्रिय सीरीज़ मिर्जापुर के फिल्म वर्ज़न 'मिर्जापुर: द फ़िल्म' में अपनी एंट्री की आधिकारिक घोषणा कर दी है। सोनल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक्सेल एंटरटेनमेंट की ओर से मिले गिफ्ट हैम्पर और एक नोट की झलक शेयर की।

'द फैमिली मैन 3' को लेकर आया अपडेट, इस दिन सामने आएगी सीरीज की रिलीज डेट

'द फैमिली मैन 3' को लेकर आया अपडेट, इस दिन सामने आएगी सीरीज की रिलीज डेटप्राइम वीडियो की हिट वेब सीरीज 'द फैमिली मैन' के अगले सीजन का फैंस पिछले चार सालों से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने अपडेट पाने के लिए लगातार रिक्वेस्ट की, मेल किए, और लगभग हर सोशल मीडिया पोस्ट पर कमेंट करके तीसरे सीजन की अपडेट्स मांगते रहे हैं।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

छठ पूजा

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com