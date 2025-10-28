द फैमिली मैन सीजन 3 की रिलीज़ डेट फाइनल: मनोज बाजपेयी बनेंगे शिकारी से शिकार, दुश्मनों में दिखेंगे जयदीप अहलावत और निमरत कौर

भारत की सबसे लोकप्रिय वेब सीरीज़ में से एक ‘द फैमिली मैन’ अपने तीसरे सीज़न के साथ वापसी के लिए तैयार है। प्राइम वीडियो ने आधिकारिक घोषणा करते हुए बताया कि ‘द फैमिली मैन सीजन 3’ का ग्लोबल प्रीमियर 21 नवंबर 2025 को होगा। यह सीज़न 240 से ज्यादा देशों में एक साथ रिलीज़ किया जाएगा।

राज और डीके के बैनर D2R फिल्म्स के तहत बनी यह हाई-स्टेक्स स्पाई थ्रिलर इस बार पहले से ज्यादा रोमांचक और भावनात्मक होने वाली है। शो का निर्माण, लेखन और निर्देशन राज, डीके और सुमन कुमार ने किया है, जबकि संवाद सुमित अरोड़ा ने लिखे हैं।

मनोज बाजपेयी एक बार फिर श्रीकांत तिवारी के किरदार में

सीरीज़ में मनोज बाजपेयी फिर से अपने लोकप्रिय किरदार श्रीकांत तिवारी के रूप में दिखाई देंगे — एक जांबाज़ अंडरकवर एजेंट जो अपने देश की सुरक्षा के साथ-साथ परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाता है। इस बार कहानी में खतरा पहले से कहीं ज्यादा गहरा और व्यक्तिगत है।

श्रीकांत को अब दो नए और ताकतवर दुश्मनों से टकराना होगा — जयदीप अहलावत (रुक्मा) और निमरत कौर (मीरा)। शो में पहले के कलाकारों की टीम भी वापसी कर रही है — शारिब हाशमी, प्रियमणि, अशलेषा ठाकुर, वेदांत सिन्हा, श्रेय धनवंतरि, और गुल पनाग।

इस बार कहानी का रुख बदलेगा – “शिकारी अब शिकार बनेगा”

राज और डीके ने बताया कि तीसरा सीज़न दर्शकों के इंतज़ार को सार्थक बनाएगा। उन्होंने कहा, “इस बार कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है। अब शिकारी खुद शिकार बनता है, जब श्रीकांत का सामना रुक्मा नाम के दुश्मन से होता है, जो न सिर्फ उसकी नौकरी बल्कि उसके परिवार की ज़िंदगी को भी खतरे में डाल देता है।”

उन्होंने कहा कि इस सीज़न में एक्शन, रोमांच और इमोशन का नया स्तर देखने को मिलेगा। “दर्शकों ने हमें जो प्यार दिया है, उसके लिए हम आभारी हैं। इस बार का सीज़न हर मिनट उन्हें सीट से बांधे रखेगा,” राज और डीके ने जोड़ा।

प्राइम वीडियो इंडिया का बयान – “यह शो पॉप कल्चर का हिस्सा बन चुका है”

निखिल मधोक, डायरेक्टर और हेड ऑफ ओरिजिनल्स, प्राइम वीडियो इंडिया ने कहा, “द फैमिली मैन ने भारत में लंबे फॉर्मेट वाली कहानियों को नई पहचान दी है। यह अब लोगों की रोज़मर्रा की बातचीत और पॉप कल्चर का अहम हिस्सा बन चुका है।”

उन्होंने आगे कहा, “आने वाला सीज़न और भी रोमांचक होगा। इसमें वही तीखा ह्यूमर और दमदार एक्शन देखने को मिलेगा, जिसके लिए यह सीरीज़ मशहूर है। हमें खुशी है कि हम इसे दुनियाभर के दर्शकों के सामने पेश कर रहे हैं।”

क्या होगा इस बार का ट्विस्ट?

कहानी के संकेत बताते हैं कि इस बार श्रीकांत तिवारी को देश के भीतर और बाहर दोनों मोर्चों पर जूझना होगा। एक तरफ उसके दुश्मन पहले से ज्यादा शक्तिशाली हैं, वहीं दूसरी तरफ उसका परिवार भी एक नए संकट से गुजर रहा है। क्या श्रीकांत सबकुछ बचा पाएगा? इसका जवाब मिलेगा 21 नवंबर को, जब ‘द फैमिली मैन 3’ प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी।