सोमवार, 27 अक्टूबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 27 अक्टूबर 2025 (16:25 IST)

हंसी के साथ डर का तड़का लगाने आए आशीष चंचलानी, एकाकी का ट्रेलर हुआ रिलीज

Ashish Chanchlani Directorial Debut
इंडिया के डिजिटल स्टार आशीष चंचलानी अपने मजेदार और दिलचस्प कंटेंट से दर्शकों के दिलों पर राज करते हैं। अपने ह्यूमर और यूनिक वीडियोज़ से उन्होंने लाखों लोगों को एंटरटेन किया है। अब आशीष एक नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं। वह अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म 'एकाकी' के साथ चर्चा में है। 
 
इस फिल्म के पोस्टर और पहली झलक के बाद अब इसका बहुत इंतज़ार किया जा रहा ट्रेलर आखिरकार रिलीज कर दिया गया है। आशीष चंचलानी की फिल्म ‘एकाकी’ का ट्रेलर एक पूरी तरह से एंटरटेनमेंट से भरा पैकेज है। अपने मजेदार और दिल छू लेने वाले वीडियोज़ से इंटरनेट पर धमाल मचाने वाले आशिष ने इस बार भी वही कमाल किया है यानी ‘एकाकी’ का ट्रेलर रिलीज़ होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है।
 
2 मिनट 41 सेकंड के ट्रेलर में कॉमेडी के साथ-सशथ हॉरर का खौफ भी है। आशीष चंचलानी अपनी फिल्म ‘एकाकी’ में कई बड़े डिजिटल स्टार्स को भी साथ लेकर आए हैं। आशिष के साथ फिल्म में आकाश डोडेजा, हर्ष राणे, सिद्धांत सरफरे, रोहित साधवानी, ग्रीशिम नवानी और शशांक शेखर भी नज़र आने वाले हैं।
आशीष चंचलानी इस बार हॉरर-कॉमेडी की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं, और ये अनुभव वाकई कुछ अलग होने वाला है। अपनी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग और मज़ेदार पंचों के लिए मशहूर आशीष इस बार डर और हंसी को कैसे एक साथ जोड़ते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। वो इस जॉनर के लिए एकदम सही चॉइस हैं, और अपने यूनिक स्टाइल से वो दर्शकों को एक नया एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस देने वाले हैं। 
 
यह शो 27 नवंबर को यूट्यूब पर फ्री में रिलीज़ किया जाएगा। इस सीरीज़ में वह सिर्फ डायरेक्टर ही नहीं, बल्कि एक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर की भूमिका भी निभा रहे हैं। उनके इस बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के साथ, अब सभी की निगाहें आशीष पर टिकी हैं, क्योंकि दर्शक बेसब्री से उनके अगले बड़े कदम का इंतज़ार कर रहे हैं।
 
'जामताड़ा 2' एक्टर सचिन चंदवाडे का निधन, 25 साल की उम्र में की आत्महत्या

'जामताड़ा 2' एक्टर सचिन चंदवाडे का निधन, 25 साल की उम्र में की आत्महत्यामनोरंजन जगत से एक दुखद खबर सामने आई है। पॉपुलर वेब सीरीज 'जामताड़ा सीजन 2' में काम कर चुके एक्टर सचिन चंदवाडे का निधन हो गया है। सचिन ने महज 25 साल की उम्र में फांसी लगकर अपनी जान दे दी। यह घटना 23 अक्टूबर की बताई जा रही है। इसका खुलासा अब हुआ है।

'मिर्जापुर: द फिल्म' में हुई जन्नत गर्ल सोनल चौहान की एंट्री, एक्ट्रेस ने खुद किया ऐलान

'मिर्जापुर: द फिल्म' में हुई जन्नत गर्ल सोनल चौहान की एंट्री, एक्ट्रेस ने खुद किया ऐलान‘जन्नत’ फेम एक्ट्रेस सोनल चौहान इन दिनों लगातार सुर्खियों में हैं! उन्होंने अब अमेजन प्राइम वीडियो की लोकप्रिय सीरीज़ मिर्जापुर के फिल्म वर्ज़न 'मिर्जापुर: द फ़िल्म' में अपनी एंट्री की आधिकारिक घोषणा कर दी है। सोनल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक्सेल एंटरटेनमेंट की ओर से मिले गिफ्ट हैम्पर और एक नोट की झलक शेयर की।

'द फैमिली मैन 3' को लेकर आया अपडेट, इस दिन सामने आएगी सीरीज की रिलीज डेट

'द फैमिली मैन 3' को लेकर आया अपडेट, इस दिन सामने आएगी सीरीज की रिलीज डेटप्राइम वीडियो की हिट वेब सीरीज 'द फैमिली मैन' के अगले सीजन का फैंस पिछले चार सालों से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने अपडेट पाने के लिए लगातार रिक्वेस्ट की, मेल किए, और लगभग हर सोशल मीडिया पोस्ट पर कमेंट करके तीसरे सीजन की अपडेट्स मांगते रहे हैं।

सलमान खान के सपोर्ट में आईं राखी सावंत, अभिनव कश्यप को लेकर बोलीं- जिधर भी मिला चप्पल से मारूंगी...

सलमान खान के सपोर्ट में आईं राखी सावंत, अभिनव कश्यप को लेकर बोलीं- जिधर भी मिला चप्पल से मारूंगी...'दबंग' के डारेक्टर अभिनव कश्यप और सलमान खान के बीच काफी समय से विवाद चल रहा है। अभिनव कई बार सलमान खान और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं। हालांकि अभिनव के आरोपों पर कई सेलेब्स उनसे नाराजगी जता चुके हैं। अब सलमान खान के सपोर्ट में ड्रामा क्वीन राखी सावंत आ गई हैं।

'साराभाई वर्सेस साराभाई' की टीम ने सतीश शाह को दी अनूठी विदाई, जलती चिता के सामने गाया शो का टाइटल ट्रैक, देखिए वीडियो

'साराभाई वर्सेस साराभाई' की टीम ने सतीश शाह को दी अनूठी विदाई, जलती चिता के सामने गाया शो का टाइटल ट्रैक, देखिए वीडियोदिग्गज एक्टर सतीश शाह के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर है। सतीश शाह के अंतिम संस्कार में कई सेलेब्स पहुंचे। इस दौरान हर कोई भावुक नजर आया। वहीं 'साराभाई वर्सेस साराभाई' के कलाकार रुपाली गांगुली, सुमीत राघवन, राजेश कुमार और निर्माता जेडी मजीठिया भी अपने साथी कलाकार को अंतिम विदाई देने पहुंचे।

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
