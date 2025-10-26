रविवार, 26 अक्टूबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 26 अक्टूबर 2025 (17:38 IST)

माता-पिता के नाम को जोड़कर रखा गया था रवीना टंडन का नाम

Raveena Tandon birthday
बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन आज 53 वर्ष की हो गई हैं। रवीना टंडन का जन्म 26 अक्टूबर 1974 को मुंबई में हुआ। पिता रवि और मां वीणा टंडन के नाम को मिलाकर उनका नाम रवीना टंडन रखा गया। रवीना को अभिनय की कला विरासत में मिली। उनके पिता जाने-माने फिल्म निर्माता थे।
 
रवीना ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के जमनाबाई स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने मुंबई के मशहूर मिट्ठीभाई कॉलेज में दाखिला लिया। इस दौरान उनकी मुलाकात निर्देशक शांतनु शोरी से हुयी। उन्होंने रवीना को फिल्मों में काम करने की सलाह दी। इसके बाद कॉलेज में पढ़ाई छोड़कर रवीना फिल्मों में अभिनेत्री बनने का ख्वाब देखने लगी।
 
रवीऩा ने अपने सिने करियर की शुरुआत साल 1991 में रिलीज फिल्म ‘पत्थर के फूल’ से की। जी.पी. सिप्पी निर्मित इस फिल्म में नायक की भूमिका सलमान खान ने निभाई थी। यह फिल्म हालांकि बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो सकी लेकिन रवीना टंडन के अभिनय को दर्शकों ने काफी सराहा। इसके साथ ही वह नवोदित अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित की गईं। 
 
साल 1994 रवीना के सिने करियर के लिए अहम वर्ष साबित हुआ। इसी वर्ष उनकी मोहरा, लाडला, दिलवाले और अंदाज अपना अपना जैसी सुपरहिट फिल्में रिलीज हुई। लाडला में दमदार अभिनय के लिए रवीना अपने करियर में पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित की गईं। 
 
फिल्म मोहरा भी रवीना टंडन के करियर की सर्वाधिक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। मारधाड़ और एक्शन से भरपूर इस फिल्म में रवीना पर फिल्माया यह गीत 'तू चीज बड़ी है मस्त मस्त' उन दिनों श्रोताओं के बीच क्रेज बन गया था। इसके बाद रवीना फिल्म इंडस्ट्री में 'मस्त-मस्त गर्ल' के नाम से मशहूर हो गईं। 1995 में रिलीज फिल्म ‘रक्षक’ रवीना की एक और महत्वपूर्ण फिल्म साबित हुईं। 
 
साल 2001 में रिलीज फिल्म ‘दमन’ रवीना के करियर की उल्लेखनीय फिल्मों में शुमार की जाती है। कल्पना आजमी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में उन्होंने दुर्गा नामक एक ऐसी महिला का किरदार निभाया था जिसे उसका पति बेहद प्रताड़ित करता है। फिल्म में अपने दमदार अभिनय के लिये रवीना सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित की गईं। इसी साल रवीना के करियर की एक और अहम फिल्म 'अक्स' रिलीज हुई। इस फिल्म में उनका किरदार ग्रे शेड्स लिए हुए था। 
 
साल 2003 में रिलीज फिल्म ‘सत्ता’ भी रवीना के करियर की महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक है। राजनीति से प्रेरित मधुर भंडारकर निर्मित इस फिल्म में रवीना अपने सशक्त अभिनय से दर्शकों के साथ ही समीक्षकों का भी दिल जीतने में सफल रहीं। 2003 में रवीना ने फिल्म ‘स्टंपड’ के जरिए फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी कदम रख दिया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर औसत कलेक्शन किया। 
 
इस दौरान रवीना फिल्म वितरक अनिल थडानी की तरफ आकर्षित हो गई और 2004 में दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद रवीना ने ‘पहचान’ फिल्म का निर्माण किया लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नकार दी गई। साल 2003 में रवीना ‘बाल फिल्म सोसाइटी’ की अध्यक्ष बनीं। इस दौरान हालांकि उन पर आरोप लगने लगे कि वह अपने काम में ध्यान नहीं दे रही हैं। 
 
साल 2005 में रवीना ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। 2006 में रिलीज फिल्म ‘सैंडविच’ की असफलता के बाद रवीना ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। साल 2017 में रवीना की फिल्म मातृ रिलीज हुई जिसमें उनके अभिनय को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। रवीना के सिने करियर में उनकी जोड़ी अभिनेता अक्षय कुमार और गोविंदा के साथ काफी पसंद की गयी। रवीना ने अपने दो दशक लंबे सिने करियर में 75 से अधिक फिल्मों में काम किया है।
