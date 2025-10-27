सोमवार, 27 अक्टूबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 27 अक्टूबर 2025 (11:34 IST)

49 साल की उम्र में भी बेहद हॉट एंड बोल्ड हैं पूजा बत्रा, देखिए तस्वीरें

pooja batra
बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा बत्रा 27 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। पूजा 49 साल की हो गई हैं, लेकिन अभी भी वे हॉट और सुंदर नजर आती हैं। 
 
पूजा बत्रा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह फैंस के साथ अक्सर अपनी हॉट एंड बोल्ड तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। इन तस्वीरों पर मिले लाइक्स बयां करते हैं कि वे अभी भी आकर्षण का केन्द्र हैं। 
 
पूजा बत्रा भले ही सिल्वर स्क्रीन से काफी समय से दूर हों, लेकिन एक समय ऐसा था जब उनकी गिनती बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में होती थी। पूजा बत्रा ने बॉलीवुड के कई दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया और अपनी एक अलग पहचान बनाई।
 
पूजा बत्रा साल 1993 में फेमिना मिस इंडिया इंटरनेशनल का भी ताज अपने नाम कर चुकी हैं। पूजा ने बॉलीवुड डेब्यू साल 1997 में अनिल कपूर के साथ फिल्म 'विरासत' से किया था। 
 
पूजा बॉलीवुड में जोड़ी नंबर वन, नायक, कहीं प्यार न हो जाए और भाई जैसी कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। एक्ट्रेस साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी अपने अभिनय का जलवा दिखा चुकी हैं। 
 
पूजा बत्रा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहती हैं। वह दो शादियां कर चुकी हैं। उन्होंने पहली शादी साल 2002 में सर्जन सोनू अहलूवालिया से की थी और अमेरिका में शिफ्ट हो गई थीं। आठ साल बाद सोनू और पूजा का तलाक हो गया। 
 
इसके बाद पूजा बत्रा ने अभिनेता नवाब शाह से शादी की। दोनों काफी लंबे रिलेशनशिप के बाद शादी के बंधन में बंधे थे। अपनी शादी के बारे में पूजा ने एक इंटरव्यू में बताया था, हमने दिल्ली में शादी की थी जिसमें सिर्फ परिवार वाले शामिल थे।
Bigg Boss 19 : वीकेंड का वार पर फैंस को लगा बड़ा झटका, एक साथ बेघर हुए दो कंटेस्टेंट्स

Bigg Boss 19 : वीकेंड का वार पर फैंस को लगा बड़ा झटका, एक साथ बेघर हुए दो कंटेस्टेंट्स'बिग बॉस 19' के वीकेंड का वार में सलमान खान ने कई कंटेस्टेंट की क्लास लगाई। वहीं इस हफ्ते हुए डबल एविक्शन ने सभी को शॉक्ड कर दिया। इस हफ्ते प्रणित मोरे, नेहल चुडासमा, बसीर अली और गौरव खन्ना एलिमिनेट थे। पहले एक ही कंटेस्टेंट को शो से बाहर होने था, लेकिन मेकर्स ने दो लोगों को बेघर कर दिया।

कभी लता मंगेशकर से होने लगी थी अनुराधा पौडवाल की तुलना, किशोर कुमार के साथ किए 300 शो

कभी लता मंगेशकर से होने लगी थी अनुराधा पौडवाल की तुलना, किशोर कुमार के साथ किए 300 शोमशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल 27 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। अनुराधा पौडवाल ने अपनी मधुर आवाज से लाखों दिलों में खास जगह बनाई है। एक दौर ऐसा भी था जब अनुराधा पौडवाल की तुलना लता मंगेशकर से होने लगी थी। हालांकि, पिछले लंबे वक्त से वह फिल्मों और गायिकी से दूर हैं।

इस वजह से पूजा बत्रा ने पहले पति से ले लिया था तलाक

इस वजह से पूजा बत्रा ने पहले पति से ले लिया था तलाकबॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा बत्रा 27 अक्टूबर को अपना 49वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। पूजा भले ही इन दिनों फिल्मी दुनिया से दूर हों लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग में कोई कमी नहीं आई है। पूजा बत्रा हिंदी, तमिल और तेलुगू भाषा में काम कर चुकी हैं। पूजा बत्रा ने साल 1997 में फिल्म 'विरासत' से बॉलीवुड डेब्यू किया था।

माता-पिता के नाम को जोड़कर रखा गया था रवीना टंडन का नाम

माता-पिता के नाम को जोड़कर रखा गया था रवीना टंडन का नामबॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन आज 53 वर्ष की हो गई हैं। रवीना टंडन का जन्म 26 अक्टूबर 1974 को मुंबई में हुआ। पिता रवि और मां वीणा टंडन के नाम को मिलाकर उनका नाम रवीना टंडन रखा गया। रवीना को अभिनय की कला विरासत में मिली। उनके पिता जाने-माने फिल्म निर्माता थे।

सतीश शाह को याद कर भावुक हुए अमिताभ बच्चन, बोले- सभी के लिए अशुभ संकेत...

सतीश शाह को याद कर भावुक हुए अमिताभ बच्चन, बोले- सभी के लिए अशुभ संकेत...दिग्गज अभिनेता सतीश शाह के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर है। सतीश शाह का 25 अक्टूबर को किडनी फेल होने की वजह से निधन हो गया था। एक्टर को याद करते हुए कई सेलेब्स भावुक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन भी सतीश शाह के निधन से बेहद दुखी हैं।

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
