49 साल की उम्र में भी बेहद हॉट एंड बोल्ड हैं पूजा बत्रा, देखिए तस्वीरें

बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा बत्रा 27 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। पूजा 49 साल की हो गई हैं, लेकिन अभी भी वे हॉट और सुंदर नजर आती हैं।

पूजा बत्रा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह फैंस के साथ अक्सर अपनी हॉट एंड बोल्ड तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। इन तस्वीरों पर मिले लाइक्स बयां करते हैं कि वे अभी भी आकर्षण का केन्द्र हैं।

पूजा बत्रा भले ही सिल्वर स्क्रीन से काफी समय से दूर हों, लेकिन एक समय ऐसा था जब उनकी गिनती बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में होती थी। पूजा बत्रा ने बॉलीवुड के कई दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया और अपनी एक अलग पहचान बनाई।

पूजा बत्रा साल 1993 में फेमिना मिस इंडिया इंटरनेशनल का भी ताज अपने नाम कर चुकी हैं। पूजा ने बॉलीवुड डेब्यू साल 1997 में अनिल कपूर के साथ फिल्म 'विरासत' से किया था।

पूजा बॉलीवुड में जोड़ी नंबर वन, नायक, कहीं प्यार न हो जाए और भाई जैसी कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। एक्ट्रेस साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी अपने अभिनय का जलवा दिखा चुकी हैं।

पूजा बत्रा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहती हैं। वह दो शादियां कर चुकी हैं। उन्होंने पहली शादी साल 2002 में सर्जन सोनू अहलूवालिया से की थी और अमेरिका में शिफ्ट हो गई थीं। आठ साल बाद सोनू और पूजा का तलाक हो गया।

इसके बाद पूजा बत्रा ने अभिनेता नवाब शाह से शादी की। दोनों काफी लंबे रिलेशनशिप के बाद शादी के बंधन में बंधे थे। अपनी शादी के बारे में पूजा ने एक इंटरव्यू में बताया था, हमने दिल्ली में शादी की थी जिसमें सिर्फ परिवार वाले शामिल थे।