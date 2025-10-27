सोमवार, 27 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. sarabhai vs sarabhai team emotional farewell satish shah sing a song show title track
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 27 अक्टूबर 2025 (13:22 IST)

'साराभाई वर्सेस साराभाई' की टीम ने सतीश शाह को दी अनूठी विदाई, जलती चिता के सामने गाया शो का टाइटल ट्रैक, देखिए वीडियो

Satish Shah funeral
दिग्गज एक्टर सतीश शाह के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर है। सतीश शाह के अंतिम संस्कार में कई सेलेब्स पहुंचे। इस दौरान हर कोई भावुक नजर आया। वहीं 'साराभाई वर्सेस साराभाई' के कलाकार रुपाली गांगुली, सुमीत राघवन, राजेश कुमार और निर्माता जेडी मजीठिया भी अपने साथी कलाकार को अंतिम विदाई देने पहुंचे। 
 
'साराभाई वर्सेस साराभाई' के कलाकारों ने अनुठे अंदाज में सतीश शाह को अंतिम विदाई दी। सभी ने जलती चिता के सामने शो का आइकॉनिक टाइटल 'साराभाई वर्सेस साराभाई गाया। इस गाने को गाते हुए रुपाली गांगुली अपने आंसू रोक नहीं पाईं और फूट-फूटकर रोने लगीं। 
 
इस दौरान रुपाली के साथ खड़े लोग उन्हें संभालते नजर आए। देवेन ने इस इमोशनल वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, 'ये शायद पागलपन, डार्क और वीयर्ड दिख सकता है। लेकिन हम जब भी मिलते थे ये गाना गाते थे। आज भी हमने इस रुटीन को नहीं तोड़ा। हमें एहसास हुआ कि इंदु (सतीश शाह) ने खुद हमें ये गाने को कहा और खुद हमें जॉइन भी किया। 
 
शो के मेकर जेडी मजीठिया ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'साराभाई का टाइटल ट्रैक हम सभी के लिए एक रस्म बन गया। सतीश भाई भी बहुत अच्छे सिंगर थे और हमें लगा कि टीम की तरफ से यही सही श्रद्धांजलि है।' 
 
बता दें कि सतीश शाह का 25 अक्टूबर को 74 साल की उम्र में किडनी फेल होने की वजह से निधन हो गया था। सतीश शाह ने साल 1970 में फिल्म 'भगवान परशुराम' से करियर की शुरुआत की थी। वहीं टीवी इंडस्ट्री में साल 1984 में शो 'ये जो है जिंदगी' से अपना डेब्यू किया था। इस शो के 55 एपिसोड में उन्होंने 55 अलग-अलग किरदार निभाए थे।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

'साराभाई वर्सेस साराभाई' की टीम ने सतीश शाह को दी अनूठी विदाई, जलती चिता के सामने गाया शो का टाइटल ट्रैक, देखिए वीडियो

'साराभाई वर्सेस साराभाई' की टीम ने सतीश शाह को दी अनूठी विदाई, जलती चिता के सामने गाया शो का टाइटल ट्रैक, देखिए वीडियोदिग्गज एक्टर सतीश शाह के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर है। सतीश शाह के अंतिम संस्कार में कई सेलेब्स पहुंचे। इस दौरान हर कोई भावुक नजर आया। वहीं 'साराभाई वर्सेस साराभाई' के कलाकार रुपाली गांगुली, सुमीत राघवन, राजेश कुमार और निर्माता जेडी मजीठिया भी अपने साथी कलाकार को अंतिम विदाई देने पहुंचे।

50 या 52, कितनी हैं मलाइका अरोरा की उम्र? एक्ट्रेस ने किया खुलासा

50 या 52, कितनी हैं मलाइका अरोरा की उम्र? एक्ट्रेस ने किया खुलासाबॉलीवुड की हॉट अदाकारा और फिटनेस क्वीन मलाइका अरोरा ने 23 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है। इसके बाद से ही मलाइका अपनी उम्र को लेकर सुर्खियों में हैं। दअसल, मलाइका के बर्थडे केक पर 50 लिखा हुआ था, जिसकी तस्वीरें खूब वायरल हुई।

संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की वध 2 की रिलीज डेट की हुई घोषणा, इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक

संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की वध 2 की रिलीज डेट की हुई घोषणा, इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तकएक नई कहानी जो गहरे मानवीय जज़्बातों और नैतिक दुविधाओं से भरी है, अब बड़े पर्दे पर खुलने जा रही है। लव रंजन और अंकुर गर्ग की लव फिल्म्स ने 'वध 2' की रिलीज़ डेट की घोषणा कर दी है। इस फिल्म में एक बार फिर संजय मिश्रा और नीना गुप्ता मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। यह फिल्म 6 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।

49 साल की उम्र में भी बेहद हॉट एंड बोल्ड हैं पूजा बत्रा, देखिए तस्वीरें

49 साल की उम्र में भी बेहद हॉट एंड बोल्ड हैं पूजा बत्रा, देखिए तस्वीरेंबॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा बत्रा 27 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। पूजा 49 साल की हो गई हैं, लेकिन अभी भी वे हॉट और सुंदर नजर आती हैं। पूजा बत्रा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह फैंस के साथ अक्सर अपनी हॉट एंड बोल्ड तस्वीरें शेयर करती रहती हैं।

Bigg Boss 19 : वीकेंड का वार पर फैंस को लगा बड़ा झटका, एक साथ बेघर हुए दो कंटेस्टेंट्स

Bigg Boss 19 : वीकेंड का वार पर फैंस को लगा बड़ा झटका, एक साथ बेघर हुए दो कंटेस्टेंट्स'बिग बॉस 19' के वीकेंड का वार में सलमान खान ने कई कंटेस्टेंट की क्लास लगाई। वहीं इस हफ्ते हुए डबल एविक्शन ने सभी को शॉक्ड कर दिया। इस हफ्ते प्रणित मोरे, नेहल चुडासमा, बसीर अली और गौरव खन्ना एलिमिनेट थे। पहले एक ही कंटेस्टेंट को शो से बाहर होने था, लेकिन मेकर्स ने दो लोगों को बेघर कर दिया।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

छठ पूजा

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com