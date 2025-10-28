मंगलवार, 28 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. मुलाकात
  4. sreeleela london interview home mother travel cinema
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : मंगलवार, 28 अक्टूबर 2025 (19:34 IST)

सिनेमा, सफर और सीख: श्रीलीला ने बताई अपनी जिंदगी की अनसुनी बातें

ग्राज़िया इंडिया के अक्टूबर कवर में कृतज्ञता, विकास और वैश्विक रोमांच पर श्रीलीला

Srileela
लुफ्थांसा की फ्लाइट से लंदन पहुंचीं अभिनेत्री श्रीलीला जैसे ही शहर के बदलते मौसम में उतरीं, पूरा माहौल उनके चार्म से भर गया। बारिश की फुहारों और शूट के बीच वह पूरी सहजता से मुस्कुरा रही थीं, आत्मविश्वास से भरी, बेफिक्र और अपने सफर को लेकर बेहद सुकून में। उन्होंने कहा, “मेरी जिंदगी एक ऐसी यात्रा है जिसमें मैंने सीखा भी, भूला भी और फिर से सीखा भी।”
 
घर वहीं है, जहां मां हैं
जब उनसे पूछा गया कि उनके लिए ‘घर’ का मतलब क्या है, तो श्रीलीला ने दिल छू लेने वाला जवाब दिया। उन्होंने कहा, “मेरा घर भले ही हैदराबाद में हो, लेकिन मैं बहुत घूमती हूं। मेरे लिए घर वही है जहां मेरी मां मेरे साथ होती हैं। उनकी मौजूदगी से हर जगह घर जैसी लगती है।”
 
यात्रा ने सिखाई नई सोच और संस्कृतियां
श्रीलीला ने बताया कि यात्राओं ने उन्हें नई संस्कृतियों और भाषाओं से जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने कहा, “हर जगह की अपनी भाषा और भावना होती है। मुझे नई भाषाएं सीखना अच्छा लगता है। मुंबई में रहकर मैंने थोड़ी मराठी भी सीख ली।” उन्होंने अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए कहा कि कन्नड़ सिनेमा से उन्हें यह समझ आया कि हर भाषा की अपनी रफ्तार और संवेदना होती है, जो कहानियों को खास बनाती है।

Srileela
 
मैंने मना करना भी सीखा, और वही मेरी ताकत बनी
अपने करियर के रास्ते और फैसलों पर बात करते हुए श्रीलीला बोलीं, “आज मैं जहां हूं, वो मेरे रास्ते में आए ‘डिटोर्स’ की वजह से हूं। मैंने कुछ ऑफर्स ठुकराए, जो बाद में मेरे लिए अच्छे साबित हुए। कभी-कभी ‘ना’ कहना भी बहुत हिम्मत मांगता है, और मैं उन फैसलों पर गर्व करती हूं।”
 
सिनेमा और सफर का अद्भुत मेल
श्रीलीला ने कहा कि सिनेमा और यात्रा दोनों उनके जीवन का अहम हिस्सा हैं। “सिनेमा लोगों को उन जगहों तक ले जाता है जहां वे खुद नहीं जा सकते। वहीं यात्राएं मुझे नए विचारों, संस्कृतियों और लोगों से जोड़ती हैं। इसने मुझे न सिर्फ एक बेहतर एक्टर, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनाया है।”
 
बचपन की झिझक से आज़ादी तक
उन्होंने बताया कि बचपन में वे बहुत ‘गार्डेड चाइल्ड’ थीं और परिवार के बिना यात्रा नहीं करती थीं। “जब मां ने मुझे अकेले सफर करने की आज़ादी दी, तभी मुझे असली दुनिया समझ में आने लगी। मैं हर जगह लोगों से बातें करती हूं, बच्चों से लेकर बड़ों तक, उनकी कहानियां सुनना मुझे बहुत पसंद है।”
 
बिना एक्टिंग स्कूल, लेकिन जिंदगी से सीखा सबक
श्रीलीला ने बताया कि उन्होंने कभी किसी एक्टिंग स्कूल में ट्रेनिंग नहीं ली। “मेरे असली टीचर मेरे को-एक्टर्स और डायरेक्टर्स रहे हैं। मैं हर सीन से कुछ नया सीखती हूं। अगर कोई कहे कि खुद को कमरे में बंद करके किरदार समझो, तो मैं शायद वो भी कर लूं,” उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा।
 
आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर उत्साह
अंत में उन्होंने बताया कि वह इन दिनों चेन्नई और मुंबई के बीच लगातार यात्रा कर रही हैं। “मेरी तमिल और हिंदी दोनों फिल्मों की डेब्यू रिलीज़ आने वाली है, और मैं इन्हें लेकर बहुत उत्साहित हूं। ये दोनों प्रोजेक्ट्स मेरे दिल के बेहद करीब हैं,” उन्होंने कहा।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

आर्यन खान की 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को शशि थरूर ने बताया मास्टरपीस, बोले- बिलकुल जीनियस और हिलेरियस

आर्यन खान की 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को शशि थरूर ने बताया मास्टरपीस, बोले- बिलकुल जीनियस और हिलेरियसकांग्रेस सांसद और लेखक शशि थरूर अपने शब्दों और नायाब अंग्रेज़ी के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं। लेकिन इस बार वह एक दर्शक और समीक्षक के रूप में सुर्खियों में आए हैं। शशि थरूर ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की डेब्यू वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' देखकर अपनी खुशी सोशल मीडिया पर जाहिर की।

जब 18 साल की उम्र में प्रियंका चोपड़ा बनी थीं मिस वर्ल्‍ड, मां ने गले लगाकर पूछ लिया था ये अजीब सा सवाल

जब 18 साल की उम्र में प्रियंका चोपड़ा बनी थीं मिस वर्ल्‍ड, मां ने गले लगाकर पूछ लिया था ये अजीब सा सवालबॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने साल 2000 में ‘मिस वर्ल्ड’ का खिताब जीता था। उस वक्त वह महज 18 साल की थीं। प्रियंका ने बीते दिनों एक वीडियो शेयर कर अपने उन खास पलों को याद किया था। एक्ट्रेस ने बताया था कि कैसे मिस वर्ल्ड बनने के बाद उनकी मां ने एक टिपिकल इंडियन मां की तरह उनसे एक बात कही थी।

हंसी के साथ डर का तड़का लगाने आए आशीष चंचलानी, एकाकी का ट्रेलर हुआ रिलीज

हंसी के साथ डर का तड़का लगाने आए आशीष चंचलानी, एकाकी का ट्रेलर हुआ रिलीजआशीष चंचलानी अपने मजेदार और दिलचस्प कंटेंट से दर्शकों के दिलों पर राज करते हैं। अपने ह्यूमर और यूनिक वीडियोज़ से उन्होंने लाखों लोगों को एंटरटेन किया है। अब आशीष एक नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं। वह अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म 'एकाकी' के साथ चर्चा में है। इस फिल्म के पोस्टर और पहली झलक के बाद अब इसका बहुत इंतज़ार किया जा रहा ट्रेलर आखिरकार रिलीज कर दिया गया है।

'जामताड़ा 2' एक्टर सचिन चंदवाडे का निधन, 25 साल की उम्र में की आत्महत्या

'जामताड़ा 2' एक्टर सचिन चंदवाडे का निधन, 25 साल की उम्र में की आत्महत्यामनोरंजन जगत से एक दुखद खबर सामने आई है। पॉपुलर वेब सीरीज 'जामताड़ा सीजन 2' में काम कर चुके एक्टर सचिन चंदवाडे का निधन हो गया है। सचिन ने महज 25 साल की उम्र में फांसी लगकर अपनी जान दे दी। यह घटना 23 अक्टूबर की बताई जा रही है। इसका खुलासा अब हुआ है।

'मिर्जापुर: द फिल्म' में हुई जन्नत गर्ल सोनल चौहान की एंट्री, एक्ट्रेस ने खुद किया ऐलान

'मिर्जापुर: द फिल्म' में हुई जन्नत गर्ल सोनल चौहान की एंट्री, एक्ट्रेस ने खुद किया ऐलान‘जन्नत’ फेम एक्ट्रेस सोनल चौहान इन दिनों लगातार सुर्खियों में हैं! उन्होंने अब अमेजन प्राइम वीडियो की लोकप्रिय सीरीज़ मिर्जापुर के फिल्म वर्ज़न 'मिर्जापुर: द फ़िल्म' में अपनी एंट्री की आधिकारिक घोषणा कर दी है। सोनल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक्सेल एंटरटेनमेंट की ओर से मिले गिफ्ट हैम्पर और एक नोट की झलक शेयर की।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

छठ पूजा

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com