हिट एंड रन केस में फंसीं बिग बॉस कन्नड़ फेम दिव्या सुरेश, पुलिस ने दर्ज की FIR

'बिग बॉस कन्नड़' फेम और एक्ट्रेस दिव्या सुरेश एक मुसीबत में फंस गई हैं। पुलिस ने 4 अक्टूबर की रात बेंगलुरु में हुए एक हिट एंड रन केस में एक्ट्रेस की कथित ड्राइवर के रूप में पहचान की है। इस घटना में तीन लोग घायल हुए है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बेंगलुरु हिट-एंड-रन केस में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि कार कथित तौर पर एक्ट्रेस और पूर्व बिग बॉस कंटेस्टेंट दिव्या सुरेश चला रही थीं। यह हादसा 4 अक्टूबर को सुबह करीब 1:30 बजे ब्याटरायनपुरा में नित्या होटल के पास हुआ।

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और गाड़ी ज़ब्त कर ली है। तीनों लोग अस्पताल जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गई थी। पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, घायलों ने आवारा कुत्तों के भौंकने से बचने के लिए अपनी बाइक को थोड़ा मोड़ा ही था कि दिव्या सुरेश द्वारा चलाई जा रही कार ने उन्हें टक्कर मार दी।

पुलिस के मुताबिक, किरण अपने कज़न्स अनुषा और अनिता के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। एक्सीडेंट के बाद, किरण (25) और अनुषा (24) को मामूली चोटें आईं। वहीं अनिता (33) का पैर टूट गया और उसे BGS हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां सर्जरी की सलाह दी गई।

पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर 7 अक्टूबर को भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 (पब्लिक रास्ते पर लापरवाही से गाड़ी चलाना या सवारी करना) और 125(a) (दूसरों की जान या पर्सनल सेफ्टी को खतरे में डालने वाला काम) के साथ-साथ मोटर व्हीकल्स एक्ट की दूसरी संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

कौन हैं दिव्या सुरेश

दिव्या सुरेश फेमस कन्नड़ एक्ट्रेस और मॉडल हैं। उन्होंने 2013 में कन्नड़ टीवी शो 'चिट्टे हेज्जे' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। इसके अलावा, दिव्या ने 2021 में मशहूर 'मिस इंडिया साउथ' पेजेंट में हिस्सा लिया और 'मिस इंडिया साउथ 2017' का टाइटल जीता। दिव्या सुरेश ने 2021 में 'बिग बॉस कन्नड़ सीजन 8' में हिस्सा लिया था।