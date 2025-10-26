अभिनव कश्यप पर एकता कपूर का पलटवार, फिल्म इंडस्ट्री को निशाना बनाने पर उठाया सवाल

फिल्म 'दबंग' के निर्देशक अभिनव कश्यप बीते काफी समय से अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में हैं। वह लगातार सलमान सलमान और उनकी फैमिली पर निशाना साध रहे हैं। अभिनव कश्यप ने सलमान खान पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने सलमान को गुंडा तक कहा है।

अभिनव कश्यप के इन आरोपों पर कई सेलेब्स अपनी नाराजगी जता चुके है। फोटोग्राफर वरिंदर चावला ने फिल्ममेकर अभिनव कश्यप के हालिया आरोपों पर अपनी कड़ी नाखुशी जताई, जिसमें उन्होंने अभिनेता सलमान खान के खिलाफ किए गए दावों को गलत और ध्यान खींचने के लिए बनाया गया बताया।

इसके बाद टेलीविजन और फिल्म निर्माता एकता कपूर भी सलमान खान के समर्थन में सामने आईं। चावला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कश्यप की आलोचना करते हुए कहा कि उनके आरोप बिना आधार के हैं और केवल सुर्खियों में रहने के लिए किए गए हैं।

वरिंदर चावला ने कहा, हाल ही में मुझे एक पॉडकास्ट में देखा जहां अभिनव सलमान की आलोचना कर रहे थे, ऐसा लगता था जैसे सिर्फ ध्यान खींचने और विवाद बनाने के लिए। मैं इंडस्ट्री का हिस्सा रहकर यह देखकर बिल्कुल नाराज हुआ। अगर कोई असली समस्या थी, तो इतनी देर क्यों इंतजार किया? इस तरह का व्यवहार अवसरवादी और पूरी तरह से गलत लगता है, किसी और की प्रतिष्ठा का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना।

सलमान खान का साथ देने के लिए टीवी प्रोड्यूसर एकता कपूर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर चावला की पोस्ट शेयर की। एकता कपूर का यह कदम दिखाता है कि वह इस विवाद में सलमान के साथ खड़ी हैं और चावला की कश्यप की बातें गलत बताने वाली राय को और भी मजबूत करता है।