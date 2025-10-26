रविवार, 26 अक्टूबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 26 अक्टूबर 2025 (15:11 IST)

एक दीवाने की दीवानियत का बॉक्स ऑफिस पर धमाल, लागत से ज्यादा किया कलेक्शन

Ek Deewane Ki Deewaniyat Box Office Collection
बॉलीवुड एक्टर हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' ने दर्शकों का दिल जीत लिया है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस फिल्म ने 5 दिन में अपना बजट निकाल लिया है। 
 
'एक दीवाने की दीवानियत' ने ओपनिंग डे पर 10.10 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सभी को चौंका दिया था। दूसरे दिन 8.88 और तीसरे दिन 7.10 करोड़ का कलेक्शन करते हुए फिल्म अपने आधे बजट के करीब पहुंच गई।
 
चौथे दिन फिल्म का कलेक्शन 6.41 करोड़ रुपए रहा। फिल्म की कमाई में शनिवार को फिर से उछाल देखने को मिला। फिल्म ने पांचवें दिन 7.55 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। 
 
लगभग 30 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म का टोटल कलेक्शन 40.04 करोड़ रुपए हो गया है। मिलाप जावेरी के निर्देशन में बनी इस फिल्म को माउथ पब्लिसिटी का खूब फायदा मिल रहा है। 
 
