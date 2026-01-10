शनिवार, 10 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. shahid kapoor starrer o romeo movie teaser out
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 10 जनवरी 2026 (14:26 IST)

खून-खराबे से भरा 'ओ रोमियो' का टीजर रिलीज, शाहिद कपूर का दिखा खूंखार अवतार

Film O Romeo teaser
बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज की फिल्म 'ओ रोमियो' की पहली झलक बीते दिनों सामने आई थी। फर्स्ट लुक पोस्टर में शाहिद कपूर का काफी खूंखार लुक देखने को मिला था। अब मेकर्स ने फिल्म का धमाकेदार टीजर रिलीज कर दिया है। 
 
टीजर में फिल्म की पूरी स्टारकास्ट की झलक भी देखने को मिल रही है। टीजर की शुरुआत में शाहिद कपूर एक यॉट पर किसी छोटू को आवाज लगाते नजर आते हैं। काउबॉय हैट, काली बनियान और पूरे शरीर पर टैटू के साथ पहली झलक में शाहिद बेहद गुस्से में नजर आते हैं। 
 
दरवाजे को जोर से खोलकर शाहिद चिल्लाते हैं- कौन शेंडी लगा रहा है और फिर गाली देते हैं। शाहिद लोगों पर गोलियां चलाते, क्रूज के बीच में बाथटब में बैठे और जुआ खेलते नजर आते हैं। टीजर में काफी खून खराबा देखने को मिल रहा है। 
 
इसके बाद फिल्म के अन्य कलाकारों नाना पाटेकर, दिशा पाटनी, विक्रांत मैसी, तमन्ना भाटिया और अविनाश तिवारी की झलक भी दिखाई देती है। टीजर में फरीदा जलाल का भी अलग अवतार देखने को मिल रहा है। आम तौर पर मां के सीधे-साधे रोल में नजर आने वाली फरीदा भी गाली देती दिख रही हैं। 
 
बता दें कि फिल्म का निर्देशन सिनेमा के मास्टर स्टोरीटेलर विशाल भारद्वाज कर रहे हैं, जिनके साथ शाहिद कपूर की जोड़ी पहले भी ‘हैदर’ और ‘कमीने’ जैसी यादगार फिल्में दे चुकी है। फिल्म में शाहिद कपूर के साथ तृप्ति डिमरी भी अहम भूमिका में नजर आएंगी, जिनकी मौजूदगी कहानी को और दिलचस्प बनाने का वादा करती है।
 
इस फिल्म को नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट प्रोड्यूस कर रहा है और इसे वैलेंटाइन वीक, यानी 13 फरवरी 2026 को रिलीज़ किया जाएगा। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि ‘ओ’रोमियो’ सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि दर्शकों के लिए एक इंटेंस, अनप्रिडिक्टेबल और पैशनेट सिनेमैटिक जर्नी साबित होने वाली है।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

रितिक रोशन को बचपन में थी हकलाने की समस्या, इस डर से नहीं जाते थे स्कूल

रितिक रोशन को बचपन में थी हकलाने की समस्या, इस डर से नहीं जाते थे स्कूलबॉलीवुड के 'ग्रीक गॉड' रितिक रोशन 10 जनवरी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। रितिक ने अपनी फिटनेस, डांस और एक्शन से इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है। लेकिन क्या आपको पता है कि वह बचपन में बड़े मानसिक ट्रामा से गुजरे हैं। रितिक रोशन को बचपन से स्टैमरिंग (हकलाहट) की समस्या थी।

जैकलीन फर्नांडिस ने क्रिकेट ग्राउंड पर लगाया ग्लैमरस का तड़का, रिवलिंग ड्रेस पहन फ्लॉन्ट किया कर्वी फिगर

जैकलीन फर्नांडिस ने क्रिकेट ग्राउंड पर लगाया ग्लैमरस का तड़का, रिवलिंग ड्रेस पहन फ्लॉन्ट किया कर्वी फिगरबॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस अपने हॉट एंड ग्लैमरस अवतार से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार जैकलीन ने क्रिकेट ग्राउंड से अपनी ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की है। तस्वीरों में जैकलीन ग्राउंड में व्हाइट कलर की फिटेड टॉप और ग्रे जॉगर्स पहने खड़े दिख रही हैं।

आसान नहीं रहा रितिक रोशन का सुपरस्टार बनने का सफर, पिता की फिल्मों के सेट्स पर लगाना पड़ी झाडू

आसान नहीं रहा रितिक रोशन का सुपरस्टार बनने का सफर, पिता की फिल्मों के सेट्स पर लगाना पड़ी झाडूबॉलीवुड के सबसे हैंडसम स्टार्स में से एक रितिक रोशन 10 जनवरी को अपना जन्मदिन सेलिब्रेट रहे हैं। दुनियाभर के लोग उनकी खूबसूरती और एक्टिंग के दीवाने हैं। आज वो भले ही सफल एक्टर्स में गिने जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ही पता ही कि रितिक को जिंदगी के अलग-अलग पड़ावों में कई बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था।

'द राजा साब' की स्क्रीनिंग के दौरान प्रभास के क्रैजी फैंस ने मचाया हुड़दंग, लगा दी आग

'द राजा साब' की स्क्रीनिंग के दौरान प्रभास के क्रैजी फैंस ने मचाया हुड़दंग, लगा दी आगसाउथ सुपरस्टार प्रभास की मचअवेटेड फिल्म 'द राजा साब' 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। फैंस सिनेमाघरों के बाहर जश्न मनाते नजर आ रहे है। लेकिन अब प्रभास के क्रैजी फैंंस ने हद पार कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

बतौर बाल कलाकार रितिक रोशन ने शुरू किया था एक्टिंग करियर, ग्रीक गॉड के नाम से हैं मशहूर

बतौर बाल कलाकार रितिक रोशन ने शुरू किया था एक्टिंग करियर, ग्रीक गॉड के नाम से हैं मशहूरबॉलीवुड के माचो हीरो रितिक रोशन 52 साल के हो गए हैं। 10 जनवरी 1974 को मुंबई में जन्में रितिक रोशन को अभिनय की कला विरासत में मिली। रितिक के पिता राकेश रोशन जानेमाने फिल्मकार और अभिनेता हैं, जबकि उनके दादा ने संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com