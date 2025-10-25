सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज होने जा रही एसएस राजामौली की 'बाहुबली', फिल्म का दमदार ट्रेलर हुआ रिलीज

एसएस राजामौली की फिल्म 'बाहुबली' सिनेमाघरों में एक बार फिर लौटने के लिए तैयार है। मेकर्स ने इस महाकाव्य फिल्म बाहुबली का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया है, और देश फिर से उस खुशी में डूब गया है, जिसे सिर्फ यह फिल्म ला सकती है।

दर्शक फिर से उस भव्यता और भावनाओं को महसूस कर रहे हैं, जिसने एक युग को खास बनाया था, और 31 अक्टूबर को फिल्म के ग्रैंड री-रिलीज़ के लिए उत्सुकता अपने चरम पर है। यह ऐसा दिन है जब यह फिल्म देश के सिनेमाघरों में दोबारा दिखाई जाएगी।

भारतीय सिनेमा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी गई फिल्म, बाहुबली ने कहानी कहने और बॉक्स ऑफिस पर सफलता की परिभाषा ही बदल दी। इसकी फिल्मी महानता और बड़े सांस्कृतिक प्रभाव ने पैन-इंडिया फिल्मों का दौर शुरू किया, जिससे KGF और पुष्पा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए रास्ता बना।

अपनी शानदार तस्वीरों और जबरदस्त कहानी के साथ, बाहुबली सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि भारतीय सिनेमा की असीम संभावनाओं का जश्न है। जहाँ शोले सबसे लंबी चलने वाली फिल्मों में से एक है, वहीं बाहुबली 2 अब भी सबसे बड़े बॉक्स ऑफिस हिट्स में से एक है और ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जो आज भी टूटना मुश्किल हैं।

यह री-रिलीज़ दर्शकों को बाहुबली की जादुई दुनिया को बड़े स्क्रीन पर आखिरी बार देखने का मौका देती है, जैसे इसे देखना चाहिए था। बहुत कम फिल्में ऐसी होती हैं जो बाहुबली की तरह पूरे देश को चकित और तारीफ़ में एक साथ ला सकें।

अगर दो फिल्में हैं जिन्होंने सच में भारतीय सिनेमा की पहचान बनाई, तो वे हैं शोले और बाहुबली। यह कहानी फिर लौट आई आई है। तो अब एक बार फिर बाहुबली को उसकी पूरी शान में देखिए।