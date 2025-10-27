सोमवार, 27 अक्टूबर 2025
Bigg Boss 19 : वीकेंड का वार पर फैंस को लगा बड़ा झटका, एक साथ बेघर हुए दो कंटेस्टेंट्स

Bigg Boss 19
'बिग बॉस 19' के वीकेंड का वार में सलमान खान ने कई कंटेस्टेंट की क्लास लगाई। वहीं इस हफ्ते हुए डबल एविक्शन ने सभी को शॉक्ड कर दिया। इस हफ्ते प्रणित मोरे, नेहल चुडासमा, बसीर अली और गौरव खन्ना एलिमिनेट थे। पहले एक ही कंटेस्टेंट को शो से बाहर होने था, लेकिन मेकर्स ने दो लोगों को बेघर कर दिया। 
 
सलमान खान ने बसीर अली और नेहल चुडासमा को घर से बाहर का रास्ता दिखाया। घर से बेघर जाने से पहले नेहल ने फरहाना भट्ट पर भड़ास निकाली। वहीं, मालती ने बसीर के लिए कुछ ऐसा कह दिया, जो बाकी घरवालों को पसंद नहीं आया।
सलमान ने नॉमिनेट कंटेस्टेंट्स को एक टास्क दिया था, जिसमें उन्हें घरवालों के खिलाफ कुछ बोलना था। इस पर नेहल ने फरहाना को लेकर बात की। नेहल ने कहा, मैंने सच्चा प्यार किया था उससे। जब पूरा घर उसके खिलाफ था तब मैं खड़ी थी। उसके पीठ पीछे भी मैंने उसका साथ दिया। फिर भी उसने मुझे धोखा दिया। तुमने मेरा दिल तोड़ा है फरहाना। 
 
पहले मेकर्स ने एक कंटेस्टेंट को सीक्रेट रूम में भेजने का प्लान बनाया था। लेकिन आखिरी समय में हुए बादलावों और फैलों के चलते दोनों ही कंटेस्टेंट्स को बाहर कर दिया गया। मेकर्स ने क्लियर किया कि कोई सीक्रेट रूम ड्रामा नहीं होने वाला है। 
