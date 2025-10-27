सोमवार, 27 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Malaika Arora finally reveals her real age actress birthday bash photos viral
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : सोमवार, 27 अक्टूबर 2025 (12:44 IST)

50 या 52, कितनी हैं मलाइका अरोरा की उम्र? एक्ट्रेस ने किया खुलासा

Malaika Arora age
बॉलीवुड की हॉट अदाकारा और फिटनेस क्वीन मलाइका अरोरा ने 23 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है। इसके बाद से ही मलाइका अपनी उम्र को लेकर सुर्खियों में हैं। दअसल, मलाइका के बर्थडे केक पर 50 लिखा हुआ था, जिसकी तस्वीरें खूब वायरल हुई। 
 
फैंस का कहना है कि मलाइका ने 2019 में 46वां बर्थडे सेलिब्रेट किया था। ऐसे में 2025 में वह 50वां बर्थडे कैसे मना रही हैं, जबकि उनकी उम्र 52 साल होना चाहिए। अब मलाइका ने खुद अपनी असली उम्र का खुलासा सोशल मीडिया के जरिए बताई है। 
 
मलाइका अरोरा ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की कई तस्वीरें इंस्टा स्टोरी पर शेयर की है। तस्वीरों में वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ कई जगह बर्थडे पार्टी मनाती दिख रही हैं। 
 
तस्वीरों में मलाइका मुस्कुराती, पोज देती और केक काटती दिख रही हैं। इसके साथ उन्होंने लिखा, मेरा दिल भर गया है। आप सभी ने जो मुझे प्यार दिया उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। मेरा 50वां जन्मदिन आप लोगों ने स्पेशल बनाया है। 
 
उन्होंने लिखा, मैं उन लोगों को स्पेशल थैंक्यू बोलना चाहती हूं, जिन लोगों ने मुझे ये बर्थडे प्लान करने में मदद की और इतना शानदार सेलिब्रेशन बनाया। बहन अमृता और उन सभी लोगों का शुक्रिया, जिन्होंने मेरे साथ सेलिब्रेट किया। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं मांग सकती थी। 
 
बता दें कि सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने पुराने पोस्ट शेयर करते हुए दावा किया था कि उन्होंने 2019 में 46वां जन्मदिन मनाया था। लेकिन अब मलाइका ने साफ कर दिया है कि उनकी उम्र 50 साल है। 50 साल की उम्र में भी मलाइका अपनी हॉट अदाओं से कई एक्ट्रेसेस को मात देती नजर आती है। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की वध 2 की रिलीज डेट की हुई घोषणा, इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक

संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की वध 2 की रिलीज डेट की हुई घोषणा, इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तकएक नई कहानी जो गहरे मानवीय जज़्बातों और नैतिक दुविधाओं से भरी है, अब बड़े पर्दे पर खुलने जा रही है। लव रंजन और अंकुर गर्ग की लव फिल्म्स ने 'वध 2' की रिलीज़ डेट की घोषणा कर दी है। इस फिल्म में एक बार फिर संजय मिश्रा और नीना गुप्ता मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। यह फिल्म 6 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।

49 साल की उम्र में भी बेहद हॉट एंड बोल्ड हैं पूजा बत्रा, देखिए तस्वीरें

49 साल की उम्र में भी बेहद हॉट एंड बोल्ड हैं पूजा बत्रा, देखिए तस्वीरेंबॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा बत्रा 27 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। पूजा 49 साल की हो गई हैं, लेकिन अभी भी वे हॉट और सुंदर नजर आती हैं। पूजा बत्रा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह फैंस के साथ अक्सर अपनी हॉट एंड बोल्ड तस्वीरें शेयर करती रहती हैं।

Bigg Boss 19 : वीकेंड का वार पर फैंस को लगा बड़ा झटका, एक साथ बेघर हुए दो कंटेस्टेंट्स

Bigg Boss 19 : वीकेंड का वार पर फैंस को लगा बड़ा झटका, एक साथ बेघर हुए दो कंटेस्टेंट्स'बिग बॉस 19' के वीकेंड का वार में सलमान खान ने कई कंटेस्टेंट की क्लास लगाई। वहीं इस हफ्ते हुए डबल एविक्शन ने सभी को शॉक्ड कर दिया। इस हफ्ते प्रणित मोरे, नेहल चुडासमा, बसीर अली और गौरव खन्ना एलिमिनेट थे। पहले एक ही कंटेस्टेंट को शो से बाहर होने था, लेकिन मेकर्स ने दो लोगों को बेघर कर दिया।

कभी लता मंगेशकर से होने लगी थी अनुराधा पौडवाल की तुलना, किशोर कुमार के साथ किए 300 शो

कभी लता मंगेशकर से होने लगी थी अनुराधा पौडवाल की तुलना, किशोर कुमार के साथ किए 300 शोमशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल 27 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। अनुराधा पौडवाल ने अपनी मधुर आवाज से लाखों दिलों में खास जगह बनाई है। एक दौर ऐसा भी था जब अनुराधा पौडवाल की तुलना लता मंगेशकर से होने लगी थी। हालांकि, पिछले लंबे वक्त से वह फिल्मों और गायिकी से दूर हैं।

इस वजह से पूजा बत्रा ने पहले पति से ले लिया था तलाक

इस वजह से पूजा बत्रा ने पहले पति से ले लिया था तलाकबॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा बत्रा 27 अक्टूबर को अपना 49वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। पूजा भले ही इन दिनों फिल्मी दुनिया से दूर हों लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग में कोई कमी नहीं आई है। पूजा बत्रा हिंदी, तमिल और तेलुगू भाषा में काम कर चुकी हैं। पूजा बत्रा ने साल 1997 में फिल्म 'विरासत' से बॉलीवुड डेब्यू किया था।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

छठ पूजा

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com