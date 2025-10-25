शनिवार, 25 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Prabhas film Fauzi include Sanskrit verses Director Hanu Raghavapudi explains the reason
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 25 अक्टूबर 2025 (15:04 IST)

प्रभास की 'फौजी' में क्यों किया गया संस्कृत श्लोक का इस्तेमाल? निर्देशक ने बताई वजह

Film Fauzi
साउथ स्टार प्रभास की 'फौजी' इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चित पैन-इंडिया फिल्मों में से एक बन गई है। यह ‘बाहुबली’ के बाद पहली बार होगा जब प्रभास एक पीरियड ड्रामा में नज़र आएंगे, जहां वो आज़ाद हिंद फौज के एक सैनिक का किरदार निभाते नजर आएंगे।
 
हाल ही में डायरेक्टर हनु राघवापुडी ने अपनी आने वाली फिल्म 'फौजी' के बारे में बात की, जिसमें प्रभास लीड रोल में हैं। यह फिल्म भारत के आज़ादी से पहले के समय पर आधारित है और इसमें देशभक्ति, गहरी भावनाएं और जिंदगी के महत्वपूर्ण विचार देखने को मिलने वाले हैं।
कहानी को और असरदार बनाने के लिए राघवापुडी ने कहा, हमने जानबूझकर संस्कृत श्लोकों का इस्तेमाल किया क्योंकि ये हमारे योद्धा की कहानी में गहराई और अर्थ जोड़ते हैं। लेकिन यह कोई पौराणिक फिल्म नहीं है। हमने सिर्फ भगवद गीता से दार्शनिक प्रेरणा ली है। ‘फौजी’ एक ताकतवर देशभक्ति ड्रामा है जो ब्रिटिश काल में इंसानी भावनाओं और सामाजिक-राजनीतिक तनावों को दिखाती है, जिनका असर आज भी दुनिया भर में महसूस किया जाता है।
 
फिल्म में शामिल संस्कृत श्लोक 
 
पद्मव्यूह विजयी पार्थः
पाण्डवपक्षे संस्थित कर्णः।
गुरुविरहितः एकलव्यः
जन्मनैव च योद्धा एषः॥
 
डायरेक्टर हनु राघवपुड़ी, जो सीता रामम जैसी खूबसूरत फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, इस बार फौजी को एक बड़े पैमाने पर बना रहे हैं। कहा जा रहा है कि यह फिल्म अपने मुख्य किरदार के साहस और उसके भीतर चल रहे संघर्षों को दिखाएगी। प्रभास, जो हाल के समय में अलग-अलग तरह के किरदार निभा रहे हैं, इस फिल्म में एक ऐसे जटिल किरदार में नजर आएंगे जो अपने फर्ज, भावनाओं और विचारों के बीच उलझा हुआ है।
 
'फौजी' प्रभास की 'बाहुबली' के बाद एक बार फिर शानदार पीरियड ड्रामा में वापसी का प्रतीक है, जो दर्शकों को भावनाओं और शानदार विजुअल्स से भरा अनुभव देने का वादा करती है। इसे माइश्री मूवी मेकर्स की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म बताया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में प्रभास, माइथ्री और हनु की जोड़ी एक साथ आई है, जिसे भारतीय सिनेमा में "पीढ़ियों का संगम" कहा जा रहा है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

हिट एंड रन केस में फंसीं बिग बॉस कन्नड़ फेम दिव्या सुरेश, पुलिस ने दर्ज की FIR

हिट एंड रन केस में फंसीं बिग बॉस कन्नड़ फेम दिव्या सुरेश, पुलिस ने दर्ज की FIR'बिग बॉस कन्नड़' फेम और एक्ट्रेस दिव्या सुरेश एक मुसीबत में फंस गई हैं। पुलिस ने 4 अक्टूबर की रात बेंगलुरु में हुए एक हिट एंड रन केस में एक्ट्रेस की कथित ड्राइवर के रूप में पहचान की है। इस घटना में तीन लोग घायल हुए है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

'तारक मेहता' शो में बाघा का किरदार निभाने वाले तन्मय वेकारिया पर टूटा दुखों का पहाड़, एक्टर ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट

'तारक मेहता' शो में बाघा का किरदार निभाने वाले तन्मय वेकारिया पर टूटा दुखों का पहाड़, एक्टर ने शेयर किया इमोशनल पोस्टपॉपुलर टीवी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में 'बाघा' का किरदार निभाने वाले एक्टर तन्मय वेकारिया पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। तन्मय की मां का निधन हो गया है। इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है। तन्मय ने अपनी मां की अनदेखी तस्वीरें शेयर करते हुए एक इमोशनल नोट लिखा है।

जब प्रेग्नेंसी के दौरान सोनी राजदान ने पी ली थी ढेर सारी सिगरेट

जब प्रेग्नेंसी के दौरान सोनी राजदान ने पी ली थी ढेर सारी सिगरेटमहेश भट्ट की पत्नी और आलिया भट्ट की मां एक्ट्रेस सोनी राजदान 25 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। सोनी राजदान ने इंग्लिश थियेटर से अपने अभिनय की शुरुआत की थी। वह पेज 3, सड़क और 36 चौरंगी लेन जैसी फिल्मों में अभिनय करते हुए नजर आ चुकी हैं।

नंदमुरी बालकृष्ण की 'अखंडा 2: थांडवम' का धमाकेदार टीजर हुआ रिलीज, इस दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म

नंदमुरी बालकृष्ण की 'अखंडा 2: थांडवम' का धमाकेदार टीजर हुआ रिलीज, इस दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्मगॉड ऑफ मासेस नंदमुरी बालकृष्ण और ब्लॉकबस्टर मेकर बॉयापाटी श्रीनु की बहुप्रतीक्षित, भक्ति से भरपूर एक्शन एक्स्ट्रावैगेंज़ा 'अखंडा 2: थांडवम' उनकी सुपरहिट फ़िल्म अखंडा का सीक्वल है, जिसे निर्माता राम अचंता और गोपीचंद अचंता भव्य पैमाने पर 14 Reels Plus बैनर के तहत बना रहे हैं। फ़िल्म को गर्वपूर्वक एम. तेजस्विनी नंदमुरी प्रस्तुत कर रही हैं।

सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज होने जा रही एसएस राजामौली की 'बाहुबली', फिल्म का दमदार ट्रेलर हुआ रिलीज

सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज होने जा रही एसएस राजामौली की 'बाहुबली', फिल्म का दमदार ट्रेलर हुआ रिलीजएसएस राजामौली की फिल्म 'बाहुबली' सिनेमाघरों में एक बार फिर लौटने के लिए तैयार है। मेकर्स ने इस महाकाव्य फिल्म बाहुबली का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया है, और देश फिर से उस खुशी में डूब गया है, जिसे सिर्फ यह फिल्म ला सकती है।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

छठ पूजा

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com